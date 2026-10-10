Cẩn trọng khi tham gia giao thông trong thời tiết mưa gió ở Hà Tĩnh

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo với xe tải trên tuyến quốc lộ 15 ở xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vào khoảng 13h ngày 9/10.

Vào khoảng 13h ngày 9/10, tại Km 400+380 quốc lộ 15 thuộc địa phận xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô đầu kéo mang biển số Lào do tài xế Đỗ Xuân Th. (SN 1968, trú xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển hướng từ xã Hương Khê đi phường Thành Sen với xe tải mang biển số Hà Tĩnh do tài xế Trần văn H. (SN 1987, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đi hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến 2 xe hư hỏng nặng, trong đó, phần cabin của xe đầu kéo biển số Lào bị rơi khỏi phương tiện. Vụ tai nạn khiến tài xế Đỗ Xuân Th. bị thương. Tai nạn cũng làm giao thông qua đoạn tuyến bị ách tắc, nhiều phương tiện không thể lưu thông, xếp thành hàng dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các đơn vị chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra va chạm, đoạn tuyến quốc lộ 15 qua xã Hà Linh đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm quan sát có phần bị hạn chế.

Thời tiết mưa gió là một trong những yếu tố dẫn tới nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh.

Thực tế cho thấy, trong điều kiện thời tiết bất lợi, việc tài xế không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc vượt phương tiện khác khi không đảm bảo yếu tố an toàn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.

Theo đánh giá của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhìn chung trong tháng 9/2026, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực so với tháng trước, khi cả 3 tiêu chí đều giảm, trong đó số người chết giảm 13 người và số vụ giảm 11 vụ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, vẫn tăng 1 vụ tai nạn.

Đại tá Hà Hải Long – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho hay: Nguyên nhân dẫn tới tai nạn vẫn chủ yếu xuất phát từ sự thiếu chú ý quan sát, bên cạnh các hành vi chuyển hướng, đi không đúng phần đường, làn đường, không nhường đường và vượt xe không đúng quy định của người tham gia giao thông. Điều này cho thấy yếu tố ý thức và kỹ năng tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nguy cơ tai nạn.

Không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời điểm có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm quan sát hạn chế.

Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đã bước vào mùa mưa gió, ảnh hưởng đến điều kiện mặt đường, tầm nhìn và khả năng điều khiển phương tiện của người tham gia giao thông. Một số tuyến đường có thể xuất hiện ngập úng, trơn trượt, sạt lở hoặc các vật cản trên đường sau mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông nếu người điều khiển phương tiện không chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách và chú ý quan sát.

Để chủ động phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trong mùa mưa bão, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào những địa bàn, tuyến đường, khung giờ và nhóm đối tượng có nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Trên cơ sở số liệu tai nạn giao thông thực tế, lực lượng CSGT chủ động rà soát, xác định các tuyến, đoạn tuyến và vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn, nhất là quốc lộ 1 và các khu vực có số vụ, số người chết tăng so với cùng kỳ để bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát phù hợp.

Lực lượng chức năng rào chắn tại những đoạn đường bị ngập sâu.

Phòng CSGT cũng phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng rà soát những bất cập về hạ tầng giao thông, nhất là các vị trí mặt đường hư hỏng, thiếu biển báo, che khuất tầm nhìn, điểm giao cắt phức tạp, khu vực thường xuyên ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão để kịp thời kiến nghị khắc phục. Khi xảy ra mưa lớn, bão hoặc thời tiết nguy hiểm, chủ động nắm tình hình, cảnh báo cho người tham gia giao thông và bố trí lực lượng tại các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Khi gặp các tuyến đường ngập úng, có biển cảnh báo của cơ quan chức năng, người dân cần chấp hành nghiêm quy định, không tự ý lưu thông để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng CSGT và các cấp chính quyền, người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa gió. Người dân cần tuân thủ nguyên tắc về việc giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và kiểm tra yếu tố kỹ thuật của phương tiện vào mùa mưa. Đồng thời, theo dõi các bản tin, cập nhật dự báo thời tiết, tránh đi vào các đoạn, tuyến đường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở,

Thiên tai, mưa bão là yếu tố bất khả kháng của thiên nhiên, nhưng tai nạn giao thông có thể phòng tránh được nếu mỗi người lái xe chấp hành tốt quy tắc, quy định khi tham gia giao thông. Sự cẩn trọng đằng sau tay lái không chỉ là trách nhiệm với bản thân, mà còn là sự bình yên, hạnh phúc của gia đình và toàn xã hội.