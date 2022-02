Hà Tĩnh: Xuất khẩu dăm gỗ đạt hơn 18,7 triệu USD

Từ đầu năm lại nay, các doanh nghiệp sản xuất dăm gỗ trên địa bàn Hà Tĩnh đã nỗ lực duy trì ổn định chuỗi xuất khẩu. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt hơn 18,7 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021.

Dăm gỗ là một trong những nhóm hàng chính của Hà Tĩnh tham gia xuất khẩu qua cảng Vũng Áng.

Thời gian qua, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dăm gỗ trên địa bàn gặp những khó khăn nhất định trong công tác vận chuyển hàng hóa, giá cước tàu biển tăng, chi phí phòng, chống dịch COVID-19 bị “đội” lên... nhưng may mắn là việc xuất khẩu mặt hàng này vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Được biết, thị trường xuất khẩu dăm gỗ hiện nay của các doanh nghiệp chủ yếu vẫn là Trung Quốc và Nhật Bản.

Ông Nguyễn Chí Dũng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng thông tin: “Hiện nay, có 6 doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu dăm gỗ qua cảng Vũng Áng. Từ đầu năm lại nay, Chi cục đã mở 15 tờ khai cho các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021). Khối lượng dăm gỗ xuất khẩu đạt trên 146.540 tấn (tăng 36% so với cùng kỳ năm 2021), kim ngạch xuất khẩu đạt trên 18,7 triệu USD (tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021), nộp ngân sách Nhà nước 8,126 tỷ đồng (tăng 37% so với cùng kỳ năm 2021)".

Tàu vào “ăn hàng” dăm gỗ tại cảng Vũng Áng.

Hiện nay, nhu cầu của các đối tác vẫn rất lớn, giá cả tương đối ổn định nên các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu dăm gỗ ở Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch sản xuất. Theo đó, các đơn vị đẩy mạnh thu mua nguyên liệu phục vụ sản xuất dăm gỗ, đáp ứng nhu cầu của đối tác cũng như tạo việc làm ổn định cho người lao động.

“Đồng hành cùng các doanh nghiệp cũng như thúc đẩy hoạt động xuất khẩu qua địa bàn, thời gian tới, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính để các doanh nghiệp xuất khẩu dăm gỗ mở tờ khai, đảm bảo thông quan hàng hóa trong mọi thời điểm” - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phương - Trâm