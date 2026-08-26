Mỹ tạm ngừng lịch hẹn phỏng vấn visa toàn cầu

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/8 cho biết cơ quan này đang triển khai sáng kiến đào tạo tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên thế giới, do đó lịch hẹn cho các dịch vụ visa sẽ được điều chỉnh để phù hợp với hoạt động đào tạo này.

Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu chi tiết cụ thể về chương trình đào tạo hay lộ trình thực hiện, ngoài việc cho biết hoạt động này nhằm hỗ trợ các viên chức lãnh sự sàng lọc những đương đơn có khả năng cao sẽ phải phụ thuộc vào phúc lợi xã hội của Mỹ. Chương trình đào tạo cũng để đảm bảo việc đánh giá hồ sơ xin visa được thực hiện một cách "toàn diện và nhất quán".

Theo Financial Times, những người xin visa định cư đã có lịch phỏng vấn tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ đều nhận được email thông báo rằng cuộc hẹn của họ bị dời lại và lịch hẹn mới sẽ được báo sau.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng lịch hẹn phỏng vấn xin visa không định cư sắp tới của quý vị đã bị hủy. Việc phỏng vấn không thể được thực hiện trước ngày 1/9", Times of India dẫn thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Arab Saudi gửi tới một người xin visa.

Bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington ngày 11/7. Ảnh: Reuters

Các email thông báo hủy lịch hẹn đã gây hoang mang cho nhiều người nộp đơn xin visa Mỹ, bởi động thái tương tự hồi tháng 12/2025 từng dẫn đến tình trạng hỗn loạn, ùn ứ hồ sơ nghiêm trọng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ khi vận động tranh cử năm 2024 đã cam kết ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính quyền của ông gần đây được cho là cũng gây khó khăn hơn cho hoạt động nhập cư hợp pháp, như áp các khoản phí mới và đắt đỏ đối với người nộp đơn xin một số loại visa lao động.

Nhà Trắng ngày 25/8 xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ sắp thu hồi 200.000 visa ngắn hạn được cấp trong giai đoạn năm 2016-2026 đối với những người đã hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ, gọi đây là đợt thu hồi visa lớn nhất lịch sử.

Visa ngắn hạn dạng B1, B2 thường được cấp cho người đến Mỹ vì mục đích công tác, du lịch, thăm thân hoặc điều trị y tế. Những người xin thị thực này được yêu cầu xác nhận rằng họ sẽ không nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ và phải chứng minh có ý định trở về nước sau chuyến đi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, có khoảng 175.000 người nước ngoài bị tước visa từ tháng 1/2025 vì nhiều lý do, từ lái xe khi say rượu đến tán dương vụ sát hại nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk.