Việt Nam vào top 10 quốc gia được yêu thích nhất thế giới năm 2026

Vịnh Hạ Long là điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi tới Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Readers’ Choice Awards là giải thưởng do độc giả của tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ CN Traveler bình chọn. Mới đây, hạng mục 20 quốc gia được yêu thích nhất thế giới được công bố.

Tại khu vực Đông Nam Á, có 4 đại diện vào danh sách này gồm: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan và Singapore. Đáng chú ý, Việt Nam và Campuchia nằm trong top 10 với số điểm bình chọn cao từ du khách.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, kết quả này là sự ghi nhận của độc giả toàn cầu đối với vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Việt Nam thu hút du khách bởi cảnh quan đa dạng, chiều sâu văn hóa, nền ẩm thực đặc sắc trên các hành trình giàu trải nghiệm trải dài từ những đô thị sôi động đến các vùng núi, biển đảo và miền quê giàu bản sắc.

Trong 9 tháng năm 2026, du lịch Việt đã đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 874.000 tỉ đồng.

Khách quốc tế đến Việt Nam thường tìm kiếm những điểm đến mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, vùng biển đầy nắng ấm và cả các thành phố sôi động như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng.

Không chỉ vậy, Việt Nam còn khiến du khách yêu mến bởi nền ẩm thực đa dạng từ đường phố đến nhà hàng sang trọng.

Cuối tháng 9-2026, Việt Nam cũng được gọi tên trong nhiều hạng mục của Giải thưởng du lịch thế giới như: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến di sản hàng đầu châu Á.

Việc góp mặt trong các bảng xếp hạng thế giới giúp định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, thu hút du khách quốc tế, hướng tới mục tiêu đón 70 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2045.

Các quốc gia khác nằm trong top 20 gồm: Hàn Quốc, Thái Lan, Ba Lan, Na Uy, Croatia, Áo, Thụy Sĩ, Singapore, Thụy Điển và Đức.