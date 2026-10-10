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Mưa giảm, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh cơ bản hết ngập úng

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Tới cuối chiều ngày 10/10, mưa giảm, các địa phương ở Hà Tĩnh cơ bản đã hết ngập úng cục bộ. Riêng tại xã Hương Phố còn 13 tuyến đường thôn bị ngập, dự kiến nước sẽ rút hết trong tối nay.

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Các đơn vị chức năng ở Hà Tĩnh chủ động ứng phó với mưa lớn. Trong ảnh: Công an xã Kỳ Thượng chốt chặn, cấm người và phương tiện qua lại khi cầu Nhà Cộ bị ngập vào sáng 10/10.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại các trạm khí tượng thủy văn từ 13h ngày 9/10 đến 16h ngày 10/10 dao động từ 144mm tới 313mm. Riêng một số trạm có lượng mưa lớn hơn, như: Thạch Đồng 372,1 mm, Hà Tĩnh 358,8 mm, Cẩm Nhượng 333,5 mm.

Mực nước tại trạm thủy văn Chu Lễ đạt đỉnh lúc 13h ngày 10/10 là 12,03m (trên báo động 1 là 0,53 m). Mực nước trên các sông chính còn lại ở mức dưới báo động 1.

Thời điểm lúc 13h ngày 10/10, mực nước một số hồ chứa lớn như sau: Ngàn Trươi 43,124/52 m (dung tích 448,41/775,7 triệu m3, đạt 57,81% dung tích thiết kế); Kẻ Gỗ 27,44/32,5 m (dung tích 208,39/341 triệu m3, đạt 61%, dung tích thiết kế); Sông Rác 22,91/23,2 m (dung tích 120,09/124,5 triệu m3, đạt 96,5% dung tích thiết kế).

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Hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng 3 m3/giây.

Một số hồ chứa đang xả tràn với lưu lượng: Sông Rác 60 m3/giây; Đá Hàn 54,9 m3/giây; Thượng Sông Trí 38,13 m3/giây; Đá Bạc 10,67 m3/giây; Tàu Voi 4,7 m3/giây; Kim Sơn 3 m3/giây; Bộc Nguyên 3 m3/giây.

Hiện nay mưa đã giảm, các xã, phường trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hết ngập úng cục bộ. Riêng tại xã Hương Phố còn 13 tuyến đường thôn bị ngập, dự kiến nước sẽ rút hết trong tối 10/10.

Mưa lớn làm tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển ở xã Cẩm Trung bị sạt lở 5 điểm, chiều dài khoảng 250m. Chính quyền địa phương đã bố trí biển cảnh báo, cấm đường và đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh cũng đã ban hành thông báo lũ trên Ngàn Sâu (mức báo động 1). Đồng thời, tổ chức trực 24/24h, thường xuyên cập nhật các tin cảnh báo, dự báo thiên tai và gửi qua nhóm trên nền tảng mạng xã hội tới các địa phương, đơn vị.

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Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

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