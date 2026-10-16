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Văn hóa - Giải trí

Ngày Văn hóa Việt Nam: Hà Tĩnh tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, tạo thành chuỗi hoạt động văn hóa thiết thực, phong phú, lan tỏa sâu rộng.

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Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch số 733/KH-UBND ngày 14/10/2026 về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 trên địa bàn tỉnh với chuỗi hoạt động tập trung từ ngày 18 - 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo kế hoạch, các hoạt động nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa - chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển; góp phần thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 2/4/2026 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời với đó là tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản, truyền thống lịch sử, cách mạng, hiếu học của Hà Tĩnh; lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

UBND tỉnh nhấn mạnh, lấy cơ sở, khu dân cư làm địa bàn trọng tâm, Nhân dân là trung tâm, chủ thể đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng; hình thành chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc từ ngày 18 - 24/11/2026, gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Ở cấp tỉnh, Hà Tĩnh hưởng ứng chiến dịch “Hành trình trải nghiệm Văn hóa Việt 2026” với trọng tâm là tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng và phát triển văn hóa, con người; giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh, danh nhân, di sản, nghệ thuật truyền thống, mô hình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng đời sống văn hóa tiêu biểu. Cùng đó, tổ chức kết nối các hoạt động tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm tại di tích, bảo tàng, thư viện, thiết chế văn hóa, điểm du lịch và các không gian văn hóa phù hợp.

Tỉnh cũng tổ chức Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2026 gồm các hoạt động như: triển lãm ảnh về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh; trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - Danh nhân và di sản được UNESCO ghi danh”; tọa đàm về truyền thông chính sách và hợp tác Việt Nam - Lào; không gian “Sắc màu văn hóa Việt - Lào”; hội chợ văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng; giao lưu thanh niên, sinh viên; khảo sát, trải nghiệm điểm đến văn hóa; Tuần lễ phim hữu nghị Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó còn có các hoạt động tọa đàm “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hội nhập, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh”; trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII.

Hà Tĩnh cũng tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết” gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam; giới thiệu, tôn vinh các giá trị tiêu biểu của văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Tại cơ sở, các xã, phường hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gồm các hoạt động trọng tâm như: văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu câu lạc bộ và trải nghiệm di sản. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu, trải nghiệm di sản văn hóa; trưng bày, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật, sản phẩm văn hóa; trình diễn, thực hành các loại hình di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống, nghề thủ công và tri thức dân gian phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

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Các thôn, tổ dân phố có thể lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng.

UBND tỉnh định hướng mỗi xã, phường tổ chức ít nhất 1 - 2 hoạt động đa dạng; mỗi thôn, tổ dân phố tổ chức ít nhất 2 - 3 hoạt động, có thể lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng; quan tâm tổ chức các hoạt động phù hợp với trẻ em, thanh niên, công nhân, người lao động, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, Nhân dân vùng miền núi, biên giới và địa bàn khó khăn; tạo điều kiện để các nhóm đối tượng tham gia và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.

Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất 1 hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá; khuyến khích gắn hoạt động văn hóa với giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, sản phẩm đặc trưng và các hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi xã, phường xác định ít nhất 1 hoạt động hoặc mô hình văn hóa phù hợp để tiếp tục duy trì, phát huy sau đợt hưởng ứng.

Mở rộng không gian văn hóa và hoạt động phục vụ Nhân dân trong Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc với việc phát huy tối đa công năng của bảo tàng, thư viện, di tích, thiết chế văn hóa - thể thao, điểm tham quan, du lịch và các không gian công cộng; rà soát, thực hiện miễn, giảm phí, giá dịch vụ phù hợp theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí triển khai chương trình ưu đãi thiết thực, nhất là ngày 24/11/2026

Sở VH-TT&DL là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện; chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương xử lý các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức và trùng lặp.

Phường Thành Sen được yêu cầu tổ chức các hoạt động tương xứng với vị trí địa bàn trung tâm của tỉnh; lựa chọn các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao có chất lượng, tạo điểm nhấn. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan; chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các tuyến đường, khu vực trung tâm và địa điểm tổ chức các hoạt động; bảo đảm đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đợt cao điểm...

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#Ngày Văn hóa Việt Nam #Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc #Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

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