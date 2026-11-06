[Infographic] Giá điện thay đổi thế nào khi chuyển từ 6 bậc sang 5 bậc?

Hà Tĩnh: Chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng hơn 46% 05/11/2026 09:35 Sự xuất hiện của các nhà máy quy mô lớn, cùng việc mở rộng sản xuất tại nhiều doanh nghiệp đang tạo “cú hích” cho thị trường lao động công nghiệp Hà Tĩnh. 10 tháng năm 2026, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tăng 46,04% so với cùng kỳ năm trước.

Học sinh Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần phòng chống bạo lực học đường 05/11/2026 08:02 Để ngăn ngừa bạo lưc học đường, các trường học Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hình thức giáo dục nhằm trang bị kỹ năng ứng xử, vun đắp tình bạn đẹp và xây dựng môi trường học đường an toàn.

Chi tiết mức thu tối đa các dịch vụ trong trường công lập ở Hà Tĩnh 05/11/2026 06:19 UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở giáo dục thu theo thời gian học sinh thực tế sử dụng dịch vụ, trong phạm vi khung thời gian năm học; công khai mức thu, nội dung chi và mức chi.

Hà Tĩnh chủ động ngăn nguy cơ Ebola xâm nhập qua cửa khẩu, cảng biển 05/11/2026 05:10 Trước nguy cơ dịch Ebola xâm nhập qua hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh quốc tế, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, cảng biển; củng cố năng lực giám sát, chuẩn bị các phương án ứng phó, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Podcast Truyện ngắn: Chiếc ghế cuối lớp 04/11/2026 19:30 Nhân dịp hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 truyện ngắn “Chiếc ghế cuối lớp” của tác giả Phan Linh Châu thể hiện tình yêu thương học trò thật đặc biệt của người cô giáo trẻ.

Lưu học sinh Lào trên hành trình hòa nhập và trưởng thành 04/11/2026 15:40 Từ những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh đang dần tự tin hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

4 tỉnh, thành xét học bạ vào lớp 10 năm 2027 04/11/2026 14:16 Bốn địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh lớp 10 công lập, chủ yếu xét tuyển bằng học bạ, chỉ số ít trường tổ chức thi tuyển.

Lấy người dân làm trung tâm trong sắp xếp hệ thống y tế Hà Tĩnh 04/11/2026 14:00 Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức khẳng định, việc sắp xếp lại các cơ sở y tế không chỉ hướng đến tinh gọn đầu mối mà còn nhằm cơ cấu lại nguồn lực, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân.

[Infographic] Quy định mức lương tối thiểu từ 1/1/2027 theo Nghị định 399 04/11/2026 12:13 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, áp dụng từ ngày 1/1/2027 để thay thế quy định hiện hành.

Sau những "ngã rẽ" cuộc đời 04/11/2026 09:25 Trước những ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời, nhiều phụ nữ Hà Tĩnh đang nỗ lực vượt qua biến cố, tìm kiếm sinh kế và gây dựng lại cuộc sống bằng chính khả năng của mình.

Hơn 10.800 cơ hội việc làm tại Hà Tĩnh trong tháng 11 04/11/2026 05:05 Trong tháng 11/2026, 141 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đăng ký tuyển dụng 10.850 lao động, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, cơ khí và may mặc.

Chính thức tăng lương tối thiểu từ 1/1/2027, mức cao nhất 5,7 triệu đồng 03/11/2026 16:20 Chính phủ ban hành mức lương tối thiểu tăng 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027. Theo đó, vùng lương cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng, vùng thấp nhất 4,04 triệu đồng/tháng.

Thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm kỳ vọng trước Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh 03/11/2026 15:30 Trước thềm Hội nghị đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh năm 2026, thanh niên Hà Tĩnh gửi gắm nhiều kỳ vọng về chính sách hỗ trợ, cơ hội phát triển và cống hiến.

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trung niên ở Hà Tĩnh 03/11/2026 14:04 Tại Hà Tĩnh, phát triển các mô hình sản xuất gắn với lợi thế địa phương đang mở thêm cơ hội việc làm, tạo thu nhập cho lao động trung niên, lớn tuổi ở nông thôn.

Hà Tĩnh tiếp tục rà soát hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ Nguyễn Đặm 03/11/2026 12:39 Sở Nội vụ Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã Đan Hải và gia đình tiếp tục xác minh hồ sơ, thu thập chứng cứ, làm rõ căn cứ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với ông Nguyễn Đặm.

