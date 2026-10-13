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Thế giới

Nga miễn visa 30 ngày cho công dân Việt Nam từ 15/10

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Công dân Việt Nam được nhập cảnh Nga không cần visa và lưu trú tối đa 30 ngày với mục đích du lịch, thăm thân hoặc công tác, từ ngày 15/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/10 ký sắc lệnh cho phép công dân Việt Nam nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực (visa) trong thời gian tối đa 30 ngày, theo hãng thông tấn Interfax.

Chính sách áp dụng với người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam đến Nga du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ nước này. Chính sách miễn visa có hiệu lực từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/10/2027.

Theo sắc lệnh được công bố trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga, công dân Việt Nam thuộc các diện trên được phép nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh mà không phải làm thủ tục xin visa. Quy định không áp dụng với người đến Nga làm việc, bao gồm nhà báo, người đến học tập hoặc có mục đích cư trú lâu dài.

Khách Việt du lịch nước Nga mùa thu, năm 2025. Ảnh: OntherMars
Khách Việt du lịch nước Nga mùa thu, năm 2025. Ảnh: OntherMars

Trước đó, ngày 23/3, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết nước Nga quan tâm đến việc thúc đẩy nhằm thu hút thêm khách du lịch đến từ Việt Nam, từ đó nghiên cứu các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh, theo TTXVN.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Cường của công ty du lịch Tràng An Travel, đơn vị có kinh nghiệm hơn 10 năm đưa khách Việt du lịch Nga, cho biết Nga là một trong những điểm đến "có sức hút đặc biệt" với du khách Việt nhờ bề dày văn hóa, lịch sử và thiên nhiên rộng lớn. Việc duy trì đường bay thẳng và sự thân thiện trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính là những giá trị "mềm" quan trọng giúp khách Việt luôn đặt Nga lên ưu tiên hàng đầu.

Hiện mỗi năm có khoảng 15.000 lượt khách Việt đến Nga. Ở chiều ngược lại, theo Cục Thống kê, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 1,13 triệu lượt khách Nga, tăng hơn 160% so với cùng kỳ năm ngoái. Nga hiện là thị trường gửi khách lớn thứ ba của Việt Nam và dẫn đầu khu vực châu Âu.

Nga đang đẩy mạnh quảng bá du lịch tại Đông Nam Á thông qua chương trình "Khám phá Nga" (Discover Russia), nhằm thu hút thêm du khách từ khu vực này.

Hiện tại, tour phổ biến tới Nga có giá từ 55 triệu đồng cho hành trình 7 ngày 6 đêm, đi qua hai thành phố Moskva - Saint Petersburg, ghé thăm các điểm đến mang tính biểu tượng như Quảng trường Đỏ, điện Kremlin, cung điện Mùa Đông.

Theo Bích Phương/vnexpress.net
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