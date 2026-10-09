Nâng cao nhận thức pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn tại bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) nhằm nâng cao nhận thức, ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chiều 9/10, Ban Dân tộc - Tôn giáo (Sở Nội vụ Hà Tĩnh) phối hợp với UBND xã Phúc Trạch và Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng truyền thông, vận động và tư vấn pháp luật tại bản Rào Tre.
Tham dự hội nghị có gần 150 đại biểu là công chức làm công tác dân tộc thuộc xã Phúc Trạch; nhóm vị thành niên, thanh niên là người dân tộc thiểu số; phụ huynh và học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Phúc Trạch.
Hoạt động nhằm thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.
Tiểu dự án 2, Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là nội dung nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.
Theo báo cáo, đến nay, xã Phúc Trạch nói chung và dân tộc Chứt ở bản Rào Tre nói riêng không còn tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, tình trạng tảo hôn có nguy cơ gia tăng trở lại. Các trường hợp tập trung chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều khó khăn. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm suy giảm chất lượng dân số trong vùng dân tộc thiểu số nói riêng và cộng đồng người Việt Nam nói chung.
Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những quy định pháp luật về hôn nhân, gia đình và xử lý hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; đồng thời được trang bị kiến thức, giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cải thiện chất lượng dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
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