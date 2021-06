Nắng nóng kéo dài, doanh nghiệp Hà Tĩnh sẵn sàng phương án phòng chống cháy nổ

Hà Tĩnh bước vào mùa nắng nóng gay gắt kéo dài cũng là lúc các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường các phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho người và tài sản nếu xảy ra sự cố.

Đội trưởng Đội PCCC Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải rải hệ thống vòi chữa cháy sau ca làm việc buổi tối để chủ động PCCC nếu như xảy ra sự cố

Những ngày này, kết thúc ca làm việc buổi tối, anh Nguyễn Xuân Hải – Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh lại cùng anh em trong đội nán lại kéo hệ thống vòi chữa cháy xung quanh kho hàng nhằm sẵn sàng phương án chữa cháy nếu như xảy ra sự cố.

Hệ thống chữa cháy của siêu thị được đầu tư bài bản với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng

Anh Nguyễn Xuân Hải chia sẻ: “Nhà kho của siêu thị lúc nào cũng chứa hơn 50 tấn hàng, lại có nhiều vật liệu giấy, nhựa… nên công tác PCCC luôn được đặt lên hàng đầu.

Vào mùa nắng nóng, công ty thường xuyên bố trí nhân lực sắp xếp hàng hóa theo đúng nơi quy định, cách trần nhà 50 cm và cách tường 30 cm. Hệ thống báo cháy, bình chữa cháy luôn được kiểm tra, bảo trì để sẵn sàng khi có sự cố”.

Hệ thống báo cháy, chữa cháy của Co.opmart Hà Tĩnh được kiểm tra định kỳ hàng tháng

Hàng tháng, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh đều kiểm tra định kỳ hệ thống: đèn mắt trâu, đèn exit, bình cứu hỏa, họng nước cứu hỏa, chuông báo cháy và các đầu báo khói, nếu phát hiện hỏng hóc bộ phận an toàn sẽ bố trí sửa chữa và thay thế kịp thời.

Mới đây, Siêu thị Co.opmart Hà Tĩnh đã triển khai diễn tập sự cố để tạo phản xạ, phản ứng nhanh cho người lao động. Diễn tập cũng nhằm kiểm tra vận hành hệ thống chữa cháy tự động toàn siêu thị nhằm chủ động trong mọi tình huống.

Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu được trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy

Còn tại Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, các giải pháp phòng chống cháy nổ luôn nằm trong trạng thái sẵn sàng “kích hoạt”. Ông Trần Đại Hà – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh chia sẻ: “Kinh doanh mặt hàng dễ cháy nổ nên công ty luôn đặt vấn đề PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản lên hàng đầu. Tại 81 cửa hàng kinh doanh, công ty trang bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị chữa cháy. Hơn 400 lao động cũng thường xuyên được tập huấn, đào tạo về công tác này”.

Như tại cửa hàng số 1 của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, mỗi ngày, Cửa hàng trưởng kiêm Đội trưởng Đội PCCC đều thực hiện công việc kiểm tra chất lượng bình chữa cháy để đảm bảo sẵn sàng khi có sự cố.

“Qua việc kiểm tra hằng ngày, chúng tôi sẽ được ôn lại các bài diễn tập để phản ứng nhanh và kịp thời. Tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các thiết bị: bình chữa cháy, chăn chữa cháy, cát chữa cháy, nước chữa cháy và dụng cụ cuốc xẻng luôn phải trong tư thế sẵn sàng được kích hoạt” – chị Trần Thị Thanh Hương, Cửa hàng trưởng Cửa hàng số 1, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho hay.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải đầu tư hệ thống bơm chữa cháy ở các nhà máy để chủ động PCCC

Không chỉ những doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng dễ cháy nổ mà thời điểm này, các đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đều đã chủ động triển khai các giải pháp PCCC. Tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải, đầu mùa nắng nóng, doanh nghiệp đã chủ động bảo trì 2 họng cứu hỏa của hệ thống bơm chữa cháy. Mới đây, trong chuyến kiểm tra của đoàn liên ngành Sở Công thương, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Viết Hải được đánh giá là một trong những doanh nghiệp triển khai tốt công tác phòng chống cháy nổ khi đơn vị chủ động đầu tư hệ thống bơm cao áp ở tất các nhà máy.

Do dịch Covid-19 nên mùa nắng nóng năm nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh không thể triển khai diễn tập phương án PCCC. Mặc dù vậy, lồng ghép trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên quán triệt đến người lao động về công tác PCCC.

Để chủ động PCCC, các doanh nghiệp đều trang bị hệ thống chữa cháy đảm bảo

Theo Thượng tá Hoàng Văn Long - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra 2 vụ cháy tại các doanh nghiệp trên tổng số 17 vụ cháy trên địa bàn.

Theo đó, vào lúc 1h13 ngày 22/1/2021, cơ sở chuyên về dịch vụ sơn đồ gỗ của ông Phan Nho Diên tại CCN Thái Yên (xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ) xảy ra cháy do chập điện. Tiếp đó, vào khoảng 9h58 ngày 3/6/2021, tại lò sấy dầu truyền nhiệt đốt than của Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và thương mại Hà Tĩnh (TDP Liên Phú, phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) xảy ra cháy do sự cố kỹ thuật.

“Cũng may, các doanh nghiệp này đã chủ động phương án PCCC nên thiệt hại không đáng kể. Thời điểm này, Hà Tĩnh đang bước vào mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên doanh nghiệp cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống cháy nổ với tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy, xem phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ cấp bách vì sự bình yên và phát triển của xã hội” - Thượng tá Hoàng Văn Long - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Phan Trâm – Thu Phương