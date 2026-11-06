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Xã hội

[Infographic] Giá điện thay đổi thế nào khi chuyển từ 6 bậc sang 5 bậc?

Huy Quân
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(Baohatinh.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành biểu giá bán lẻ điện mới, biểu giá điện sẽ rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc với giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Biểu giá áp dụng từ ngày 1/11/2026.

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