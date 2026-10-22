Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Dùng Claude để "giải cứu" ti vi cũ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Một lập trình viên đã dùng Claude Code để loại bỏ quảng cáo và ứng dụng không cần thiết trên ti vi (TV), mở ra cách tùy chỉnh thiết bị mà không cần thay mới.

Người dùng sử dụng Claude để dọn sạch ứng dụng thừa trên TV. Ảnh: Google.
Người dùng sử dụng Claude để dọn sạch ứng dụng thừa trên TV. Ảnh: Google.

Khó chịu với tình trạng chiếc TV ở nhà liên tục hiển thị quảng cáo, thậm chí chèn nội dung tài trợ trước khi mở Netflix, lập trình viên tên Gathin quyết định nhờ Claude tìm giải pháp.

Anh cung cấp thông tin mẫu TV cho Claude Code và yêu cầu công cụ dọn dẹp những phần mềm không cần thiết. AI sau đó tìm chiếc TV Xiaomi qua mạng Wi-Fi, vô hiệu hóa 25 thành phần phần mềm cài sẵn và tạo lại giao diện màn hình chính.

Sau khi hoàn tất, TV chỉ còn hiển thị những ứng dụng gia đình thường sử dụng. Giao diện đơn giản hơn, không còn nhiều nội dung quảng cáo gây phiền toái.

Gathin sau đó chia sẻ cách làm trên mạng xã hội và công khai hướng dẫn qua dự án cleanyourtv trên GitHub. Chỉ trong 2 ngày, hàng nghìn người đã thử áp dụng phương pháp tương tự.

Nhiều người dùng TV Xiaomi, TCL, Sony và một số dòng Fire TV cũng muốn loại bỏ bớt những ứng dụng mặc định. Các công cụ AI giúp họ tìm hiểu cách tùy chỉnh thiết bị mà không cần tự viết toàn bộ chương trình.

Với những mẫu TV Android hoặc Google TV tương thích, người dùng có thể thay giao diện chính và tắt các ứng dụng không cần thiết. Một số thay đổi còn giúp TV giảm lượng tài nguyên sử dụng, từ đó phản hồi nhanh hơn.

Gathin không phải người duy nhất sử dụng AI để cải thiện TV. Lập trình viên Muzzammil Yasin Sabuwala cũng phát triển dự án dumbtv nhằm đơn giản hóa giao diện và loại bỏ những tính năng gây phiền toái.

Anh sử dụng DeepSeek và Claude để hỗ trợ viết chương trình. Dự án hướng đến các thiết bị chạy Android TV, Google TV và Fire TV.

Những trường hợp trên phản ánh sự khó chịu của người dùng với TV thông minh. Nhiều thiết bị tích hợp sẵn quảng cáo, ứng dụng và tính năng mà chủ sở hữu không có nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, việc sử dụng AI để thay đổi phần mềm TV cũng tiềm ẩn rủi ro. Nếu tắt nhầm thành phần quan trọng, người dùng có thể khiến thiết bị mất chức năng hoặc hoạt động không ổn định.

Dù vậy, xu hướng này cho thấy người dùng có thể tận dụng AI để kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Thay vì mua TV mới, họ có thêm cách cải thiện trải nghiệm trên thiết bị sẵn có.

tech.zingnews.vn
Link bài gốc Copy link
https://tech.zingnews.vn/dung-claude-de-giai-cuu-tv-cu-post1691091.html

Tin liên quan

Tags:

#AI #TV #tùy chỉnh #quảng cáo #Claude #dọn dẹp #Android TV

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

AI ngày càng hữu dụng ở Hà Tĩnh

AI ngày càng hữu dụng ở Hà Tĩnh

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở thêm cách để nhiều người ở Hà Tĩnh tiếp cận tri thức, phát triển ý tưởng và giải quyết công việc. Từ lớp học, hành chính công đến doanh nghiệp (DN), công nghệ này phát huy giá trị khi được sử dụng đúng cách.
Lần đầu iPhone 18 Pro giảm giá

Lần đầu iPhone 18 Pro giảm giá

Apple ra mắt iPhone gập: Chưa đầy một tháng sau khi mở bán, iPhone 18 Pro đã được Apple đưa vào chương trình ưu đãi 11/11 tại Trung Quốc.
iPhone Duo khó mua đến mức nào?

iPhone Duo khó mua đến mức nào?

Lượng iPhone Duo xuất xưởng cả năm không vượt quá 6 triệu chiếc. Con số thực tế thậm chí có thể thấp hơn nếu tiến độ sản xuất trong quý IV/2026 không đạt kỳ vọng.
Khi nghị quyết đưa Hà Tĩnh lên không gian số

Khi nghị quyết đưa Hà Tĩnh lên không gian số

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Tĩnh tập trung xây dựng, làm sạch dữ liệu, từng bước đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Làn sóng mới trên sạc dự phòng

Làn sóng mới trên sạc dự phòng

Nhiều hãng gia nhập xu hướng đưa công nghệ tản nhiệt và màn hình lên sạc dự phòng, giúp tăng tính hữu ích nhưng cũng khiến sản phẩm đắt lên.
Miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí cho công dân số

Miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí cho công dân số

Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp đủ thông tin, giấy tờ và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.
Chủ tịch Microsoft cảnh báo: AI đang được quản lý lỏng hơn cả máy giặt

Chủ tịch Microsoft cảnh báo: AI đang được quản lý lỏng hơn cả máy giặt

Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho rằng máy giặt và hộp sữa hiện còn phải tuân thủ những quy định an toàn chặt chẽ hơn trí tuệ nhân tạo (AI). Trước nguy cơ các hệ thống AI vượt khỏi sự kiểm soát của con người, ông kêu gọi thiết lập cơ chế ngắt khẩn cấp, bắt buộc báo cáo sự cố và tăng cường đánh giá an toàn độc lập.
iPhone 18 Pro không như kỳ vọng của Apple

iPhone 18 Pro không như kỳ vọng của Apple

Việc Apple phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho thấy ngay cả phân khúc smartphone cao cấp cũng khó tránh khỏi sức ép từ giá bán leo thang và tâm lý thắt chặt chi tiêu.
Dữ liệu thông suốt, an toàn: Dấu ấn mới của MobiFone Hà Tĩnh

Dữ liệu thông suốt, an toàn: Dấu ấn mới của MobiFone Hà Tĩnh

Người dân gửi phản ánh chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại; lãnh đạo nắm tình hình qua bảng số liệu thay vì chờ báo cáo giấy; hệ thống thông tin của từng xã, phường đang từng bước được canh giữ suốt ngày đêm. Phía sau những đổi thay ấy là dữ liệu, và là dấu ấn của MobiFone Hà Tĩnh.
Đưa kỹ năng số đến tận nhà dân

Đưa kỹ năng số đến tận nhà dân

Từ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến đến ứng dụng công nghệ trong đời sống, sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số tại các xã, phường ở Hà Tĩnh đang ngày càng gắn với nhu cầu thực tế của người dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!