Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi phấn đấu vận hành cuối năm 2021

Thời gian này, Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) đang chạy đua với thời gian, tập trung nhân lực lắp đặt thiết bị và hệ thống đường dây, phấn đấu vận hành vào tháng 12/2021.

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi đã hoàn thành phần xây dựng

Nhiều tháng nay, cùng với chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, trên công trường Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi, không khí lao động vẫn luôn khẩn trương, nắng cũng như mưa, đêm cũng như ngày, 3 ca đều đặn được đơn vị duy trì thi công chạy đua với thời gian, phấn đấu đến cuối quý 4 năm 2021 đưa vào vận hành phát điện.

Anh Đoàn Mạnh Khang – Chỉ huy phó Công ty lắp đặt thiết bị điện Đông Anh cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên trong quá trình thi công có những khó khăn nhất định về nhân lực, đặc biệt, nhiều thiết bị, máy móc nhập khẩu bị chậm bàn giao. Vì vậy, khi có thiết bị chúng tôi đã triển khai tăng ca, tăng kíp để đảm bảo tiến độ nhanh nhất cho chủ đầu tư. Đến nay đơn vị đã lắp đặt hơn 70% các hạng mục thiết bị của trạm biến áp nhà máy.

3 tổ máy - “trái tim” nhà máy đã được lắp đặt

Nhờ tập trung xây dựng nên đến nay các hạng mục kênh xả, đường ống áp lực và trạm phân phối đã hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang gấp rút triển khai thi công hạng mục đường dây 110kV đấu nối nhà máy vào lưới điện quốc gia tại Hương Sơn; hoàn thành lắp đặt, căn chỉnh các hạng mục của tổ máy 1, 2 và 3; xây dựng trạm 110kV của nhà máy.

Dự án Thủy điện Ngàn Trươi chính thức thi công đầu năm 2019, có công suất 25,5MW. Thiết bị công nghệ của nhà máy do Công ty Voith Hydro Ấn Độ cung cấp, được sản xuất theo tiêu chuẩn của Đức. Thiết bị tự động hóa cao, hệ thống kích từ của máy phát được sử dụng hệ thống kích từ không chổi than (những nhà máy cũ đang sử dụng hệ thống kích từ có chổi than).

Lắp đặt hệ thống tủ điều khiển

Ông Đồng Văn Trưởng - Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên nhiều thiết bị từ nước ngoài nhập về chậm so với thời gian, nhất là chuyên gia không thể sang Việt Nam để lắp đặt.

Trước thực tế đó, Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi đã linh hoạt, mạnh dạn mời các kỹ sư giỏi trong nước về lắp đặt thiết bị. Mặt khác công ty tiến hành làm việc qua kết nối online với các chuyên gia nước ngoài để hướng dẫn lắp đặt.

Trạm biến áp đã hoàn thành trên 70%

“Vượt qua những khó khăn thách thức, đến nay các hạng mục xây dựng đã hoàn thành 100%, các hạng mục lắp đặt máy móc, thiết bị đã hoàn thành 90%. Song song với lắp đặt thiết bị tại nhà máy, đơn vị cũng đang khẩn trương xây dựng đường dây 110Kv Ngàn Trươi – Hương Sơn.

Công ty đang đốc thúc các nhà thầu tăng cường nhân lực thi công một số hạng mục còn lại để đến tháng 12/2021 sẽ tiến hành chạy thử các tổ máy“ – ông Trưởng cho hay.

Công ty CP Thủy điện Ngàn Trươi đã linh hoạt, mạnh dạn mời các kỹ sư giỏi trong nước về lắp đặt thiết bị

Nhà máy Thủy điện Ngàn Trươi khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp trung bình mỗi năm khoảng 73,71 triệu kWh điện cho hệ thống điện quốc gia, với doanh thu đạt khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

