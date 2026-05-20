Văn hóa - Giải trí

Háo hức đón chờ đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh

Thiên Vỹ
(Baohatinh.vn) - Đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc nhiều cảm xúc, đồng thời lan tỏa hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh tới bạn bè gần xa.

Với chủ đề “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng”, đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn do Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phối hợp cùng gia đình cố nhạc sĩ tổ chức sẽ diễn ra vào tối 23/5/2026 tại Quảng trường Thành Sen (phường Thành Sen).

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, gắn bó với nhạc Trịnh như: Cẩm Vân, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Lệ Quyên, Hà Lê, Kyo York, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn…

Phối cảnh sân khấu đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn tại Hà Tĩnh. Ảnh: BTC cung cấp

Với nhiều khán giả Hà Tĩnh, nhạc Trịnh luôn gần gũi trong đời sống suốt nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một đêm nhạc Trịnh quy mô lớn diễn ra ngay tại địa phương. Vì thế, những ngày này, nhiều khán giả đã bắt đầu đếm ngược chờ giây phút hòa mình vào không gian đêm nhạc nhiều cảm xúc giữa lòng Thành Sen.

Poster chương trình đêm nhạc "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng". Ảnh: BTC cung cấp

Là một người mến mộ nhạc Trịnh, chị Phạm Hương Thảo (phường Hà Huy Tập) cho biết: “Thời sinh viên, chúng tôi hay nghe và hát các bài như: Nối vòng tay lớn, Ta đã thấy gì trong đêm nay... Sau này lại nghe những bài nhẹ nhàng để thấy lòng mình chậm lại. Nhạc Trịnh không chỉ có giai điệu đẹp mà ca từ càng nghe càng thấm. Vì thế, khi biết Hà Tĩnh tổ chức đêm nhạc Trịnh, tôi rất chờ đợi".

Chị Phạm Hương Thảo (phường Hà Huy Tập) háo hức chờ đón đêm nhạc 25 năm nhớ Trịnh Công Sơn diễn ra tại Hà Tĩnh.

Không chỉ thế hệ 7X, 8X, nhiều bạn trẻ cũng xem đây là sự kiện đáng chú ý của mùa hè năm nay. Anh Dương Đình Phong (phường Thành Sen) chia sẻ: “Có thể người trẻ bây giờ nghe nhiều dòng nhạc hiện đại hơn, nhưng nhạc Trịnh vẫn có sức thu hút rất riêng. Ngay khi thấy thông tin về đêm diễn, tôi và bạn bè đã lên kế hoạch đi xem vì hiếm khi Hà Tĩnh có chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như vậy”.

Đêm nhạc “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” nằm trong chuỗi chương trình tưởng niệm 25 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được tổ chức ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tuy nhiên, Hà Tĩnh là điểm diễn đầu tiên tại khu vực Bắc Trung Bộ được gia đình cố nhạc sĩ lựa chọn.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết: “Gia đình chúng tôi luôn mong âm nhạc của anh Sơn được đến với nhiều vùng đất hơn, kể cả những nơi anh chưa từng đặt chân tới. Hà Tĩnh là miền đất giàu nghĩa tình, giàu chiều sâu văn hóa và có sự đồng cảm đặc biệt với những giá trị mà nhạc Trịnh hướng đến: tình yêu con người, quê hương và hòa bình. Bởi vậy, chúng tôi mong muốn đêm nhạc không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc Trịnh Công Sơn với tâm hồn người Hà Tĩnh”.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và anh trai - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ. Ảnh: NVCC

Theo kịch bản, chương trình gồm ba phần: Việt Nam quê hương tôi, Hà Tĩnh ta về và Ta đã thấy gì trong đêm nay. Nhiều ca khúc quen thuộc như: Biển nhớ, Diễm xưa, Ru đời đi nhé, Hạ trắng, Nối vòng tay lớn… sẽ được trình diễn trong không gian mở tại sân khấu Quảng trường Thành Sen. Đặc biệt, phần kết với ca khúc Nối vòng tay lớn được kỳ vọng sẽ trở thành khoảnh khắc hàng nghìn khán giả cùng hòa giọng với các nghệ sĩ.

Để chuẩn bị cho đêm nhạc, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các phần việc. Trong đó, sở đã chỉ đạo đơn vị tổ chức sự kiện hoàn thành việc thi công lắp đặt hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng; phối hợp các đơn vị liên quan lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy một cách chi tiết. Công tác truyền thông, phát hành vé mời, đón tiếp nghệ sĩ và sắp xếp lịch trình tập luyện, tổng duyệt được triển khai bài bản nhằm bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, an toàn và trọn vẹn cảm xúc.

Đơn vị tổ chức sự kiện đang tích cực lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, dự kiến sân khấu sẽ được hoàn thành vào ngày 21/5/2026.

Đối với Hà Tĩnh, đây không chỉ là một đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch địa phương đến đông đảo công chúng cả nước thông qua sức lan tỏa của sự kiện. Vì vậy, cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho đêm diễn, Sở VH-TT&DL cũng đã xây dựng kế hoạch quảng bá bên lề đêm nhạc như phối hợp ghi hình, trải nghiệm thực tế tại một số điểm đến tiêu biểu có sự tham gia của các nghệ sĩ...

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho biết: “Với sự chuẩn bị chu đáo, chúng tôi mong muốn đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần mà còn là một không gian văn hóa để công chúng cảm nhận sâu hơn những giá trị nhân văn trong âm nhạc Trịnh Công Sơn cũng như lan tỏa hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh tới bạn bè gần xa”.

