Bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố: Chọn mặt gửi vàng

Gần dân bằng hành động, gắn kết bằng niềm tin

“Thưa bà con Nhân dân, hiện nay, lượng rác tại bãi tập kết ngày càng tăng trong khi việc thu gom chưa triệt để. Cán bộ tổ dân phố đã thuê máy múc dọn dẹp, làm sạch khu vực trung chuyển. Tuy nhiên, điều quan trọng, mọi người cần nâng cao ý thức. Khi mỗi hộ gia đình giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp; khu dân cư mới thực sự văn minh”, anh Đinh Văn Đoàn (SN 1982, Tổ trưởng TDP 10 Thuận Lộc, phường Nam Hồng Lĩnh) kêu gọi.

Anh Đinh Văn Đoàn (người đứng giữa) luôn tâm niệm, điều quan trọng, cán bộ không chỉ nói để dân nghe mà còn phải làm để dân tin.

Đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng tổ dân phố lâm thời từ ngày 1/7/2026, anh Đoàn xác định muốn làm tốt công việc chung trước hết phải gần dân, hiểu dân và tạo được đồng thuận. Hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 TDP Chùa, Phúc Thuận và Đồi Cao; TDP 10 Thuận Lộc hiện có 462 hộ dân. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn cũng đồng nghĩa áp lực với người đại diện cộng đồng dân cư cao hơn. “Tôi xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Quan trọng, cán bộ không chỉ nói để dân nghe mà còn phải làm để dân tin”, anh Đoàn chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, anh chủ động bắt tay từ những việc làm thiết thực, gần gũi, như: phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công phường hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cài đặt ứng dụng i-HaTinh; tuyên truyền pháp luật, phổ biến kỹ thuật sản xuất; tích cực vận động, tạo đồng thuận trong quá trình GPMB khu dân cư Cửa Trộ... Với anh, mỗi vấn đề được giải quyết kịp thời, mỗi vướng mắc được lắng nghe, chia sẻ không chỉ giúp công việc thuận lợi mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với cán bộ cơ sở.

Là người lăn xả, hết lòng vì công việc, anh Đoàn được các tầng lớp Nhân dân yêu quý, tin tưởng.

Không chỉ tận tâm với công việc của tổ dân phố, anh còn tích cực kết nối các chi đoàn, chi hội và Ban Công tác Mặt trận để vận động, tổ chức hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người có công, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ chủ động kêu gọi đến trực tiếp phối hợp triển khai, anh đã góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, để sẻ chia không dừng lại ở lời động viên mà trở thành việc làm cụ thể; từ đó gắn kết người dân, vun đắp đồng thuận và niềm tin.

Tổ trưởng TDP Bắc Phú Nguyễn Kim Bình (người mặc áo trắng) có đóng góp không nhỏ trong quá trình triển khai GPMB các dự án trên địa bàn.

Trở thành người đại diện cộng đồng dân cư, chẳng mấy khi người dân thấy ông Nguyễn Kim Bình (SN 1969, Tổ trưởng TDP Bắc Phú, phường Trần Phú) được thảnh thơi. Thời gian qua, đây là địa bàn có nhiều dự án được triển khai như: dự án nhà ở cho lực lượng CAND, khu đô thị Mipec Hà Tĩnh, khu đô thị Kosy, tuyến đường Xuân Diệu kéo dài (đoạn phía bắc đường Ngô Quyền), xây mới hồ điều hòa Đập Hầu... Đến nay, quá trình thực hiện đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân; trong đó, có đóng góp không nhỏ của tổ trưởng TDP.

Tổ trưởng TDP Bắc Phú Nguyễn Kim Bình thường xuyên quan tâm, động viên người dân trên địa bàn chăm lo sản xuất, góp phần phát triển KT-XH.

"Quá trình thực hiện các dự án tại địa bàn vùng giáo, anh Bình lăn xả cả ngày lẫn đêm; tích cực đồng hành với chính quyền địa phương để tuyên truyền vận động, giải thích cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời phối hợp tốt với Hội đồng bồi thường GPMB khảo sát, kiểm đếm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhờ vậy, đại đa số bà con đồng tình, ủng hộ", bà Lê Thị Phương Chi - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú nhớ lại.

"Ngoài công việc chung, ông còn là người gần gũi, thường xuyên quan tâm đời sống của từng gia đình và tích cực xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư", anh Nguyễn Văn Thịnh (TDP Bắc Phú) ghi nhận.

Anh Nguyễn Văn Thịnh (người bên trái) ghi nhận về sự cống hiến của Tổ trưởng TDP Bắc Phú.

