Đón Tết trên sân ga ở Hà Tĩnh

Xuân ấm nghĩa tình 16/02/2026 10:00 Vượt qua một năm nhiều gian khó, tinh thần sẻ chia, đồng hành của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ở Hà Tĩnh càng được bồi đắp, để mùa xuân tròn đầy hơn trong mỗi ngôi nhà.

Phát triển kỹ thuật chuyên sâu hướng tới bệnh viện chuyên khoa xứng tầm 16/02/2026 09:45 Việc làm chủ thêm nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và là nền tảng quan trọng để xây dựng bệnh viện chuyên khoa xứng tầm.

Nâng cao năng lực phục hồi chức năng từ những bước đi bền vững 16/02/2026 05:29 Thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò đầu ngành về phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.

Tết ấm áp, vui vầy ở mái ấm đặc biệt 15/02/2026 14:23 Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Bộ Y tế cảnh báo độc tố 'hủy hoại thần kinh' trong đồ ủ chua, đóng hộp 15/02/2026 12:58 Sau ca ngộ độc nặng nghi do ăn cá ủ chua tại Đà Nẵng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân ưu tiên dùng món mới nấu chín, không tự đóng gói kín thức ăn để bảo quản dài ngày ở nhiệt độ thường.

Bộ Giáo dục chốt bỏ xét riêng học bạ, siết điểm cộng IELTS 15/02/2026 11:29 Thí sinh xét học bạ phải đạt sàn về điểm thi tốt nghiệp là 15/30, bị giới hạn 15 nguyện vọng và giảm một nửa điểm cộng với chứng chỉ IELTS.

Phục vụ bệnh nhân chạy thận xuyên Tết 15/02/2026 07:45 Các cơ sở y tế Hà Tĩnh có đơn nguyên thận nhân tạo đang chủ động bố trí kíp trực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ chạy thận trong những ngày tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Người Hà Tĩnh rạo rực đón xuân 15/02/2026 05:05 Ở Hà Tĩnh, cảm xúc đón xuân mang nét dung dị, bền bỉ như chính tâm hồn người dân nơi đây. Trong sự tất bật ngược xuôi, người ta vẫn dành một khoảng lặng để tự làm mới tâm thế của chính mình.

Dịch vụ rửa xe tăng giá mạnh, nhiều điểm vẫn “quá tải” dịp cận Tết 14/02/2026 17:58 Càng cận Tết, với nhu cầu chăm sóc, làm sạch phương tiện và tâm lý “xe sạch đón Xuân”, nhiều chủ xe ở Hà Tĩnh sẵn sàng chờ đợi hàng giờ và chấp nhận mức giá tăng gấp 2–3 lần ngày thường.

Bí quyết sống khỏe của người cao tuổi Hà Tĩnh 14/02/2026 16:20 Nhiều cụ ông, cụ bà tại Hà Tĩnh dù tuổi đã cao vẫn minh mẫn, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Lối sống khoa học, vận động thường xuyên và tinh thần lạc quan chính là “chìa khóa vàng”.

Những phần quà Tết là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để bà con vươn lên trong cuộc sống 14/02/2026 15:43 Sáng 14/2, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh và mạnh thường quân đã đến trao quà Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Đức Minh và Đức Đồng.

Trực Tết nơi ranh giới sinh tử 14/02/2026 15:00 Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức bắt đầu song tại nhiều khoa chuyên môn của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, các y bác sĩ vẫn đang căng mình để thu dung, cấp cứu giành giật sự sống cho người bệnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, người có công 14/02/2026 14:33 Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc 14/02/2026 09:38 Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 13/2/2026 phê duyệt “Chương trình Bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030”.

Khi Hà Tĩnh có VinFast, Formosa... và câu hỏi, còn lý do gì để rời quê? 14/02/2026 09:05 Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Bứt phá kỹ thuật đẩy mạnh chuyển đổi số 14/02/2026 09:00 Bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã nâng cao sự hài lòng của người bệnh, qua đó khẳng định vai trò cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh nhà.

Sông Trí linh hoạt chi trả giải phóng mặt bằng trong những ngày nghỉ Tết 14/02/2026 08:49 Những ngày giáp tết Nguyên đán, cán bộ phường Sông Trí (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài tập trung chi trả tiền bồi thường GPMB cho các dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh cần tuyển gần 8.300 lao động sau Tết 13/02/2026 22:05 Sau Tết Nguyên đán, Hà Tĩnh sôi động thị trường lao động với gần 8.300 cơ hội việc làm từ 101 doanh nghiệp, sẵn sàng đón hàng ngàn lao động trở về lập nghiệp tại quê hương.

Tan ca làm, công nhân xúc động khi quà Tết đã được buộc sẵn trên xe 13/02/2026 17:19 Những phần quà Tết được buộc sau yên xe, theo chân người lao động ở Hà Tĩnh trở về nhà không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời chúc năm mới đủ đầy, bình an gửi đến mỗi gia đình.

Sổ đỏ 'điện tử' trên VNeID có hiệu lực 13/02/2026 16:55 Dữ liệu sổ đỏ đã cập nhật đầy đủ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ được khai thác, sử dụng thay thế bản giấy trong hồ sơ thủ tục hành chính.

iSchool Hà Tĩnh - một thập kỷ kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc 13/02/2026 15:01 Xuân 2026 ghi dấu chặng đường tròn 10 năm hình thành và lớn mạnh của iSchool Hà Tĩnh với quy mô gần 1.100 học sinh liên cấp từ mầm non đến THPT.

Về Kỳ Xuân xem cách làm hay trong phân loại, xử lý rác thải 13/02/2026 13:30 Trước áp lực rác thải dịp Tết, mô hình phân loại, xử lý rác hữu cơ đem lại nhiều lợi ích về môi trường, kinh tế, sức khỏe con người lâu nay ở xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) rất cần được phát huy, nhân rộng.

Hối hả ở làng bánh chưng Tết nổi tiếng Hà Tĩnh 13/02/2026 10:12 Những ngày giáp Tết Nguyên đán, làng Khoóng (thôn Hùng Dũng, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) ấm áp hơn bao giờ hết bởi nhịp sản xuất hối hả của nghề làm bánh chưng truyền thống.

Đảm bảo tất cả trường hợp cấp cứu được điều trị kịp thời trong dịp Tết 13/02/2026 06:00 Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.

Giúp học sinh Hà Tĩnh có kỳ nghỉ Tết an toàn, bổ ích 13/02/2026 05:15 Học sinh Hà Tĩnh đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngành giáo dục và các địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn, giúp các em đón Xuân vui tươi, an toàn.

Tết sớm ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh 12/02/2026 16:50 Tết ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà là hành trình của sự sẻ chia và những vòng tay kết nối.

Cuối năm, nhặt "lộc biển" sắm Tết 12/02/2026 15:00 Những ngày giáp Tết, nhiều người dân vẫn lặng lẽ bám bãi bồi, ghềnh đá để đục hàu, cào nghêu, chắt chiu từng “lộc biển” để sắm sửa cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình.