Cách dùng gừng hỗ trợ giảm cholesterol

1. Cơ chế khoa học giúp gừng hạ cholesterol

Dưới góc nhìn y học hiện đại, gừng (Zingiber officinale Roscoe) chứa nhiều hợp chất sinh học, trong đó có gingerol, shogaol và zingerone. Các hợp chất này được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và khả năng điều hòa phản ứng viêm. Một số nghiên cứu cho thấy gừng và các chế phẩm từ gừng có tiềm năng tác động đến chuyển hóa lipid, bao gồm các chỉ số cholesterol và triglyceride trong máu. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào dạng chế phẩm, liều dùng và đặc điểm của đối tượng nghiên cứu.

Dưới đây là một số tác dụng của gừng:

Ức chế tổng hợp cholesterol tại gan : Các hoạt chất trong gừng giúp làm giảm hoạt tính của các enzyme tham gia vào chuỗi tổng hợp chất béo ở tế bào gan.

: Các hoạt chất trong gừng giúp làm giảm hoạt tính của các enzyme tham gia vào chuỗi tổng hợp chất béo ở tế bào gan. Tăng bài tiết và giảm hấp thu : Gừng kích thích gan tăng tiết axit mật, đồng thời hạn chế sự hấp thu cholesterol từ thức ăn qua niêm mạc ruột vào máu.

: Gừng kích thích gan tăng tiết axit mật, đồng thời hạn chế sự hấp thu cholesterol từ thức ăn qua niêm mạc ruột vào máu. Ngăn ngừa xơ vữa động mạch : Cholesterol LDL khi bị oxy hóa là tác nhân chính bám vào thành mạch sinh ra mảng xơ vữa. Chất chống oxy hóa trong gừng giúp bảo vệ tế bào nội mạc mạch máu và ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL.

: Cholesterol LDL khi bị oxy hóa là tác nhân chính bám vào thành mạch sinh ra mảng xơ vữa. Chất chống oxy hóa trong gừng giúp bảo vệ tế bào nội mạc mạch máu và ngăn chặn quá trình oxy hóa LDL. Giảm viêm mạn tính: Gừng ức chế các chất trung gian gây viêm, cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ điều hòa chất béo trong cơ thể.

Nhiều phân tích tổng hợp (meta-analysis) ghi nhận việc bổ sung khoảng 1,5 - 2g bột gừng hoặc dưới 2g gừng mỗi ngày liên tục trong 4 - 12 tuần giúp giảm trung bình 5 mg/dL cholesterol LDL xấu và 7 mg/dL cholesterol toàn phần, đồng thời hỗ trợ cải thiện chỉ số triglyceride.

Gừng có tác dụng tốt với người tăng cholesterol (mỡ máu). Ảnh AI.

2. Góc nhìn y học cổ truyền về gừng và chứng đàm thấp (rối loạn mỡ máu)

Trong y học cổ truyền, gừng được gọi là khương. Tên khoa học: Zingiber officinale Roscoe. Họ: Zingiberaceae (họ Gừng). Bộ phận dùng: Thân rễ.

Rối loạn mỡ máu (hyperlipidemia) thường liên quan mật thiết đến sự suy giảm chức năng vận hóa của tỳ vị, dẫn đến tình trạng đàm thấp ngưng trệ trong lòng mạch.

Gừng được ứng dụng linh hoạt qua các dạng bào chế với tính vị và quy kinh độc đáo:

Sinh khương (gừng tươi) : Vị cay, tính ấm, quy vào các kinh phế, tỳ, vị; có tác dụng phát tán phong hàn, ôn trung, hành khí và hóa đàm. Việc làm ấm tỳ vị giúp tăng cường vận hóa thủy thấp, thúc đẩy tiêu hóa và hỗ trợ lợi mật, từ đó ngăn ngừa đàm thấp tích tụ.

: Vị cay, tính ấm, quy vào các kinh phế, tỳ, vị; có tác dụng phát tán phong hàn, ôn trung, hành khí và hóa đàm. Việc làm ấm tỳ vị giúp tăng cường vận hóa thủy thấp, thúc đẩy tiêu hóa và hỗ trợ lợi mật, từ đó ngăn ngừa đàm thấp tích tụ. Can khương (gừng khô) : Vị cay, tính nóng, quy vào kinh tâm, phế, tỳ, vị; có tác dụng ôn trung trục hàn, hồi dương thông mạch, chuyên trị các chứng tỳ vị hư hàn, đau bụng lạnh và tiêu chảy.

: Vị cay, tính nóng, quy vào kinh tâm, phế, tỳ, vị; có tác dụng ôn trung trục hàn, hồi dương thông mạch, chuyên trị các chứng tỳ vị hư hàn, đau bụng lạnh và tiêu chảy. Bào khương và thán khương (gừng sao xém / sao cháy): Vị cay đắng, tính đại nhiệt, giúp làm ấm tỳ vị, trừ hàn thấp và ôn kinh chỉ huyết.