Gần 4 tháng làm trưởng thôn lâm thời, anh Trần Ngọc Lý (SN 1973, Trưởng thôn Hải Bằng, xã Lộc Hà) đã gây dựng niềm tin mạnh mẽ từ người dân. Thôn Hải Bằng được sáp nhập từ 3 thôn: Phú Xuân, Phú Mậu, Xuân Hải; có 934 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu và là địa bàn đông dân nhất toàn xã. Tuy vậy, trưởng thôn luôn giữ mối quan hệ mật thiết, gần gũi với bà con, tham gia nhiều hoạt động ở cơ sở và tích cực trong công tác vận động quần chúng.

Ở giai đoạn chuyển tiếp với khối lượng công việc lớn và không ít khó khăn; đặc biệt nhiều người lần đầu đảm nhận chức danh song các trưởng thôn, tổ trưởng TDP lâm thời đã chủ động, trách nhiệm, phát huy cầu nối gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đó là nền tảng thuận lợi để Hà Tĩnh bước vào ngày hội kiện toàn nhân sự đạt đồng thuận cao; đồng thời khẳng định yêu cầu đối với người đại diện cộng đồng dân cư trong nhiệm kỳ mới: gần dân, sát dân, có khả năng tập hợp sức dân để xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh.

Kỳ vọng vào ngày hội lớn

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026, việc chỉ định trưởng thôn, tổ trưởng TDP lâm thời tối đa không quá 6 tháng; tạo khoảng thời gian chuyển tiếp cần thiết để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Tuy nhiên, thời gian lâm thời không đồng nghĩa với việc phải chờ đến hết thời hạn mới tiến hành bầu trưởng thôn chính thức.

Cử tri xã Đức Thịnh trong ngày bầu cử trưởng thôn (ảnh: Cổng Thông tin xã Đức Thịnh).

Thực hiện quy định này, một số địa phương đã đẩy nhanh tiến độ bầu cử. Ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh cho biết: "Chúng tôi đã rà soát, lựa chọn người hội tụ đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, năng lực, trách nhiệm và khả năng vận động Nhân dân để đảm nhận chức danh trưởng thôn. Việc lựa chọn hướng đến nhân tố mới, có điều kiện tiếp cận kiến thức về chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. Ngày 26/9 vừa qua, 21/23 thôn trên toàn xã đã bầu cử thành công; 100% trưởng thôn lâm thời được bầu làm trưởng thôn chính thức. Qua đó, thể hiện sự tin tưởng, đồng thuận cao của Nhân dân đối với người đứng đầu cộng đồng dân cư".

Mới đây nhất, ngày 25/10, 9 thôn ở xã Yên Hòa tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Cả 9/9 thôn đều thực hiện bầu trưởng thôn bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Việc kiểm đếm kết quả được tiến hành ngay tại cuộc họp, bảo đảm công khai, minh bạch trước Nhân dân và được ghi nhận đầy đủ vào biên bản cuộc họp.

Công tác tổ chức bầu cử trưởng thôn ở xã Yên Hòa được triển khai theo kế hoạch, bảo đảm quy trình, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Trong khi đó, xã Lộc Hà đang tất bật chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử trưởng thôn diễn ra vào ngày 21/11 tới. Ông Lê Văn Hân - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Hà trao đổi: "Việc tổ chức bầu cử trưởng thôn là nhiệm vụ quan trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và nâng cao hiệu quả hoạt động tại thôn. Vì vậy, quá trình tổ chức phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế. Để triển khai tốt nhiệm vụ bầu cử, cần phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ thôn; thực hiện đúng quy định, tiến độ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận. Bên cạnh đó, các chi bộ, ban công tác mặt trận các thôn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử".

Các địa điểm tổ chức bầu cử trưởng thôn được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội.

Việc kiện toàn trưởng thôn, tổ trưởng TDP sau sáp nhập không đơn thuần là hoàn thành quy trình về mặt tổ chức. Thời gian qua, các địa phương tại Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị nhân sự, đánh giá từ thực tiễn và tạo điều kiện để người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện cho cộng đồng. Khi người đứng đầu được lựa chọn trên cơ sở đồng thuận và sự tín nhiệm, bộ máy tự quản ở thôn sẽ có nền tảng để hoạt động ổn định, hiệu quả. Từ lâm thời đến chính thức vì thế không chỉ là sự chuyển đổi về chức danh, mà còn là bước củng cố trách nhiệm, tăng cường mối liên hệ giữa người đứng đầu cộng đồng với Nhân dân, góp phần đưa các nhiệm vụ phát triển KT-XH ở cơ sở đi vào thực chất.