Hà Tĩnh: Các địa phương chủ động ứng phó với ngập lụt cục bộ do mưa lớn

Xã Kỳ Lạc đã dựng rào chắn, cắt cử người ứng trực ở cầu bị ngập úng cục bộ.

Sáng 10/10, tại xã Kỳ Lạc, do ảnh hưởng mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về nhanh đã gây ngập lụt cục bộ cầu Lạc Tiến và cầu Cây Ổi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã bố trí người trực cùng rào chắn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Một số vùng thấp trũng ở xã Hương Phố bị ngập do mưa lớn.

Tại xã Hương Phố, ông Nguyễn Xuân Quyền - Chủ tịch UBND xã thông tin, mưa lớn trong 2 ngày qua cũng gây ngập lụt cục bộ một số vùng thấp trũng.

Chính quyền địa phương đã cắt cử lực lượng đi rà soát, kiểm tra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Trong khi đó, tại xã Kỳ Anh, mưa lớn làm 3 hộ dân bị ngập nhẹ; 5 tuyến đường bị ngập; khu vực đường Đồng Trung tiếp tục sạt lở điểm cũ và có dấu hiệu sạt lở thêm 1 vị trí mới nếu mưa lớn kéo dài.

Tại xã Kỳ Thượng, cầu tràn Nhà Cộ cũng đã bị ngập. chính quyền địa phương đã lập chốt chặn và gắn biển cảnh báo, không cho người dân qua lại khu vực bị ngập lụt.

Mưa lớn cũng làm 4 tuyến đường ở xã Hà Linh ngập úng cục bộ. Địa phương hiện đã triển khai biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Đoạn tuyến quốc lộ 15 ở xã Phúc Trạch bị ngập, phương tiện không thể qua lại.

Ông Phan Thế Chương - Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cho hay: Mưa lớn làm đoạn Km 434+550 tới Km 434+670 quốc lộ 15 tại xã Phúc Trạch ngập sâu 60cm.

Đơn vị đã lập chốt, cắm sào chắn, biển báo và cắt cử người túc trực cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Đơn vị quản lý dựng rào chắn, cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.