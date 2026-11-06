[Infographic] Giá điện thay đổi thế nào khi chuyển từ 6 bậc sang 5 bậc?

(Baohatinh.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành biểu giá bán lẻ điện mới, biểu giá điện sẽ rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc với giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Biểu giá áp dụng từ ngày 1/11/2026.
Sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, cùng việc mở rộng sản xuất tại nhiều doanh nghiệp đang tạo “cú hích” cho thị trường lao động công nghiệp Hà Tĩnh. 10 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 46,04% so với cùng kỳ năm trước.
Trước nguy cơ dịch Ebola xâm nhập qua hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh quốc tế, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng biển; củng cố năng lực giám sát, chuẩn bị các phương án ứng phó, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.
Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức khẳng định, việc sắp xếp lại các cơ sở y tế không chỉ hướng đến tinh gọn đầu mối mà còn nhằm cơ cấu lại nguồn lực, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.
Không ít phụ huynh gần đây chia sẻ câu chuyện con trẻ hào hứng thu gom, làm sạch vỏ hộp sữa để mang đi tái chế. Đằng sau những hành động nhỏ ấy là nỗ lực rộng hơn của Vinamilk trong việc thúc đẩy thu gom, tái chế bao bì sau tiêu dùng và tạo thêm động lực cho hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn phát triển.
Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kết nối, hỗ trợ, góp phần đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người lao động.
Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".
Có những lời cảnh báo của thiên nhiên không đến bằng những cơn bão dữ dội hay trận lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, làng mạc. Đôi khi, đó chỉ là một cánh rừng thưa dần, bãi biển lấn sâu vào đất liền hay mùa đông trở nên khó đoán.
Hà Tĩnh mặc dù chưa ghi nhận trường hợp viêm não mô cầu, tuy nhiên tỷ lệ trẻ em nhập viện do ho, sốt, đau đầu… tăng cao. Chủ động nhận biết sớm các dấu hiệu để phòng tránh bệnh là rất quan trọng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Hà - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
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