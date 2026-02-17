Hotline: 02393.693.427
Đón Tết trên sân ga ở Hà Tĩnh

Dương Chiến
(Baohatinh.vn) - Trên sân ga Hương Phố (xã Hương Khê, Hà Tĩnh), từng chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh trong những ngày Tết. Cán bộ, nhân viên thường trực 24/24h để phục vụ hành khách.

Tại khu vực ga Hương Phố (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) có 2 bộ phận chính là cán bộ, nhân viên chạy tàu (thuộc nhà ga) và nhân viên bán vé (thuộc trạm vận tải đường sắt). Ngoài ra còn có lực lượng gác chắn, nhân viên cung cầu, cung đường…
Trong những ngày nghỉ Tết, các bộ phận đều có nhân viên trực (chia theo ca) để vận hành tàu chạy và phục vụ khách hàng.
Năm nay, giai đoạn phục vụ Tết Nguyên đán của ngành đường sắt có 4 ngày, từ 29 tháng Chạp đến mồng 3 tháng Giêng.
Trong giai đoạn này, mỗi ngày, nhà ga Hương Phố đón 8 chuyến tàu hành khách dừng tại ga để đón, trả khách. Trong đó, chuyến sớm nhất đến ga vào khoảng 5h và chuyến muộn nhất là khoảng 21h.
Ngoài ra, còn có nhiều chuyến tàu khách và tàu chở hàng thông qua ga, dù không dừng nhưng nhà ga vẫn phải triển khai các nhiệm vụ để tàu thông qua an toàn.
Ông Đinh Tiến Công - Trực ban chạy tàu ga Hương Phố chia sẻ: “Mỗi ca trực của bộ phận chạy tàu có 3 người, gồm 1 chỉ huy và 2 gác ghi. Riêng chỉ huy phải thường trực tại phòng. Trước khi tàu đến, nhà ga liền trước sẽ gọi điện xin đường, chỉ huy sẽ phải kiểm tra an toàn hiện trường để cho phép tàu vào ga (hoặc từ chối)...
... sau đó, phổ biến cho gác ghi để quay ghi vào làn đường được bố trí; phổ biến gác chắn (trên các tuyến đường bộ giao cắt) để lập rào chắn. Đồng thời mở tín hiệu đón tàu”.
Trạm vận tải đường sắt cũng sẽ bố trí 3 nhân viên trực mỗi ca trong những ngày Tết để bán vé hành khách và tiếp nhận vận chuyển hàng hóa.
Khi tàu vào ga, các bộ phận tiếp tục phối hợp kiểm tra an toàn, phát tín hiệu để tàu dừng đón, trả khách và tiếp tục khởi hành đảm bảo an toàn.
Trong những ngày nghỉ Tết, nhà ga đón ít khách hàng hơn so với thường lệ. Hành khách trong những ngày này chủ yếu di chuyển chặng ngắn để du xuân, chơi tết.
Tết ở ga Hương Phố không chỉ có tiếng còi tàu, mỗi ca trực vẫn sẽ được chuẩn bị cỗ gà, bánh chưng... và có cả những nụ cười của hành khách. Sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, nhân viên nhà ga còn tất bật hơn để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

#đường sắt #ga Hương Phố #Tết #vận hành tàu #phục vụ khách

