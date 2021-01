3 ngày đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Tĩnh đạt hơn 22,5 triệu USD

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2021 (1-3/1), cán bộ Hải quan Hà Tĩnh tại các cửa khẩu túc trực 24/24h để thông quan đầu năm cho doanh nghiệp trên địa bàn với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 22,5 triệu USD.

Tết dương lịch được nghỉ 3 ngày nhưng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất và những chuyến hàng xuất khẩu vẫn đều đặn rời bến cảng Sơn Dương.

Cảng Sơn Dương đón tàu lớn vào bốc hơn 6.000 tấn phôi thép đi thị trường Đài Loan.

Chỉ trong 3 ngày đầu năm mới, công ty mở 2 tờ khai và xuất khẩu 1 tàu hàng với hơn 6.000 thép cuộn đi thị trường Đài Loan. Bên luồng nhập khẩu, cảng Sơn Dương cũng “đón” 2 tàu của Australia cập bến, mang về 5.000 tấn phế liệu và 88.000 tấn than để phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Ngoài cảng Sơn Dương, 3 ngày qua, cảng Vũng Áng cũng đón tàu lớn vào bốc quặng sắt của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, trong 3 ngày đầu năm mới, đơn vị mở 29 tờ khai cho các doanh nghiệp, tăng 222% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đầu năm ước đạt gần 21,6 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thu nộp NSNN hơn 49 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lô quặng của Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn “xông đất” thông quan đầu năm qua cảng Vũng Áng.

Ông Nguyễn Xuân Minh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng cho biết: “Những chuyến hàng thông quan đầu tiên của năm 2021 đem lại nhiều tín hiệu may mắn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn. Để đảm bảo cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, Chi cục bố trí 50% quân số trực 24/24h và tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi thông quan nhanh chóng”.

Doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trong 3 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch.

Trên tuyến cửa khẩu đường bộ những ngày nghỉ Tết dương lịch cũng đón nhiều chuyến hàng thông quan đầu năm, chủ yếu là các mặt hàng như: quặng sắt, than, máy móc thiết bị điện tử, dăm gỗ…

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên mở tờ khai “xông đất” đầu năm mới, anh Trần Tuấn Vũ - nhân viên Công ty CP Tiếp vận SME cho biết: “Chuyến thông quan đầu tiên của năm có ý nghĩa rất lớn với doanh nghiệp. Chúng tôi mở hàng ngay từ ngày mùng 1 với hy vọng sẽ có một năm làm ăn thuận lợi. Nhờ cán bộ hải quan bố trí nhân lực, bãi đỗ đầy đủ nên doanh nghiệp đảm bảo được giờ xuất hành như đã định”.

Cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa thông quan qua cửa khẩu Cầu Treo những ngày đầu năm 2021.

Trong 3 ngày đầu năm 2021, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã mở 26 tờ khai xuất nhập khẩu cho 13 doanh nghiệp với tổng kim ngạch hơn 21,6 tỷ đồng (tương đương hơn 930 ngàn USD); thu nộp NSNN hơn 1 tỷ đồng.

Năm 2020, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tiếp nhận và thông quan cho 6.640 tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 267,2 triệu USD. Qua đó, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 194,63 tỷ đồng, vượt 94% so với kế hoạch được giao và tăng 56,22% so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp đà thắng lợi, Chi cục quán triệt tập thể cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ không phân biệt ngày lễ hay ngày thường, luôn có tinh thần trách nhiệm giúp đỡ cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân được làm thủ tục qua lại cửa khẩu thuận tiện nhất. Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo Lê Văn Hạnh

Doanh nghiệp mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo ngày đầu năm mới.

Với mục tiêu phục vụ doanh nghiệp, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đang nỗ lực tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp “mở hàng” đầu năm. Những lô hàng đầu năm mới được thông quan nhanh chóng là tín hiệu khởi đầu cho một năm hoạt động sôi động của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đem lại nhiều triển vọng cho công tác thu ngân sách của Cục Hải quan Hà Tĩnh trong năm nay.

Phan Trâm