Kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh vượt “mốc” 1,3 tỷ USD

Vượt qua ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu COVID-19, kim ngạch xuất khẩu của Hà Tĩnh 9 tháng năm 2021 đạt hơn 1,49 tỷ USD, bằng 114,67% so với kế hoạch năm.

Xuất khẩu mặt hàng thép từ Formosa Hà Tĩnh trong 9 tháng ước đạt 1,386 tỷ USD.

Từ đầu năm tới nay, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã thực hiện chặt chẽ công tác phòng dịch để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, nhu cầu và giá thép liên tục tăng cao đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cho công ty.

Theo đó, xuất khẩu mặt hàng thép từ FHS ước đạt 1,386 tỷ USD, tăng gần 113% so với cùng kì năm 2020 và chiếm tỷ trọng 92,98% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

9 tháng năm 2021, hàng dệt và may mặc xuất khẩu đạt 7,91 triệu USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh xuất khẩu thép của FHS, góp phần vào tăng trưởng tích cực của lĩnh vực xuất khẩu là sự nỗ lực của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu như: Công ty CP Bao bì Sông La Xanh; Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh; Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt; Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh…

Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng khác của tỉnh tăng cao so với cùng kỳ như: dăm gỗ đạt 38,75 triệu USD (tăng 60,5%); dệt và may mặc đạt 7,91 triệu USD (tăng 68%); xơ, sợi dệt đạt 9,67 triệu USD (tăng 161,4%)...

Sản phẩm bao bì của Công ty CP Bao bì Sông La Xanh chủ yếu xuất khẩu đi các nước Đông Nam Á.

Theo đại diện các doanh nghiệp, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động của lĩnh vực xuất khẩu như: đơn hàng giảm; khâu vận chuyển nguyên liệu, hàng xuất đi chậm; công nhân thuộc vùng dịch không thể đến nhà máy làm việc; chi phí vận chuyển, thuê container tăng cao… Song, bằng các giải pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã đảm bảo mức tăng trưởng khá.

“Hiện nay, khoảng 50% sản phẩm bao bì của công ty xuất đi thị trường các nước Đông Nam Á. Dịch bệnh gây ảnh hưởng đến chuỗi sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa trên thị trường buộc doanh nghiệp phải linh hoạt hơn trong sản xuất kinh doanh. Trong đó, chúng tôi quán triệt nghiêm việc phòng dịch trong quá trình người lao động làm việc tại nhà máy, quyết tâm không để dịch bệnh làm đứt gãy hoạt động sản xuất.

Trong những thời điểm khó khăn, nhiều công nhân thuộc khu vực phong tỏa phải nghỉ làm, công ty đã chủ động thương lượng với đối tác để không mất khách hàng. Nhờ đó, 9 tháng năm 2021, doanh thu công ty vẫn đạt hơn 100 tỷ đồng” – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bao bì Sông La Xanh Phan Trí Nghĩa (Cụm công nghiệp Đức Thọ) cho hay.

Công ty CP Bao bì Sông La Xanh đang tạo việc làm cho hơn 400 lao động.

Theo thông tin từ Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2021 ước đạt hơn 1,49 tỷ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2020. Với kết quả này, kim ngạch xuất khẩu đến nay đã vượt 14,67% so với kế hoạch năm đề ra (kế hoạch năm 2021 là 1,3 tỷ USD).

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa đánh giá: “Kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu do sản lượng thép xuất khẩu tăng đột biến, giá thép xuất khẩu tăng từ 30 - 50% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, nhờ sự chủ động của các doanh nghiệp ứng phó với những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, kim ngạch xuất khẩu của một số mặt hàng thế mạnh cũng có sự tăng đáng kể”.

Xuất khẩu dăm gỗ 9 tháng năm 2021 đạt 38,75 triệu USD.

Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa thông tin thêm: Với tình hình hiện nay, dự kiến đến hết năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 1,6 tỷ USD. Thời gian tới, sau khi đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh thông qua, Sở Công thương sẽ sớm tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết, trong đó chú trọng đến các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng ngoài thép giai đoạn sau COVID-19.

Sở Công thương cũng xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu của tỉnh như nông, lâm, thủy sản phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là qua kênh thương mại điện tử.

Ngoài ra, Sở tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương để nắm thông tin về các quy định xuất khẩu, nhập khẩu của các nước trên thế giới, các quy định phòng, chống dịch tại cửa khẩu, cảng biển… nhằm thông tin kịp thời cho doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn.

Ngọc Loan