Doanh nghiệp xuất khẩu Hà Tĩnh xoay xở vượt khó trong mùa dịch

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài hơn 2 tháng nay khiến các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, sản xuất. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp đang phải “căng mình” tìm các biện pháp để “bước qua” đại dịch.

Thị trường tiêu thụ chậm, sản lượng giảm mạnh

Là đơn vị có thị trường tiêu thụ chính là Nhật Bản, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh (KKT Vũng Áng) đang chịu những ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Công nhân thời vụ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Nam Hà Tĩnh hiện nay đã nghỉ 50 người.

Ông Kiều Đức Phúc - Giám đốc Công ty cho biết: “Nhu cầu thị trường tiêu thụ giảm sút khiến lượng đơn hàng của công ty giảm 30-40%, giá các sản phẩm cũng giảm 10%. Số công nhân thời vụ của công ty hiện nay đã nghỉ 50 người”.

Trong khi đó, tình hình sản xuất của Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh cũng không mấy khả quan khi hơn 80% sản lượng sợi xuất trực tiếp đến các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc gặp khó.

Thị trường “nghẽn” khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Anh Nguyễn Khắc Nam – Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh chia sẻ: “Hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài có ký kết với công ty đều trong tình trạng khó khăn nên nhiều các đơn hàng đã bị huỷ. Doanh nghiệp chưa kịp “hồi” lại sau căng thẳng thương mại Mỹ - Trung thì nay tiếp tục lâm vào “ngõ cụt” vì ảnh hưởng của dịch, khó khăn chồng chất khó khăn. Tính đến nay, đơn vị đã tồn kho gần 800 tấn sợi, hoạt động sản xuất cầm chừng”.

Công ty CP Sao Mai (CCN Bắc Cẩm Xuyên) có thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc nên hoạt động sản xuất giai đoạn này cũng gần như ngưng trệ. Nguồn nguyên liệu và các đơn hàng lớn từ đối tác chiến lược bị gián đoạn khiến sản lượng của công ty giảm hơn 35%.

Theo thông tin từ Sở Công thương Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và việc thông quan hàng hóa tại cửa khẩu chậm vì phải thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kiểm dịch.

Quý I/2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 224,05 triệu USD, giảm 9,19% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu thép đạt 168,49 triệu USD; sợi 1,02 triệu USD; hàng may mặc 1,33 triệu USD; gạo ước đạt 1,6 triệu USD… Kim ngạch nhập khẩu 3 tháng ước đạt 442,15 triệu USD, giảm 34,37% so với cùng kỳ.

“Gồng mình” vượt qua “bão” dịch

Đứng trước những khó khăn, các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh đang tìm mọi cách, nỗ lực xoay xở để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công ty CP Sao Mai hạn chế tối đa các chi phí phát sinh trong sản xuất.

Theo ông Hoàng Anh Sáng - Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Sao Mai, để “gỡ” khó khăn trước mắt, công ty tập trung các đơn hàng nhỏ lẻ trong nước, cắt giảm tạm thời khoảng 20% số lao động, hạn chế các chi phí phát sinh, cố gắng “cầm cự” qua mùa dịch đến khi tình hình ổn định trở lại. Các doanh nghiệp cũng mong có sự đồng hành hơn nữa của chính quyền, các cơ quan về chính sách hỗ trợ thuế, bảo hiểm…

Ông Trần Công Lệ - Giám đốc Công ty CP Chè Hà Tĩnh cho hay: “Hiện thị trường tiêu thụ chè ở các nước đều hạn chế nhập khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn động viên người dân tiếp tục thu hái chè đạt tiêu chuẩn đưa vào sơ chế. Để khi thị trường ổn định trở lại thì sản phẩm không bị hao hụt quá nhiều và vẫn đảm bảo được chất lượng cho bên đối tác”.

Người dân vẫn tiếp tục thu hái chè để đưa vào sơ chế.

Để “tự cứu mình” trong mùa dịch, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh đã chủ động tiết giảm chi phí sản xuất như: điện, máy móc, bảo trì và đợt này sẽ chỉ cho sản xuất 2/3 số máy sợi tại xưởng.

“Quan trọng nhất bây giờ là phải giữ chân lao động vì hầu hết nhân công đã qua đào tạo lâu năm, nếu họ nghỉ sẽ rất khó để tiếp tục quay lại làm việc với công ty” - Trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh Nguyễn Khắc Nam chia sẻ thêm.

Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh đợt này chỉ sản xuất 2/3 số máy sợi tại xưởng.

Bà Trần Thị Nhật Tân – cán bộ Phòng Quản lý thương mại, Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết: “Sở Công thương thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn trong khả năng của đơn vị và kiến nghị lên các cấp có sự hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Đồng thời cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin về các chính sách hỗ trợ của Bộ, Chính phủ để doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, kinh doanh”.