Nới điều kiện làm giáo viên cho sinh viên trái ngành 03/11/2026 12:24 Sinh viên ngoài nhóm sư phạm có thể học chứng chỉ nghiệp vụ từ năm thứ ba, rút ngắn ít nhất một năm để đủ điều kiện thi tuyển, trong bối cảnh cả nước thiếu hàng chục nghìn giáo viên.

Tăng cường phối hợp liên ngành bảo đảm an ninh, an toàn trường học 03/11/2026 12:19 Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm an toàn trường học, chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm bạo lực học đường và vi phạm pháp luật.

Vinamilk và hành trình đưa bao bì sau tiêu dùng trở lại vòng tuần hoàn 03/11/2026 08:00 Không ít phụ huynh gần đây chia sẻ câu chuyện con trẻ hào hứng thu gom, làm sạch vỏ hộp sữa để mang đi tái chế. Đằng sau những hành động nhỏ ấy là nỗ lực rộng hơn của Vinamilk trong việc thúc đẩy thu gom, tái chế bao bì sau tiêu dùng và tạo thêm động lực cho hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn phát triển.

Vì sao hưởng bảo hiểm y tế 100% vẫn phải trả thêm tiền? 03/11/2026 07:15 Người bệnh hưởng bảo hiểm y tế mức 80%, 95% hay 100% chỉ được chi trả trong phạm vi và danh mục quỹ quy định, không phải toàn bộ hóa đơn viện phí.

Công đoàn chung tay kết nối cơ hội việc làm tại Hà Tĩnh 03/11/2026 05:23 Đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động, công đoàn các cấp ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kết nối, hỗ trợ, góp phần đưa thông tin việc làm đến gần hơn với người lao động.

Mức học phí cao nhất các trường đại học được thu 02/11/2026 17:29 Năm học 2026-2027, trần học phí ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 17,1-35 triệu đồng một năm học (tính 10 tháng).

Trung học nghề - thêm lựa chọn cho học sinh sau THCS 02/11/2026 15:28 Việc bổ sung mô hình trung học nghề vào hệ thống giáo dục quốc dân mở thêm lựa chọn học tập, lập nghiệp cho học sinh sau THCS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phân luồng giáo dục tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh quan tâm chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi 02/11/2026 12:20 Với hơn 275 nghìn người cao tuổi, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng.

Cảnh báo tình trạng trục lợi bảo hiểm thất nghiệp 02/11/2026 10:35 Tại Hà Tĩnh, tình trạng tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp dù đã có việc làm mới vẫn diễn ra, gây thất thoát quỹ bảo hiểm và ảnh hưởng đến tính công bằng trong thực hiện chính sách.

Hướng dẫn chi tiết quy trình lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 02/11/2026 10:19 Thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an các địa phương đang triển khai đợt 2, tập trung vào thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

Phát quang cây cối, bảo vệ an toàn lưới điện khu vực miền núi Hà Tĩnh 02/11/2026 06:19 Ngành điện lực và các địa phương khu vực miền núi Hà Tĩnh đang tập trung ra quân giải phóng hành lang lưới điện, ngăn chặn tình trạng cây cối xâm lấn gây nguy cơ sự cố, mất an toàn.

Từ hôm nay, đi học không còn là quyền lợi mà là nghĩa vụ bắt buộc 01/11/2026 15:51 Nghị định số 353 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11, thay thế quy định cũ đã duy trì hơn 10 năm qua. Không chỉ là câu chuyện thay đổi thuật ngữ mà còn là bước ngoặt dịch chuyển sang tư duy "bắt buộc học tập".

Cai thuốc lá, đừng đợi đến khi mắc bệnh 01/11/2026 14:27 Theo cảnh báo từ các bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, thuốc lá đang âm thầm gây tổn thương cơ thể qua nhiều năm, việc cai thuốc càng muộn, người bệnh càng phải đối mặt với những hệ lụy nặng nề.

Đừng đợi thiên nhiên gửi tín hiệu cuối cùng 01/11/2026 14:10 Có những lời cảnh báo của thiên nhiên không đến bằng những cơn bão dữ dội hay trận lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, làng mạc. Đôi khi, đó chỉ là một cánh rừng thưa dần, bãi biển lấn sâu vào đất liền hay mùa đông trở nên khó đoán.