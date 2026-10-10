Người đàn ông được phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh

Ông C.V.Đ. (53 tuổi) không có biểu hiện bất thường về tiêu hóa nhưng vẫn duy trì thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Phát hiện sớm ung thư thực quản khi thực hiện khám sức khỏe và nội soi định kỳ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh.

Trong lần khám gần đây tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh - thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, ông được chỉ định nội soi tiêu hóa. Qua nội soi, bác sĩ phát hiện một tổn thương nhỏ tại thực quản. Sau khi đánh giá tổn thương qua sinh thiết. Kết quả tế bào phát hiện tổn thương ung thư giai đoạn sớm. Với tổn thương này, phương pháp được lựa chọn là cắt bóc tách niêm mạc tiêu hóa (ESD).

ESD là kỹ thuật can thiệp nội soi được áp dụng trong một số trường hợp tổn thương nông, khu trú và đáp ứng các tiêu chuẩn điều trị nội soi. Kỹ thuật này cho phép bác sĩ bóc tách, lấy tổn thương qua đường nội soi, không cần phẫu thuật mở.

Theo chuyên gia y tế, ung thư thực quản ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng điển hình. Những biểu hiện như nuốt nghẹn, nuốt đau, sụt cân không chủ ý có thể xuất hiện khi bệnh ở giai đoạn muộn.

Trong nội soi tiêu hóa, chất lượng hình ảnh có vai trò quan trọng, nhất là khi cần quan sát những tổn thương nhỏ, phẳng hoặc thay đổi mạch máu trên bề mặt niêm mạc.

Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi sử dụng PENTAX Medical INSPIRA EPK-i8020C, tích hợp công nghệ I-Scan, làm nổi bật một số đặc điểm về cấu trúc bề mặt và mạch máu niêm mạc, hỗ trợ bác sĩ quan sát, đánh giá tổn thương.

Tuy nhiên, hiệu quả nội soi không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn liên quan đến chất lượng chuẩn bị, kỹ thuật thực hiện, khả năng quan sát và kinh nghiệm của bác sĩ.

Nội soi tiêu hóa có thể phát hiện nhiều bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là phương pháp giúp sàng lọc các tổn thương ung thư sớm đường tiêu hóa. Đáng lưu ý, hầu hết các tổn thương ung thư sớm đều chưa có biểu hiện triệu chứng. Vai trò của tầm soát bệnh lý ung thư qua khám định kỳ giúp phát hiện giai đoạn sớm, tăng hiệu quả điều trị.