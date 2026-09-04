Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Bốc thăm chính thức quyền mua nhà ở xã hội giai đoạn II tại Hà Tĩnh vào ngày 6/9

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ tổ chức bốc thăm chính thức quyền mua nhà ở xã hội và xác định vị trí căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen vào ngày 6/9.

Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen có quy mô 6 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 509 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào ngày 31/12/2026.

bqbht_br_anh-chuyen-doi-jpg.jpg
Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026 và sẽ cung cấp 509 căn nhà ở xã hội.

Đến thời điểm hiện tại, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà của 1.800 khách hàng. Qua quá trình xét duyệt, có 1.787 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội. Do số lượng hồ sơ lớn, chủ đầu tư lựa chọn hình thức bốc thăm trực tuyến nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm thời gian chờ đợi; đồng thời giảm thiểu sai sót trong quá trình lập phiếu, kiểm đếm, gọi tên hoặc xác định kết quả.

bqbht_br_img-5507.jpg
bqbht_br_img-5493.jpg
bqbht_br_img-5489.jpg
Trước đó, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã 2 lần tổ chức bốc thăm thử trực tuyến nhằm kiểm tra hệ thống, quy trình vận hành và xử lý các tình huống có thể phát sinh.

Để chuẩn bị cho đợt bốc thăm chính thức, trước đó, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã 2 lần tổ chức bốc thăm thử trực tuyến nhằm kiểm tra hệ thống, quy trình vận hành và xử lý các tình huống có thể phát sinh.

Theo kế hoạch, ngày 6/9, chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm chính thức để lựa chọn 509 khách hàng trong số 1.787 hồ sơ đủ điều kiện được quyền mua nhà và xác định vị trí các căn hộ. Việc áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến sẽ giúp quá trình lựa chọn khách hàng diễn ra thuận lợi, rút ngắn thời gian, đồng thời bảo đảm tính công khai, công bằng và minh bạch cho khách hàng.

Tin liên quan

Tags:

#bốc thăm #quyền mua nhà #giao dịch nhà ở #quỹ đầu tư #nhà ở xã hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hợp tác xã chuyển mình nhờ công nghệ

Hợp tác xã chuyển mình nhờ công nghệ

Từ đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đến số hóa quy trình sản xuất, kinh doanh, nhiều hợp tác xã trên địa bàn Hà Tĩnh đang từng bước làm chủ công nghệ, tạo chuyển biến rõ nét về hiệu quả kinh tế.
Hà Tĩnh siết tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Hà Tĩnh siết tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu kế hoạch và cam kết tiến độ của các dự án phải bám sát nội dung, tiến độ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, đồng thời bảo đảm tính cụ thể, khả thi và đủ cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc.
Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần

Tài chính thị trường ngày 11/9: Giá ngày càng đắt, người Việt vẫn chuộng ăn ngoài cuối tuần

Chi phí ăn uống ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ người Việt đi ăn ngoài vào cuối tuần vẫn tăng từ gần 12% lên hơn 19%. Dù vậy, phần lớn thực khách vẫn kiểm soát chi tiêu, ưu tiên mức dưới 200.000 đồng/người. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng

Từ 15h hôm nay (10/9), mỗi lít xăng, dầu cùng tăng 510-1.260 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!