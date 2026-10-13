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Việt Nam đóng góp tích cực vào các định hướng lớn của UNESCO

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Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh sự chuyển biến của Việt Nam, từ quốc gia tiếp nhận hỗ trợ trở thành đối tác chủ động, tích cực, tham gia đóng góp xây dựng các định hướng hoạt động lớn của UNESCO.

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Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ Công ước của UNESCO về Bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris, với sự tham gia của 58 quốc gia thành viên và các nước quan sát viên.

Kỳ họp lần này tập trung xem xét việc triển khai các chương trình, hoạt động và công tác quản trị của UNESCO, trong đó có tiến trình cải cách UNESCO 80.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể vào ngày 9/10, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, nhấn mạnh trong bối cảnh trật tự quốc tế đang có những chuyển biến sâu sắc, UNESCO cần tăng cường phát huy sứ mệnh riêng biệt của mình trong việc xây dựng nền tảng của hòa bình, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững.

Đại sứ tái khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò của UNESCO trong các lĩnh vực chuyên môn của Tổ chức.

Đại sứ đề cao vai trò dẫn dắt của UNESCO trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững số 4 (SDG 4) về giáo dục có chất lượng.

Trong lĩnh vực văn hóa, Đại sứ hoan nghênh việc Đại hội đồng Liên hợp quốc công bố “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” giai đoạn 2027-2036, sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đồng thời nhấn mạnh UNESCO cần đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các mục tiêu của Thập kỷ thành hành động thiết thực.

Về công nghệ số, Đại sứ đề cao việc thúc đẩy quản trị công nghệ theo hướng bao trùm, an toàn, minh bạch, có trách nhiệm, lấy con người làm trung tâm, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và chủ quyền số.

Trên tinh thần đó, Đại sứ khẳng định ủng hộ việc nghiên cứu một văn kiện quy phạm liên quan đến thanh niên và môi trường số trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Đại sứ cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với tiến trình cải cách UNESCO 80 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức.

Trong bối cảnh năm 2026 là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam-UNESCO (1976-2026), Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh sự chuyển biến trong vai trò của Việt Nam, từ quốc gia chủ yếu tiếp nhận hỗ trợ trở thành đối tác chủ động, tích cực, tham gia đóng góp xây dựng các định hướng hoạt động lớn của UNESCO.

Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và tính xác thực vừa được phối hợp tổ chức tại Việt Nam là minh chứng cho sự phát triển của quan hệ hợp tác này.

Kết thúc phát biểu, Đại sứ kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác và đoàn kết, củng cố chủ nghĩa đa phương và khôi phục lòng tin trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, hướng tới chuyển hóa các cam kết chung thành lợi ích thiết thực cho người dân các nước.

Trước đó, ngày 8/10, trong bài phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp, Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany một lần nữa chúc mừng việc Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì sự phát triển bền vững vào tháng 9/2026. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng ở UNESCO và sau đó cùng một số nước thúc đẩy tại Liên hợp quốc./.

Hữu Chiến/vietnamplus.vn
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Tags:

#UNESCO #văn hóa Việt Nam #Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương

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