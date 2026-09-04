Bốc thăm chính thức quyền mua nhà ở xã hội giai đoạn II tại Hà Tĩnh vào ngày 6/9

(Baohatinh.vn) - Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh sẽ tổ chức bốc thăm chính thức quyền mua nhà ở xã hội và xác định vị trí căn hộ tại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, phường Thành Sen vào ngày 6/9.
Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II ở phường Thành Sen có quy mô 6 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 509 căn hộ. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào ngày 31/12/2026.
Đến thời điểm hiện tại, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà của 1.800 khách hàng. Qua quá trình xét duyệt, có 1.787 hồ sơ đủ điều kiện tham gia bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội. Do số lượng hồ sơ lớn, chủ đầu tư lựa chọn hình thức bốc thăm trực tuyến nhằm hạn chế tập trung đông người, giảm thời gian chờ đợi; đồng thời giảm thiểu sai sót trong quá trình lập phiếu, kiểm đếm, gọi tên hoặc xác định kết quả.
Trước đó, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã 2 lần tổ chức bốc thăm thử trực tuyến nhằm kiểm tra hệ thống, quy trình vận hành và xử lý các tình huống có thể phát sinh.
Để chuẩn bị cho đợt bốc thăm chính thức, trước đó, Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh đã 2 lần tổ chức bốc thăm thử trực tuyến nhằm kiểm tra hệ thống, quy trình vận hành và xử lý các tình huống có thể phát sinh.
Theo kế hoạch, ngày 6/9, chủ đầu tư sẽ tổ chức bốc thăm chính thức để lựa chọn 509 khách hàng trong số 1.787 hồ sơ đủ điều kiện được quyền mua nhà và xác định vị trí các căn hộ. Việc áp dụng hình thức bốc thăm trực tuyến sẽ giúp quá trình lựa chọn khách hàng diễn ra thuận lợi, rút ngắn thời gian, đồng thời bảo đảm tính công khai, công bằng và minh bạch cho khách hàng.
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