Nâng cao nghiệp vụ văn hoá, gia đình cho đội ngũ cán bộ cơ sở

(Baohatinh.vn) - 240 đại biểu là lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh được cập nhật những quy định, hướng dẫn mới, phục vụ công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.
Sáng 8/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn hóa và gia đình năm 2026.
Tham dự có lãnh đạo, viên chức Bảo tàng Hà Tĩnh; lãnh đạo UBND các xã, phường và cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa, di sản, gia đình trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản của Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam và Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trong lĩnh vực di sản, các nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn quản lý thu, chi tài chính trong tổ chức lễ hội; quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích; công tác tu bổ, phục hồi di tích; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Công tác kiểm kê, rà soát và cập nhật dữ liệu di sản cũng được hướng dẫn cụ thể. Các địa phương được trao đổi về việc kiểm kê, cập nhật danh mục di tích; kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và di sản tư liệu.
Đây là cơ sở để từng địa phương nắm chắc hiện trạng, giá trị của các loại hình di sản, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy trong thời gian tới.
Đối với công tác văn hóa cơ sở, các đại biểu tập trung trao đổi về xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn thực hiện và đánh giá các tiêu chí về văn hóa, thể thao và du lịch trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại.
Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, di sản, gia đình ở cơ sở được cập nhật kịp thời các quy định, hướng dẫn mới; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương.
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