Bộ trưởng Nội vụ: Không chủ trương tiếp tục sắp xếp đồng loạt xã, phường

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Quochoi.vn).

Liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã họp, có kết luận giao địa phương chủ động xem xét, quyết định việc đề xuất sắp xếp. Nguyên tắc chung, các trường hợp nếu cần tiếp tục sáp nhập hay chia tách phải gắn với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, cùng yêu cầu thực hiện đúng tiêu chí, quy trình, thẩm quyền.

Xem xét trên cơ sở nhu cầu của từng địa bàn

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, nếu địa phương nhận thấy xã hiện nay quá nhỏ, không bảo đảm không gian và dư địa phát triển thì có thể xem xét việc đề xuất sắp xếp. Việc xem xét phải căn cứ vào điều kiện của các xã liền kề. Chẳng hạn, 2-3 xã gần nhau có điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa tương đồng, đi lại thuận lợi và việc sáp nhập giúp quy hoạch, phát triển tốt hơn.

Trong trường hợp đó, địa phương cần bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo và các cơ quan liên quan; lấy ý kiến người dân, tạo sự đồng thuận, thực hiện quy trình trình Trung ương xem xét, quyết định.

Ở chiều ngược lại, nếu trước đây địa phương đã thực hiện nhập 3-4 xã, nay thấy địa bàn quá rộng, quá trình hoạt động phát sinh vướng mắc, khó khăn trong quản lý và chưa thuận lợi cho đời sống người dân, địa phương cũng phải chủ động tính toán, đề xuất hợp lý về việc chia tách.

Như vậy, hai tình huống được Bộ trưởng đề cập đều đi kèm điều kiện thực tế cần xem xét.

"Trung ương không có chủ trương tất cả địa phương phải tiếp tục nhập hoặc tách xã, phường. Tinh thần chung hiện tại là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành", lãnh đạo ngành Nội vụ nhấn mạnh.

Bộ trưởng lưu ý các địa phương cần nắm rõ chủ trương để thực hiện. Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, hiện có tỉnh còn chờ Trung ương chỉ đạo có tiếp tục sáp nhập hay không, cũng có nơi cơ sở nhìn địa phương khác xem có thực hiện hay không.

"Từng địa phương phải chủ động căn cứ tình hình thực tế, theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền", Bộ trưởng nêu nhận định.

Chủ động đề xuất, thực hiện đúng quy trình và thẩm quyền

Trong nội dung trao đổi, Bộ trưởng đặt yêu cầu chủ động của địa phương cùng với trách nhiệm đánh giá điều kiện thực tế và tuân thủ quy trình.

Đối với trường hợp xem xét sáp nhập mà lãnh đạo Bộ Nội vụ nêu, việc bàn bạc trong tập thể lãnh đạo, trao đổi với cơ quan liên quan, lấy ý kiến nhân dân và tạo đồng thuận là những bước cần thực hiện trước khi trình Trung ương xem xét, quyết định.

Do đó, nội dung địa phương chủ động xem xét, quyết định việc đề xuất sắp xếp cần được đặt trong trình tự đầy đủ, không thể hiểu thành địa phương tự quyết định việc sáp nhập, chia tách xã, phường.