Gần nửa triệu học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học chưa từng có vì Covid-19

Các sĩ tử bắt buộc phải đeo khẩu trang và được bố trí ngồi cách xa nhau, ngăn bởi các tấm nhựa trong suốt trong khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc vào sáng nay, giữa bối cảnh dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu suy giảm.

Sáng nay (3/12), khoảng 490.000 học sinh Hàn Quốc bước vào kỳ thi đại học College Scholastic Ability Test (CSAT) - kỳ thi nổi tiếng căng thẳng và khốc liệt tại Hàn. Kỳ thi năm nay cũng có thể được coi là chưa từng có trong lịch sử nước này bởi phải lùi lại một tháng do đại dịch Covid-19 đồng thời các sĩ tử, giám thị đều phải thực hiện nhiều biện pháp đặc biệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. (Ảnh: AP)

Theo hãng thông tấn Yonhap, năm nay, số lượng thí sinh tham dự kỳ thi giảm khoảng 10% so với năm ngoái. Tuy nhiên, do mỗi phòng thi chỉ được giới hạn ở mức 24 học sinh khiến số lượng phòng học tăng lên, số lượng cán bộ coi thi và các nhân viên khác làm nhiệm vụ cũng tăng khoảng 30% so với năm ngoái, lên khoảng 120.000 người. (Ảnh: AP)

Tất cả thí sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi. Nếu các giám thị yêu cầu được xem mặt học sinh để nhận dạng, các sĩ tử phải nhanh chóng gỡ khẩu trang xuống. Nếu bất hợp tác, sẽ có thể bị nghi ngờ gian lận. (Ảnh: AP)

Trong giờ nghỉ giải lao giữa các bài thi, các sĩ tử được yêu cầu không tụ tập và nói chuyện với nhau. Thí sinh cũng được yêu cầu mang theo bữa trưa để ăn tại chỗ. (Ảnh: AP)

Khác với những năm trước, năm nay, các máy lọc nước không được lắp đặt tại các phòng thi, thay vào đó, các thí sinh phải tự mang theo nước từ nhà đi nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm Covid-19. Trong ảnh: Các thí sinh đứng cách xa nhau khi xếp hàng làm thủ tục trước khi vào phòng thi. (Ảnh: CNN)

Học sinh cũng được yêu cầu ăn mặc phù hợp để giữ ấm, vì các lớp học sẽ được mở cửa giúp thông thoáng, điều hòa không khí. (Ảnh: Yonhap)

Nhà chức trách cũng bố trí phòng thi riêng cho các sĩ tử nhiễm Covid-19. Trong ảnh là hai thí sinh dương tính với virus SARS-CoV-2 được làm bài thi tại phòng riêng biệt. Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 540 ca nhiễm mới Covid-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại đất nước này lên 35.703 ca. (Ảnh: Yonhap)

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc còn được xem là cuộc chiến của các bậc phụ huynh. Trong ảnh là phụ huynh học sinh tham gia một buổi lễ đặc biệt cầu cho các sĩ tử “vượt vũ môn” thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học tại ngôi chùa Phật giáo Jogyesa ở Seoul, Hàn Quốc hôm 3/12/2020. (Ảnh: AP)

Các phụ huynh thắp nến cầu nguyện tại chùa Jogyesa ở Seoul. (Ảnh: AP)

Một ông bố ôm con gái trước khi cô gái bước vào phòng thi tại Seoul, Hàn Quốc sáng nay. (Ảnh: Getty Images)

Một nữ sinh bật khóc trước áp lực cuộc thi. (Ảnh: Yonhap)

Tin liên quan: Hàn Quốc làm giáo dục Đón chúng tôi tại sân bay quốc tế Incheon, nhân viên của một công ty du lịch có uy tín ở Seoul cho biết, để Hàn Quốc trở thành một trong 10 con rồng của thế giới như ngày nay, người dân sở tại đã phải nỗ lực hết mình. Trong đó, giáo dục đã góp phần quan trọng mang đến sức mạnh thần kỳ cho quốc gia ở bán đảo nghèo tài nguyên thiên nhiên này.

Chạm tay vào mùa thu Hàn Quốc Nếu đã một lần đặt chân đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp vào mùa thu, hẳn bạn sẽ không thể quên những con đường duyên dáng ngập trong sắc lá rơi giữa tiết trời mơn man se lạnh.

Say đắm bốn mùa Hàn Quốc Trời đang vào hè. Chắc hẳn ai ai cũng háo hức, dự định lên kế hoạch để du lịch khắp mọi nơi.

Phương Đặng

(Ảnh: AP, Yonhap, CNN, Getty Images)