Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ tuyển 250 lao động để vận hành nhà máy

Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vũng Áng 2 do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 (VAPCO) làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ khởi công vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021. Dự án có tổng diện tích khoảng 149,38 ha tại 3 xã, phường: Kỳ Lợi, Kỳ Trinh, Kỳ Long. Dự án có tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD với 9 hạng mục chính; nhà máy có tổng công suất 1.200 MW gồm 2 tổ máy 600 MW. Nhà máy được xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng - tỉnh Hà Tĩnh và là dự án BOT nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu. Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế khu vực phía Bắc, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.