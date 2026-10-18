Chuyên gia khí tượng Hà Tĩnh nói về thời tiết mùa đông năm nay

Mưa giảm, thời tiết nắng ráo đến cuối tháng 10

Từ nay đến hết tháng 10, thời tiết tại Hà Tĩnh duy trì nắng ráo, ít mưa.

Những ngày giữa tháng 10, thời tiết Hà Tĩnh duy trì trạng thái nắng ráo, mưa có dấu hiệu giảm và không xuất hiện trong nhiều ngày qua. Nhiệt độ tại các địa bàn duy trì từ 26,5 - 27,5 độ C.

Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh, đến ngày 15/10, lượng mưa tích lũy từ đầu năm tại một số địa bàn như khu vực các địa phương thuộc TP Hà Tĩnh (cũ) ghi nhận 2.247,5 mm, bằng 125,3% trung bình nhiều năm (TBNN); khu vực các địa phương thuộc huyện Kỳ Anh và vùng ngoài TX Kỳ Anh (cũ) đạt 2.754,6 mm, bằng 149,2%; khu vực các địa phương thuộc huyện Hương Khê (cũ) đạt 2.122,7 mm, bằng 112,1% và khu vực các địa phương thuộc huyện Hương Sơn (cũ) đạt 1.945,9 mm, bằng 120,9%.

Tuy lượng mưa tích lũy từ đầu năm vẫn cao, riêng trong tháng 10, lượng mưa tại nhiều khu vực lại thấp hơn đáng kể so với TBNN. Đến ngày 15/10, khu vực các địa phương thuộc TP Hà Tĩnh (cũ) ghi nhận 425,8 mm, bằng 60,9% TBNN; khu vực các địa phương thuộc huyện Hương Khê (cũ) đạt 322,3 mm, bằng 54,5%; khu vực các địa phương thuộc huyện Hương Sơn (cũ) đạt 193 mm, tương đương 45%. Đáng chú ý, diễn biến không đồng nhất giữa các khu vực. Tại trạm Cẩm Nhượng (xã Thiên Cầm), lượng mưa tháng 10 đã đạt 745 mm, cao hơn mức 738 mm TBNN, trong khi tại phường Hoành Sơn, lượng mưa mới đạt 134,8 mm, tương đương khoảng 18,9% TBNN.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh cho biết: “Nhiều năm qua, mùa mưa tại Hà Tĩnh diễn ra từ khoảng đầu tháng 9 đến hết tháng 11, trong đó tập trung lượng mưa lớn nhất trong tháng 10, cao điểm là từ khoảng 15 - 25/10. Tuy nhiên năm nay, từ ngày 15/10 trở đi, lượng mưa các khu vực trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng thấp hơn TBNN. Dự báo, từ nay đến cuối mùa mưa, lượng mưa tiếp tục giảm, các đợt mưa lớn ít xuất hiện và nếu có cũng thường không kéo dài. Cùng với lượng mưa thì nền nhiệt trong tháng 10 năm nay cũng ghi nhận cao hơn TBNN từ 0,5 – 1,5 độ C. Từ nay đến hết tháng 10, thời tiết chủ yếu nắng ráo, nền nhiệt khá cao”.

Theo dự báo, từ nay đến cuối tháng 10, nhiệt độ tại Hà Tĩnh phổ biến trong khoảng 24 - 32 độ C. Các khu vực chủ yếu nắng ráo, ít mưa; nhiệt độ giảm nhẹ vào ban đêm và sáng sớm, trong khi ban ngày nắng nhiều, có thời điểm oi bức. Riêng ngày 26/10 tới, Hà Tĩnh sẽ đón đợt không khí lạnh có thể gây mưa ở một số địa bàn song lượng mưa không nhiều và cũng không có nhiều tác động khiến nhiệt độ giảm sâu.

Mùa đông đến muộn, nền nhiệt có khả năng tăng 1 – 1,5 độ C

Đội ngũ chuyên môn Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh theo dõi, phân tích diễn biến thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, trạng thái El Nino được dự báo tiếp tục duy trì với xác suất rất cao, khoảng 96%, ở cường độ rất mạnh. Trong điều kiện này, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 11 và tháng 12/2026 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Tại Hà Tĩnh, mùa đông thường bắt đầu biểu hiện rõ từ cuối tháng 11, khi các đợt không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt giảm, thời tiết chuyển rét. Tuy nhiên, theo dự báo, mùa đông năm nay có khả năng đến muộn hơn thường lệ, khoảng ngày 10/12 mới xuất hiện đợt rét đầu tiên. Không chỉ đến muộn, số đợt rét cũng được dự báo ít hơn, khoảng cách giữa các đợt kéo dài hơn và thời gian rét trong mỗi đợt ngắn hơn. Đáng chú ý, khả năng xuất hiện rét hại được nhận định ở mức thấp.

“Mỗi năm, Hà Tĩnh đón khoảng 12 - 13 đợt rét, nhiệt độ trung bình trong những tháng mùa đông ở mức khoảng 20 độ C. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của El Nino nên không khí lạnh trong mùa đông có khả năng hoạt động yếu hơn TBNN, khiến các đợt rét xuất hiện muộn hơn, khoảng cách giữa các đợt kéo dài hơn và số ngày rét giảm. Theo đó, nền nhiệt trung bình mùa đông có khả năng cao hơn TBNN khoảng 1-1,5 độ C, xu thế sẽ ít xảy ra rét hại. Các đợt rét chủ yếu tập trung trước tiết Lập Xuân (4/2/2027, tức là ngày 28/12 âm lịch)” - ông Trần Đức Bá cho biết.

Mùa đông đến muộn giúp bà con nông dân tranh thủ tăng gia sản xuất.

Mùa đông ấm có thể giúp giảm bớt những tác động bất lợi của rét đậm, rét hại đối với sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của mùa đông ấm cũng không ít, sự chuyển đổi thất thường giữa các đợt nóng, lạnh, độ ẩm cao hoặc những đợt không khí lạnh tăng cường có thể tác động đến sức khỏe người dân. Đối với sản xuất nông nghiệp, nền nhiệt cao khiến tổng lượng tích ôn lớn có thể gây tác động rút ngắn thời gian sinh trưởng của các loại cây trồng, ảnh hưởng đến quá trình phát triển và năng suất nếu không được điều chỉnh phù hợp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, nền nhiệt trung bình cao hơn mọi năm không đồng nghĩa với việc sẽ không xuất hiện các đợt rét sâu. Khi không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ vẫn có thể giảm mạnh trong thời gian ngắn, khiến thời tiết chuyển rét đột ngột. Vì thế, từ dự báo xu thế chung, ngành chuyên môn và người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, các địa phương, người dân cần chú ý các bản tin cảnh báo không khí lạnh, mưa lớn và những hiện tượng thời tiết nguy hiểm; không chủ quan trước các đợt rét ngắn ngày.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị quản lý thuỷ lợi cần chủ động tích trữ, điều tiết nguồn nước tưới, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trong bối cảnh lượng mưa những tháng cuối năm có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm.