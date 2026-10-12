Hà Tĩnh nâng cao độ tin cậy lưới điện trước mùa mưa bão

Ưu tiên công trình cấp thiết, đẩy nhanh tiến độ đóng điện

Địa bàn Hà Tĩnh thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, giông lốc, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc củng cố hạ tầng điện, chống quá tải và nâng cao khả năng vận hành an toàn của lưới điện.

Với mục tiêu sớm đưa công trình vào khai thác, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tập trung nhân lực, thiết bị, đôn đốc các đơn vị thi công. Trong đó, 4 công trình lưới điện trọng điểm trên địa bàn vừa hoàn thành, đóng điện với tổng mức đầu tư gần 58 tỷ đồng.

Trong đó, công trình lắp đặt máy biến áp T2 Trạm biến áp 110kV Vũng Áng có tổng mức đầu tư hơn 31 tỷ đồng, được bổ sung máy biến áp 40MVA cùng hệ thống thiết bị đồng bộ. Công trình góp phần nâng công suất trạm, giảm áp lực mang tải, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Công trình đường dây 22kV cấp điện cho nhà máy sản xuất ô tô điện và các nhà máy tại Khu công nghiệp Vũng Áng, tổng mức đầu tư 15,22 tỷ đồng đã đóng điện đầu tháng 7/2026 sau 2 tháng thi công cấp tốc. Tuyến đường dây dài hơn 3,2 km, góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ vận hành thử nghiệm nhà máy.

Công trình đường dây 22kV cấp điện cho nhà máy sản xuất ô tô điện và các nhà máy tại Khu công nghiệp Vũng Áng góp phần bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất kinh doanh. (Ảnh Mạnh Hải).

Bên cạnh đó, công trình nâng cấp, cải tạo lưới điện trung, hạ áp tại Hương Khê, Hương Sơn, Lộc Hà với tổng mức đầu tư hơn 7,7 tỷ đồng đã hoàn thành vào cuối tháng 7/2026. Công trình bổ sung, cải tạo hơn 8,2 km đường dây và 4 trạm biến áp phân phối, góp phần nâng cao chất lượng điện áp.

Đối với lưới điện 110kV, công trình bổ sung 3 vị trí cột néo trên tuyến Hồng Lĩnh - Linh Cảm, kinh phí gần 4 tỷ đồng đã hoàn thành, góp phần tăng khả năng chịu lực, hạn chế nguy cơ sự cố khi xảy ra mưa bão.

Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, vừa đáp ứng nhu cầu phụ tải trước mắt, vừa tăng cường khả năng vận hành an toàn, linh hoạt của hệ thống điện trong dài hạn.

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang quản lý 87 dự án đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư khoảng 1.713 tỷ đồng. Trong đó, có 38 dự án chuyển tiếp, tổng trị giá khoảng 873 tỷ đồng; 31 dự án được giao năm 2026, giá trị khoảng 491 tỷ đồng và 18 dự án tạm giao năm 2027, trị giá khoảng 350 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9/2026, công ty đã hoàn thành, đóng điện 14 dự án.

Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc đẩy nhanh tiến độ, đưa các công trình vào vận hành trước mùa mưa bão giúp ngành điện chủ động hơn trong xây dựng phương thức vận hành, xử lý các tình huống bất thường trên lưới, giảm nguy cơ gián đoạn cung cấp điện khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Theo ông Nguyễn Thanh Hoa - Trưởng ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Mặt bằng và thời tiết là hai yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý dự án đã rà soát tiến độ từng công trình, xác định các hạng mục đường găng và phân công cán bộ bám sát hiện trường. Mặt bằng được bàn giao đến đâu tổ chức thi công đến đó; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục quan trọng, đưa công trình vào vận hành an toàn và phát huy hiệu quả đầu tư sớm nhất.

Không chỉ tập trung hoàn thành các công trình xây lắp, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tự động hóa và hiện đại hóa lưới điện, từng bước nâng cao năng lực giám sát, điều khiển và xử lý sự cố từ xa.