Sự kết hợp giữa tác dụng "hóa đàm trừ thấp" của Đông y và cơ chế "hạ lipid máu" của Tây y biến gừng thành một thảo dược hỗ trợ sức khỏe tim mạch rất tiềm năng.

3. Hướng dẫn cách dùng gừng an toàn, hiệu quả hằng ngày

Để gừng phát huy tối đa công dụng hỗ trợ hạ mỡ máu mà không gây kích ứng cơ thể, người dùng cần tuân thủ đúng liều lượng và phương pháp chế biến.

Liều lượng khuyến cáo: Liều dùng an toàn hằng ngày là từ 1,5 - 2g bột gừng khô (tương đương khoảng 1 thìa cà phê) hoặc 2 - 3g gừng tươi (khoảng 2 - 3 lát mỏng). Tổng lượng gừng tươi sử dụng trong ngày không nên vượt quá 5g.

Kết hợp gừng với chanh có thể gia tăng lợi ích giảm cholesterol. Ảnh AI.

Các cách chế biến đơn giản tại nhà

Trà gừng tươi ấm (uống buổi sáng) : Thái 2 - 3 lát gừng tươi mỏng, hãm với 200ml nước nóng trong 5 - 10 phút; uống khi còn ấm vào buổi sáng sau bữa ăn để kích thích tuần hoàn và tiêu hóa.

: Thái 2 - 3 lát gừng tươi mỏng, hãm với 200ml nước nóng trong 5 - 10 phút; uống khi còn ấm vào buổi sáng sau bữa ăn để kích thích tuần hoàn và tiêu hóa. Trà gừng chanh : Hãm nước gừng tươi, để nguội bớt rồi thêm vài giọt nước cốt chanh tươi. Sự kết hợp giữa chất chống oxy hóa trong chanh và hợp chất gingerol trong gừng giúp tăng cường khả năng hạ cholesterol LDL.

: Hãm nước gừng tươi, để nguội bớt rồi thêm vài giọt nước cốt chanh tươi. Sự kết hợp giữa chất chống oxy hóa trong chanh và hợp chất gingerol trong gừng giúp tăng cường khả năng hạ cholesterol LDL. Bổ sung vào gia vị món ăn: Băm nhỏ gừng tươi thêm vào các món canh, súp, hấp hoặc kho. Việc sử dụng gừng làm gia vị còn giúp giảm bớt lượng muối nạp vào và hạn chế dùng các loại sốt béo bão hòa.

4. Những lưu ý và đối tượng cần thận trọng

Dù là thảo dược tự nhiên lành tính, việc sử dụng gừng giảm mỡ máu vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc y khoa sau:

Không thay thế thuốc điều trị chỉ định : Gừng đóng vai trò hỗ trợ lối sống. Đối với người có chỉ số mỡ máu quá cao hoặc đã mắc bệnh tim mạch, thuốc hạ mỡ máu (như Statin) là trụ cột điều trị bắt buộc.

: Gừng đóng vai trò hỗ trợ lối sống. Đối với người có chỉ số mỡ máu quá cao hoặc đã mắc bệnh tim mạch, thuốc hạ mỡ máu (như Statin) là trụ cột điều trị bắt buộc. Hạn chế chất tạo ngọt : Tránh pha nước gừng với quá nhiều đường hoặc mật ong, vì năng lượng dư thừa từ đường sẽ làm tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid.

: Tránh pha nước gừng với quá nhiều đường hoặc mật ong, vì năng lượng dư thừa từ đường sẽ làm tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid. Đối tượng cần thận trọng và chống chỉ định : Người dùng thuốc chống đông máu: Gừng làm giảm độ bám dính tiểu cầu, người đang dùng warfarin, aspirin liều cao hoặc sắp phẫu thuật cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Bệnh lý tiêu hóa: Người bị viêm loét dạ dày - tá tràng tiến triển hoặc trào ngược dạ dày nặng có thể bị nóng rát khi dùng gừng đặc. Chống chỉ định Đông y: Người thuộc thể âm hư nội nhiệt, ho do âm hư, sốt cao hoặc nôn ra máu do nhiệt tuyệt đối không dùng gừng vì tính cay nóng sẽ tổn hại phần âm. Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối: Không tự ý dùng gừng liều cao kéo dài.

:

Sử dụng gừng với lượng phù hợp, kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan, hạn chế chất béo bão hòa và duy trì vận động thể lực thường xuyên là những biện pháp hỗ trợ kiểm soát cholesterol, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Bài viết mang tính chất tham khảo.