Hà Tĩnh: Các địa phương chủ động ứng phó với ngập lụt cục bộ do mưa lớn

Sáng 10/10, tại xã Kỳ Lạc, do ảnh hưởng mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về nhanh đã gây ngập lụt cục bộ cầu Lạc Tiến và cầu Cây Ổi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã bố trí người trực cùng rào chắn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Tại xã Hương Phố, ông Nguyễn Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã thông tin, mưa lớn trong 2 ngày qua cũng gây ngập lụt cục bộ một số vùng thấp trũng.
Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng đi rà soát, kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.
Trong khi đó, tại xã Kỳ Anh, mưa lớn làm 3 hộ dân bị ngập nhẹ; 5 tuyến đường bị ngập; khu vực đường Đồng Trung tiếp tục sạt lở điểm cũ và có dấu hiệu sạt lở thêm 1 vị trí mới nếu mưa lớn kéo dài.
Tại xã Kỳ Thượng, cầu tràn Nhà Cộ cũng đã bị ngập. chính quyền địa phương đã lập chốt chặn và gắn biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực bị ngập lụt.
Mưa lớn cũng làm 4 tuyến đường ở xã Hà Linh ngập úng cục bộ. Địa phương hiện đã triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Ông Phan Thế Chương - Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho hay: Mưa lớn làm đoạn Km 434+550 tới Km 434+670 quốc lộ 15 tại xã Phúc Trạch ngập sâu 60cm.
Đơn vị đã lập chốt, cắm sào chắn, biển báo và cắt cử người túc trực cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.
Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp gió đông trên cao nên trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa đo được từ 19h00 ngày 8/10 đến 7h00 ngày 10/10 tại các trạm đo mưa tự động như sau: hồ Khe Xai 394,2mm; Thạch Xuân 345,2mm; hồ Mạc Khê 316,0mm; hồ Kẻ Gỗ 303mm, hồ Sông Rác 259mm; hồ Thượng Sông Trí 299mm; Chi cục Thủy lợi 289mm; hồ Kim Sơn 282mm; Kỳ Đồng 280mm; Kỳ Thượng 253,8mm,...
Thời điểm 7h ngày 10/10, mực nước một số hồ chứa lớn: Ngàn Trươi 42,868/52m (dung tích 440,320/775 triệu m3, đạt 56,764% dung tích thiết kế); Kẻ Gỗ 27,17/32,5m (dung tích 202,38/341 triệu m3, đạt 59,3% dung tích thiết kế); Sông Rác 22,77/23,2m (dung tích 117,97/124,5 triệu m3, đạt 94,8% dung tích thiết kế); Hố Hô 65,54/70m (đạt 76% dung tích thiết kế).
Một số hồ chứa đang xả tràn: Sông Rác 60 m3/giây; Thượng Sông Trí 38,13 m3/giây; Kim Sơn 3 m3/giây; Đá Bạc 7,56 m3/giây; Tàu Voi 4,7 m3/giây; Đá Hàn 54,9 m3/giây; thủy điện Hố Hô 146 m3/giây.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 10/10, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông; lượng mưa phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm; trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ, lũ quét.
Sở NN&MT Hà Tĩnh cho biết, kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn cho thấy, các mẫu nước biển tại Vũng Áng và Thiên Cầm đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm; các mẫu cá ghi nhận một số tác nhân (vi rút, vi khuẩn) có khả năng gây bệnh.
Bằng việc lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp và được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phụ nữ xã Sơn Giang (Hà Tĩnh) đang từng bước tạo sinh kế, góp phần cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Hà Tĩnh vừa công bố 9 điểm lên cá tạm thời trực thuộc 3 cảng cá trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản khai thác và cập nhật dữ liệu trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).
Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Thời tiết thất thường làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm trên tôm. Các hộ nuôi tôm tại Hà Tĩnh đang chủ động triển khai biện pháp chăm sóc, quản lý ao đầm nhằm bảo vệ đàn tôm, hạn chế thiệt hại.
Thôn nông thôn mới hiện đại ở Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030 sẽ được đánh giá trên 10 nhóm tiêu chí với nhiều yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, môi trường, hạ tầng và sự hài lòng của người dân, hướng đến xây dựng nông thôn phát triển bền vững.
Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Khoảng 1 tuần nay, trên địa bàn thôn Phú Hà, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng cây keo, cây bụi bị cháy lá. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, không phát hiện yếu tố tác động của con người.
Theo số liệu của Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản Hà Tĩnh tăng trưởng ước đạt 3,7%, tạo đà để ngành NN&MT hoàn thành các mục tiêu của năm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của tỉnh.
Dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan trên diện rộng. Vì vậy, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo nguồn cung thực phẩm, ổn định thị trường những tháng cuối năm.
Chất lượng vượt trội, giá bán cao cùng nhu cầu lớn từ thị trường đang là những lợi thế giúp xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) mở rộng diện tích trồng cam giòn, từng bước khẳng định vị thế sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những hạng mục cuối, phấn đấu đưa công trình về đích vào cuối tháng 10/2026.
Hà Tĩnh đã tập trung, tích tụ hơn 15.100 ha đất sản xuất nông nghiệp, từng bước khắc phục tình trạng manh mún, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá, sản lượng thủy sản qua cảng và truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Hà Tĩnh chú trọng triển khai, góp phần thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.