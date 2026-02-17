Đón Tết trên sân ga ở Hà Tĩnh

Thông qua việc phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh đã khẳng định vai trò đầu ngành về phục hồi chức năng trên địa bàn tỉnh, mang lại sự hài lòng cho người bệnh.
Những ngày này, không khí Tết đã ngập tràn tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Tết ở đây không chỉ đến với sắc đào mà còn hiện hữu trong từng nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khi được sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Sáng 14/2, đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh và mạnh thường quân đã đến trao quà Tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Đức Minh và Đức Đồng.
Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà Tết cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.
Di cư lao động là điều tất yếu của thị trường. Nhưng khi Hà Tĩnh đã có những “điểm tựa” công nghiệp rõ ràng, từ Vinfast, Formosa... đến các dự án công nghiệp quy mô lớn, việc chọn ở lại không còn là khó khăn đối với người lao động.
Bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nên BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đã nâng cao sự hài lòng của người bệnh, qua đó khẳng định vai trò cơ sở y tế đầu ngành của tỉnh nhà.
Với tinh thần "lấy sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết", các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.
Mùa xuân về với xã Sơn Hồng (Hà Tĩnh) trong sắc áo xanh tình nguyện và màu áo lính cùng gói bánh chưng trao tặng người dân khó khăn. Hoạt động do Đội Tình nguyện đồng hương Hà Tĩnh – Đại học Ngoại thương tổ chức.