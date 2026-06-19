Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Hình ảnh mới nhất tại công trường sân bay Long Thành

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trên công trường đang có hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động thi công xuyên ngày đêm, hướng tới mục tiêu khai thác sân bay Long Thành cuối năm 2026.

Thời điểm đầu tháng 6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ ra quân &quot;180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành&quot;. Đây được xem là giai đoạn nước rút để đưa sân bay vào khai thác cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Thời điểm đầu tháng 6, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lễ ra quân "180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án sân bay Long Thành". Đây được xem là giai đoạn nước rút để đưa sân bay vào khai thác cuối năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Theo báo cáo của ACV, giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt trên 76%. Trong ảnh là tháp không lưu và nhà ga hành khách - biểu tượng kiến trúc của sân bay Long Thành - đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Theo báo cáo của ACV, giá trị thực hiện toàn dự án đến nay đạt trên 76%. Trong ảnh là tháp không lưu và nhà ga hành khách - biểu tượng kiến trúc của sân bay Long Thành - đã bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Hiện nhiều hạng mục trọng điểm đạt tỷ lệ hoàn thành cao, trong đó sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đã thi công trên 88%.
Hiện nhiều hạng mục trọng điểm đạt tỷ lệ hoàn thành cao, trong đó sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đã thi công trên 88%.
Các tuyến giao thông kết nối hoàn thành gần 90% khối lượng, hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt hơn 92%.
Các tuyến giao thông kết nối hoàn thành gần 90% khối lượng, hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt hơn 92%.
ACV cho biết gói thầu đường cất hạ cánh thứ hai đang được duy trì đầy đủ nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ.
ACV cho biết gói thầu đường cất hạ cánh thứ hai đang được duy trì đầy đủ nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ.
Bên trong nhà ga hành khách được xem là &quot;trái tim&quot; của toàn dự án đã hoàn thành phần kết cấu chính, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị, với tổng giá trị thực hiện đạt 2/3 khối lượng công việc.
Bên trong nhà ga hành khách được xem là "trái tim" của toàn dự án đã hoàn thành phần kết cấu chính, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị, với tổng giá trị thực hiện đạt 2/3 khối lượng công việc.
Hiện công trường duy trì trung bình hơn 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6,5% so với đợt kiểm tra hồi cuối tháng 5 của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
Hiện công trường duy trì trung bình hơn 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6,5% so với đợt kiểm tra hồi cuối tháng 5 của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.
Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng.
Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng.
Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường.
Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết vào mùa mưa.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc ACV cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết vào mùa mưa.
&quot;Một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực như hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, riêng cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng&quot;, ông Nguyễn Đức Hùng cho biết.
"Một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực như hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, riêng cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng", ông Nguyễn Đức Hùng cho biết.
Về hạng mục các tuyến giao thông nội cảng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá đây là hạng mục giữ vai trò quyết định trong vận hành đồng bộ sân bay nên yêu cầu tăng tốc tối đa tiến độ.
Về hạng mục các tuyến giao thông nội cảng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá đây là hạng mục giữ vai trò quyết định trong vận hành đồng bộ sân bay nên yêu cầu tăng tốc tối đa tiến độ.
Trong đó, với phần cầu cạn trước nhà ga, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tăng cường thêm lực lượng, điều chuyển quân số hỗ trợ, đẩy nhanh thi công các phần việc phụ trợ sau khi phần kết cấu cứng cơ bản hoàn thành.
Trong đó, với phần cầu cạn trước nhà ga, Bộ trưởng yêu cầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn tăng cường thêm lực lượng, điều chuyển quân số hỗ trợ, đẩy nhanh thi công các phần việc phụ trợ sau khi phần kết cấu cứng cơ bản hoàn thành.
Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, phần lớn các hạng mục xây dựng quan trọng nhất thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng.
Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần. Trong đó, phần lớn các hạng mục xây dựng quan trọng nhất thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 99.000 tỷ đồng.
Đây cũng là phần chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất của toàn bộ dự án, bao gồm các hạng mục cốt lõi như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu, hạ tầng kỹ thuật và nhiều công trình phụ trợ khác.
Đây cũng là phần chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất của toàn bộ dự án, bao gồm các hạng mục cốt lõi như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống nhiên liệu, hạ tầng kỹ thuật và nhiều công trình phụ trợ khác.
znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/hinh-anh-moi-nhat-tai-cong-truong-san-bay-long-thanh-post1661071.html

Tin liên quan

Tags:

#Sân bay Long Thành #Tiến độ sân bay Long Thành #Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc #Phạm Gia Túc

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Vinamilk mang đến những trạm tiếp năng lượng giữa Gala “Tổ quốc bình yên"

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, chuỗi sự kiện Gala “Tổ quốc bình yên” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham gia. Xuất hiện tại sự kiện ý nghĩa này, Vinamilk mang đến những trạm nạp năng lượng mát lành trước khi tiếp tục hành trình.
Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đồng hành quảng bá, lan tỏa tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh; tăng cường kết nối, hợp tác và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!