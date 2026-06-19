Hình ảnh mới nhất tại công trường sân bay Long Thành

Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu không để xảy ra tình trạng giảm lãi suất mang tính hình thức hoặc áp dụng các cơ chế làm phát sinh mặt bằng lãi suất thực tế cao hơn mức công bố. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến các chỉ tiêu, không gian phát triển, hành lang kinh tế và phương án phát triển các khu chức năng, định hướng phát triển đô thị - nông thôn...
Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tại Hà Tĩnh tăng đột biến. Theo đó, Điện lực Hà Tĩnh đã tăng cường kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết, nâng công suất thiết bị để bảo đảm cấp điện ổn định trong cao điểm mùa hè.
Lãi suất cao khiến thị trường bất động sản trầm lắng, nhưng nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh vẫn thu hút mạnh người mua khi ghi nhận lượng hồ sơ đăng ký cao gấp hơn 3 lần số căn hộ mở bán. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau chuỗi phiên giao dịch đầy biến động với những nhịp giảm sâu rồi phục hồi mạnh, giới phân tích vẫn giữ quan điểm thận trọng về triển vọng giá vàng trong tuần này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
52 lô đất mà phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đưa vào đấu giá lần này được quy hoạch bài bản, nằm tại vị trí thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tuyến giao thông chính, trung tâm hành chính và các dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Vũng Áng.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Sau gần 10 năm kể từ khi được phê duyệt đầu tư, dự án đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen) đoạn từ đường Nguyễn Xí đến tỉnh lộ 17 nay đã cơ bản hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới cho đô thị Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định đổi mới mạnh mẽ định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, lấy chất lượng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả lan tỏa đối với nền kinh tế làm tiêu chí chủ yếu.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành quảng bá, lan tỏa tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh; tăng cường kết nối, hợp tác và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Theo thông tin Ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) ngày 12/6, tỷ lệ hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm tra sau hiện duy trì ở mức cao (khoảng 72 - 76%) cho thấy, việc áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế đã có chuyển biến tích cực, rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ cho người nộp thuế.