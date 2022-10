Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tập trung đại tu tổ máy số 1

Hàng trăm cán bộ, kỹ sư của hơn 10 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài đang nỗ lực triển khai các hạng mục đại tu tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh) đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 là nhà máy nhiệt điện than lớn nhất miền Trung với quy mô 2 tổ máy phát điện, tổng công suất 1.200 MW. Tháng 9/2021, tổ máy số 1 gặp sự cố kỹ thuật và phải ngừng hoạt động đến nay.

Từ 1/9/2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp triển khai đại tu tổ máy phát điện số 1 với 18 gói thầu.

Trong thời gian tổ máy số 1 đang tạm ngừng hoạt động, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đồng ý chủ trương đại tu tổ máy này. Theo đó, từ ngày 1/9/2022, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của hơn 10 nhà thầu trong nước và hàng chục chuyên gia nước ngoài đã bắt tay triển khai công tác đại tu tổ máy số 1. Theo kế hoạch đến 31/12/2022, công tác đại tu sẽ hoàn thành.

Được biết, nguồn nhân lực tập trung cho công tác đại tu tổ máy số 1 đợt này khá lớn. Do vậy, bên cạnh đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh rất quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn cho người lao động của các nhà thầu.

Trước khi bắt tay vào quá trình đại tu, 100% nhân lực của các nhà thầu đã được Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh huấn luyện đào tạo an toàn. Sau khi sát hạch, nếu đủ điều kiện, cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của các nhà thầu sẽ được công ty cấp thẻ đủ điều kiện tham gia công tác đại tu.

Trong suốt quá trình thi công, cán bộ của Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật của Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh trực tiếp kiểm tra, giám sát kỹ thuật, an toàn. Ngoài ra, các nhà thầu cũng có lực lượng giám sát kỹ thuật riêng để đảm bảo công tác đại tu được tiến hành an toàn, đáp ứng tốt các điều kiện bắt buộc.

Những ngày này, cán bộ, kỹ sư công nhân các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, thực hiện các phần việc theo hồ sơ ký kết.

Anh Hồ Đăng Quang – Phó giám đốc của Công ty PVPS Hà Tĩnh - 1 trong những nhà thầu chủ lực triển khai công tác đại tu tại tổ máy số 1 cho hay: “Doanh nghiệp chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa thường xuyên và là nhà thầu chính đại tu thiết bị máy móc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Với lần đại tu này, chúng tôi cung cấp dịch vụ đại tu hệ thống lò hơi, hệ thống ESP, FGD, SCR và hệ thống bơm nước ngưng bơm nước cấp, hệ thống máy nghiền. Bắt đầu công việc từ ngày 1/9/2022, đơn vị phấn đấu sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Hiện nay, hơn 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật đang bám hiện trường để triển khai công việc theo đúng phương án kỹ thuật đã được phê duyệt”.

Theo kế hoạch đến 31/12/2022, công tác đại tu tổ máy số 1 sẽ hoàn thành.

Công ty CP Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện Miền Bắc (NPS) đến từ tỉnh Hải Dương là nhà thầu tham gia cung cấp dịch vụ đai tu hệ thống khói gió, hệ thống bơm nước làm mát chính và một phần hệ thống FGD, ESP, SCR tổ máy số 1. Hiện tại, 100% cán bộ, kỹ sư của công ty đã được đào tạo, cấp thẻ an toàn và bắt đầu vào quá trình thi công.

Theo đại diện Công ty NPS, nhờ sự chủ động phối hợp, giúp đỡ của chủ đầu tư nên quá trình thi công đến thời điểm này cơ bản thuận lợi. Theo kế hoạch, 31/12/2022, doanh nghiệp này sẽ phải hoàn thành khối lượng công việc. Các hạng mục đại tu đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, do vậy đơn vị thi công quán triệt đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn và đúng hồ sơ thiết kế đã đặt ra.

Hiện nay, các nhà thầu khác cũng đang dồn sức để triển khai đại tu các hạng mục như: hệ thống phụ trợ tuabin - máy phát; hệ thống van hơi chính tuabin; bản thể lò hơi; hệ thống khói gió; hệ thống bơm nước ngưng, nước cấp và tuabin dẫn động bơm cấp; vệ sinh xỉ, bê tông cũ và đắp lại bê tông mới khu vực đai đốt, thuyền xỉ, đỉnh lò, mui lò…

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vừa tập trung đại tu tổ máy số 1, vừa đảm bảo duy trì ổn định tổ máy số 2.

Ông Nguyễn Duy Minh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh cho biết: “Từ ngày 1/9/2022, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phối hợp triển khai đại tu tổ máy phát điện số 1 với 18 gói thầu. Đến thời điểm này, 2 gói thầu đã hoàn thành. Công ty đang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ các nhà thầu và chuyên gia nước ngoài các điều kiện cần thiết để đảm bảo thi công 16 gói thầu còn lại đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ đã đề ra”.

Thu Phương - Ngọc Loan