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Khán giả trẻ Hà Tĩnh chia sẻ về phim “Trại buôn người”

Nguyễn Liễu - Anh Thuỳ
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(Baohatinh.vn) - Với khán giả trẻ ở Hà Tĩnh, phim “Trại buôn người” không chỉ gây ấn tượng bởi những tình huống kịch tính mà còn gợi nhiều suy nghĩ về những cái bẫy phía sau lời mời “việc nhẹ, lương cao”, các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mua bán người.

Ra rạp từ ngày 25/9, phim “Trại buôn người” của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả tại Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ. Phim xoay quanh những con người bị cuốn vào các khu trại buôn người, nơi họ bị tước đoạt tự do, kiểm soát, bóc lột và buộc phải tham gia các hoạt động lừa đảo để tồn tại.

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Tính đến thời điểm hiện nay, “Trại buôn người” đã vượt mốc 200 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim có doanh thu cao nhất trong số các phim Việt ra rạp cùng thời điểm. Ảnh: Đoàn phim.

Nhân vật trung tâm của phim là Ny (Steven Nguyễn thủ vai) - một thanh niên ở miền Tây. Biến cố xảy đến khi em gái Ny là Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên thủ vai) cùng bạn thân tìm việc và rơi vào cạm bẫy của một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em gái, Ny chấp nhận tìm cách thâm nhập vào khu trại, từ đó bị cuốn vào cuộc đấu tranh để sinh tồn và đưa những người bị giam giữ trở về.

Không chỉ tập trung vào những cuộc truy đuổi hay các đại cảnh hành động, phim đi sâu vào hoàn cảnh của những người bị đẩy vào thế không còn nhiều lựa chọn. Từ những lời mời hấp dẫn về công việc và thu nhập, họ dần rơi vào một thế giới khép kín, nơi tự do bị tước đoạt và con đường trở về với gia đình trở thành mục tiêu phải đánh đổi bằng nhiều hiểm nguy.

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Anh Trần Phi Dũng (áo trắng) ấn tượng với những tình tiết chân thực được khắc họa trong phim.

Phim “Trại buôn người” đã để lại trong anh Trần Phi Dũng (quê xã Hương Phố) nhiều ấn tượng. Anh Dũng chia sẻ: “Ban đầu, họ cũng chỉ mong muốn tìm một công việc tốt hơn, có thu nhập cao hơn. Nhưng khi nhận ra mình bị lừa thì đã quá muộn. Điều đó khiến tôi thấy những lời mời việc làm trên mạng, nhất là những công việc có thu nhập quá hấp dẫn so với yêu cầu, cần được kiểm chứng kỹ trước khi quyết định”.

Trong các khu trại, những con người từng có tên tuổi và cuộc sống riêng bị biến thành công cụ tạo ra tiền. Họ bị đánh số, áp đặt doanh thu và buộc phải thực hiện các thủ đoạn lừa đảo người khác. Không hoàn thành chỉ tiêu, họ có thể bị trừng phạt, chuyển sang nơi khác hoặc tiếp tục đối mặt với những nguy hiểm nghiêm trọng hơn.

Theo chị Nguyễn Kim Hiền (phường Thành Sen), cách phim khắc họa quá trình nạn nhân bị kiểm soát cho thấy một khi đã rơi vào những đường dây như vậy, việc thoát ra không hề đơn giản.

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Chị Nguyễn Kim Hiền (thứ hai từ phải qua) cùng bạn bè mua vé xem phim sau khi tham khảo những đánh giá trên mạng.

“Phim cho thấy khi đã rơi vào những nơi như vậy thì người bị lừa không dễ dàng thoát ra. Vì thế, sự cảnh giác ngay từ đầu rất quan trọng. Đừng chỉ nhìn vào mức lương hay những lời hứa mà bỏ qua việc tìm hiểu công ty, địa điểm làm việc và những điều kiện cụ thể”, chị Hiền bày tỏ.

Từ câu chuyện bị lừa vào các khu trại, phim tiếp tục đặt nhân vật vào những lựa chọn khắc nghiệt để tồn tại và tìm đường trở về. Chính hoàn cảnh ấy khiến câu chuyện về những nạn nhân không dừng lại ở nguy cơ bị lừa đảo mà còn mở rộng đến những mất mát về tự do, nhân phẩm và sự an toàn của mỗi người.

Đây cũng là điều khiến chị Trương Thị Giang (phường Trần Phú) ấn tượng sau khi xem phim. Theo chị, những cảnh hành động tạo sự căng thẳng, nhưng hoàn cảnh của các nhân vật mới là yếu tố khiến người xem suy nghĩ nhiều hơn.

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Phim đặt ra những cảnh báo về cạm bẫy tuyển dụng, lừa đảo trên không gian mạng và nguy cơ mua bán người.

“Điều tôi thấy đáng sợ là khi bị đưa vào những nơi như vậy, các nhân vật gần như không còn quyền quyết định cuộc sống của mình. Họ phải tìm mọi cách để tồn tại, nhưng đồng thời vẫn luôn tìm cơ hội thoát ra. Qua đó, tôi cảm nhận rõ hơn giá trị của tự do và thấy mình cần thận trọng trước những lời mời ‘việc nhẹ, lương cao’ hấp dẫn”, chị Giang cho biết.

Với thời lượng 135 phút và khoảng 700 diễn viên tham gia, “Trại buôn người” được xây dựng với nhiều trường đoạn quy mô lớn, nhịp phim được đẩy lên qua các tình huống truy đuổi, đối đầu. Tuy nhiên, giữa những phân đoạn cao trào vẫn có những khoảng lặng để câu chuyện trở lại với số phận của các nhân vật, giúp người xem nhìn rõ hơn những gì họ phải đánh đổi để tìm lại tự do.

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Sau khi xem phim, nhiều khán giả trẻ nâng cao ý thức cảnh giác trước những lời mời việc làm thiếu thông tin rõ ràng, đặc biệt trên không gian mạng.

Sức hút của phim còn được thể hiện qua doanh thu phòng vé. Theo số liệu Box Office Vietnam, tính đến tối 2/10, “Trại buôn người” đã vượt mốc 208 tỷ đồng doanh thu. Con số này cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với một tác phẩm khai thác đề tài mua bán người, lừa đảo và những cạm bẫy tuyển dụng dưới vỏ bọc cơ hội đổi đời.

Từ câu chuyện trên màn ảnh, những vấn đề được đặt ra trong “Trại buôn người” cũng là điều người trẻ cần có thêm nhận thức và kỹ năng để ứng phó trong cuộc sống. Khi các phương thức tiếp cận, dụ dỗ ngày càng đa dạng, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện rủi ro và chủ động tìm kiếm thông tin chính xác trở thành một phần quan trọng trong quá trình tự bảo vệ mình. Những chia sẻ của khán giả sau khi xem phim vì thế không chỉ dừng lại ở cảm xúc khi rời rạp mà còn cho thấy sự quan tâm của người trẻ trước những vấn đề đang đặt ra trong đời sống.

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