Tại Hương Sơn, Cẩm Xuyên và Đức Thọ, các dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện theo phương thức đa chia - đa nối (MDMC) được triển khai nhằm tăng khả năng phân đoạn lưới, khoanh vùng sự cố và nhanh chóng khôi phục cấp điện cho những khu vực không bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, hệ thống tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp kết hợp hệ thống quản lý phân phối điện (DMS) đang từng bước được hoàn thiện. Khi đưa vào vận hành đồng bộ, hệ thống sẽ hỗ trợ giám sát, điều khiển từ xa tại Trung tâm Điều khiển, rút ngắn thời gian thao tác đóng cắt, chuyển phương thức cấp điện và hạn chế việc phải huy động nhân lực đến hiện trường trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Đối với lưới điện 110kV, dự án “Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ sự cố do sét, góp phần nâng cao độ an toàn và độ tin cậy vận hành các tuyến đường dây đi qua khu vực thường xuyên có giông sét.

Dự án "Giảm thiểu sự cố do quá điện áp khí quyển đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh" đã hoàn thành trong tháng 9/2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trong tháng 9. Việc hoàn thành, đóng điện công trình góp phần giảm nguy cơ sự cố do quá điện áp khí quyển, nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện 110kV trên địa bàn”.

Bên cạnh đó, các dự án cải tạo lưới điện trung, hạ áp tại Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh, Vũ Quang... tiếp tục được triển khai theo hướng nâng cao khả năng mang tải, giảm tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng điện áp. Tại những vị trí phù hợp, việc thay thế dây trần bằng cáp vặn xoắn bọc cách điện còn góp phần tăng cường an toàn, hạn chế nguy cơ va chạm giữa đường dây với cây cối, vật thể khi xảy ra mưa bão.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị xây lắp chủ động tổ chức thi công cuốn chiếu, phối hợp giải phóng mặt bằng và tập trung nhân lực, thiết bị tại những vị trí đã đủ điều kiện triển khai.

Thời điểm này, trên địa bàn xã Đức Quang, đơn vị đang tập trung triển khai dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp theo phương thức đa chia - đa nối thuộc khu vực Đức Thọ năm 2026. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao khả năng cấp điện cho khu vực liên xã Đức Quang - Đức Thọ.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh phối hợp cùng chính quyền địa phương hoàn thành công tác GPMB để bàn giao cho đơn vị thi công.

Sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công đang tập trung thực hiện các hạng mục làm móng, chôn cột, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để sớm đấu nối, đưa công trình vào vận hành.

Anh Lê Văn Hoàng - Chỉ huy công trình, Công ty TNHH Năng lượng Kim Quý cho biết: Đơn vị đang phối hợp với ngành điện và chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, tổ chức thi công ngay khi mặt bằng được bàn giao, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tập trung nguồn lực, hoàn thành các mục tiêu đầu tư

Từ nay đến cuối năm 2026, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tập trung triển khai các nhóm dự án nhằm chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng.

Trong đó, 10 dự án điện áp thấp năm 2026 tại 9 địa bàn có tổng mức đầu tư 99,14 tỷ đồng, quy mô đóng điện 42 trạm biến áp. Nhóm dự án nâng cao độ tin cậy lưới điện trung áp và tự động hóa có tổng mức đầu tư 58 tỷ đồng, dự kiến xây dựng, cải tạo 41 km đường dây và lắp đặt 32 thiết bị đóng cắt.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đang huy động nguồn lực phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai dự án hạ ngầm lưới điện dọc Quốc lộ 1A, đoạn Hà Hoàng - Nguyễn Biểu, với tổng mức đầu tư 70,6 tỷ đồng, góp phần đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh từng bước hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.

Đối với các dự án tạm giao năm 2027, Công ty tập trung hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, ưu tiên chống quá tải, giảm điện áp thấp và nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung áp.

Ở cấp điện áp 110kV, các dự án cấp điện cho Khu công nghiệp Gia Lách, Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, Vũ Quang và Khu công nghiệp Phú Vinh tiếp tục được hoàn thiện thủ tục đầu tư. Trong đó, dự án đường dây và 2 trạm biến áp 110kV cấp điện cho Gia Lách, Bắc Thạch Hà được phấn đấu khởi công vào tháng 12/2026.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng không chỉ là nhiệm vụ trước mắt nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn trong mùa mưa bão mà còn là giải pháp lâu dài để hoàn thiện hạ tầng năng lượng, tạo nền tảng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.