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Thế giới

Ba Lan điều tra âm mưu ám sát Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

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Giới chức Ba Lan cho biết cảnh sát nước này đã nhận được thông tin về một âm mưu nhằm ám sát Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

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Thủ tướng Donald Tusk (bên phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội hôm 11/10, người phát ngôn Karolina Galecka cho biết Bộ Nội vụ đã chỉ đạo “triển khai các biện pháp xử lý vụ việc”.

Bà Galecka cũng cho biết đại diện cảnh sát, cơ quan bảo vệ nhà nước và Bộ Nội vụ sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp vào ngày 11/10 để thảo luận về tình hình.

Hiện chưa có thêm thông tin về âm mưu cũng như nguồn gốc của nó. Ông Tusk và ông Kosiniak-Kamysz, người đồng thời giữ chức Phó Thủ tướng Ba Lan, chưa đưa ra bình luận.

Sau cuộc họp, người phát ngôn các cơ quan đặc nhiệm Jacek Dobrzynski nói với các phóng viên rằng giới chức đang xem xét thông tin này một cách “nghiêm túc”, theo truyền thông địa phương.

Đài truyền hình tư nhân Polsat News cũng dẫn lời ông Dobrzynski cho biết cuộc họp đã quyết định triển khai thêm các biện pháp, nhưng không cung cấp chi tiết.

Đài phát thanh tư nhân Radio Zet đưa tin cảnh sát đã nhận được một email chứa thông tin về mối đe dọa.

Bản chất chính xác của mối đe dọa cũng như nguồn gốc của nó hiện chưa được làm rõ.

Tội phạm bạo lực tương đối hiếm gặp ở Ba Lan. Tuy nhiên, hồi tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi bị cáo buộc kêu gọi ám sát các chính trị gia cấp cao của Ba Lan. Năm 2024, ông Tusk cho biết bản thân đã nhận được những lời đe dọa.

Thông báo hôm 11/10 được đưa ra trong bối cảnh giới chức Ba Lan duy trì mức cảnh giác an ninh cao sau một loạt vụ bạo lực tại các trường học, khiến một nhân viên trông coi trường học thiệt mạng vào tuần này.

dantri.com.vn
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Tags:

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