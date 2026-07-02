Dấu ấn 2 "sao trẻ" Hà Tĩnh trong hành trình lên V.League của CLB Bắc Ninh

Bắc Ninh FC giành tấm vé lên hạng sau chiến thắng ở trận playoff gặp PVF - CAND. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Mùa giải 2025/2026 đánh dấu cột mốc lịch sử của Bắc Ninh FC khi đội bóng giành quyền góp mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sau khi khép lại mùa giải ở vị trí thứ 2, Bắc Ninh FC giành quyền vào chơi trận play-off tranh vé thăng hạng với PVF-CAND.

Với bản lĩnh và sự quyết tâm, đoàn quân của HLV Paulo Foiani đã cầm hoà đối thủ với tỷ số 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức và giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trên loạt sút luân lưu, qua đó hoàn thành mục tiêu lên hạng.

Hậu vệ Phan Văn Hiếu (ở giữa) đóng góp 5 bàn thắng cho Bắc Ninh FC ở mùa giải vừa qua. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Trong hành trình đáng nhớ ấy, hai cầu thủ quê Hà Tĩnh là Phan Văn Hiếu (SN 2000, quê xã Mai Phụ) và Nguyễn Trọng Sơn (SN 2006, quê xã Cẩm Bình) đã để lại dấu ấn đậm nét và những cầu thủ được người hâm mộ Bắc Ninh yêu thích.

Chơi ở vị trí hậu vệ, Phan Văn Hiếu không chỉ đảm nhiệm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn thường xuyên xuất hiện ở những điểm nóng trên hàng công. Khả năng chọn vị trí, tham gia phối hợp tấn công giúp anh trở thành một trong những cầu thủ tạo ra nhiều mối đe dọa cho hàng thủ đối phương.

Hiếu cho thấy khả năng tranh chấp tốt, không ngại va chạm, tích cực thu hồi bóng. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Dù thể hình khá "mỏng cơm" nhưng Hiếu vẫn cho thấy khả năng tranh chấp tốt, không ngại va chạm, tích cực thu hồi bóng và có nhiều đường chuyền chuyển hướng tấn công hiệu quả. Mùa giải vừa qua Hiếu đóng góp tới 5 bàn thắng, con số ấn tượng với một hậu vệ. Ngoài ra anh có thể thi đấu đa năng, ở cả hậu vệ lẫn tiền vệ trung tâm.

Phan Văn Hiếu không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là khán giả Hà Tĩnh bởi anh trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá trẻ tỉnh nhà. Đam mê trái bóng tròn từ khi còn nhỏ, nhưng phải đến năm 15 tuổi, anh mới trúng tuyển vào đội U15 Hà Tĩnh theo dạng bổ sung.

Tham gia tập luyện chuyên nghiệp muộn nhưng chàng tiền vệ lại trưởng thành vượt bậc. Năm 2017, anh cùng đồng đội ở U17 Hà Tĩnh chơi xuất sắc để lần đầu tiên giành vé vào vòng chung kết U17 quốc gia.

Phan Văn Hiếu từng thi đấu ở một số CLB như: Phù Đổng FC, Công an Hà Nội, CLB Nam Định. Ảnh: Internet.

Kết thúc quá trình đào tạo trẻ, Hiếu khoác áo một số đội bóng như: CLB Nam Định, Công an Hà Nội, Phù Đổng FC… Đáng chú ý, năm 2020 HLV Park Hang Seo (HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc đó) triệu tập Phan Văn Hiếu lên đội U22 Việt Nam.

Mùa giải 2025/2026, anh gia nhập Bắc Ninh FC. Ở đội bóng mới, Hiếu tiếp tục phát huy những phẩm chất của mình. Với nền tảng thể lực tốt, lối chơi mạnh mẽ cùng khả năng lên công về thủ, Hiếu được đánh giá là mẫu hậu vệ hiện đại, có khả năng tạo ra sự khác biệt.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn đóng góp 4 bàn thắng cho CLB Bắc Ninh ở mùa giải vừa qua. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn cũng cho thấy sự hiệu quả trên hàng công với 4 bàn thắng cùng những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật. Chàng cầu thủ gây dấu ấn với lối chơi năng nổ, tốc độ và khả năng hoạt động rộng nơi tuyến giữa.

Nguyễn Trọng Sơn từng khoác áo U11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng sau đó chọn lò đào tạo Sông Lam Nghệ An để theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số" và gặt hái được nhiều thành tích ở cấp độ trẻ. Năm 2025, Sơn được cho CLB Bắc Ninh mượn thi đấu tại giải hạng Nhì và gắn bó với CLB đến nay. Tháng 3/2026, Sơn được triệu tập lên đội U23 Việt Nam. Ở tuổi 20, Sơn đang từng ngày nỗ lực, khẳng định năng lực ở sân chơi chuyên nghiệp.

Nguyễn Trọng Sơn nổi bật với những pha đi bóng đầy tốc độ và kỹ thuật. Ảnh: CLB Bắc Ninh.

Sau khi giành vé lên V.League, Bắc Ninh FC tiếp tục giữ chân Nguyễn Trọng Sơn, còn Phan Văn Hiếu đã chia tay đội bóng. Màn thể hiện xuất sắc ở mùa giải vừa qua giúp Hiếu lọt vào "mắt xanh" của hàng loạt "ông lớn", nhiều khả năng anh sẽ khoác áo tân binh Trường Tươi Đồng Nai. Bước vào thử thách mới tại V.League, bộ đôi người Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy phong độ, góp sức giúp CLB thi đấu tốt để hoàn thành mục tiêu đề ra.