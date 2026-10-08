Người đẹp Hà Tĩnh mang "hương quê" đến Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004, quê xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh).

Trải qua các vòng thi và hoạt động đồng hành, Nguyễn Bùi Mai Linh - thí sinh duy nhất quê Hà Tĩnh đã ghi tên vào Vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng 52 thí sinh tranh suất vào Vòng Chung kết.

Trước khi bước vào Vòng Chung khảo, 53 thí sinh đã có thời gian tập luyện, sinh hoạt và tham gia nhiều hoạt động chung. Các cô gái được đào tạo về catwalk, phong thái, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình... đồng thời tham gia những chuyến trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu lịch sử, gặp gỡ cộng đồng và thực hiện các hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ là quá trình rèn luyện kỹ năng, những hoạt động này cũng giúp các thí sinh thể hiện cá tính, bản lĩnh và những giá trị riêng, qua đó tạo thêm cơ sở để ban tổ chức đánh giá toàn diện trước khi lựa chọn những gương mặt bước tiếp.

Mai Linh (ngoài cùng bên trái) cùng các thí sinh tham gia hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em ở Lai Châu.

Nguyễn Bùi Mai Linh sở hữu chiều cao 1,74m, hiện là sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội. Đến với cuộc thi, người đẹp Hà Tĩnh hướng tới hình ảnh một cô gái trẻ trung, tự tin, hiện đại và trân trọng những giá trị văn hóa của quê hương.

Với Mai Linh, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội thử sức và cũng là dịp để cô giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước những nét đẹp đặc trưng của Hà Tĩnh.

Mai Linh cùng các em nhỏ tại Lai Châu.

Mai Linh chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê Hà Tĩnh với nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử. Đặc biệt, Hà Tĩnh có nhiều món ăn ngon và đằng sau đó là câu chuyện về đất, về người, về những tháng ngày cần mẫn lao động của người dân quê tôi”.

Trong hành trình dự thi, Mai Linh lựa chọn kẹo cu đơ - thức quà dân dã làm từ lạc, gừng, mật mía và bánh tráng để giới thiệu về quê hương. Với cô, kẹo cu đơ gợi nhớ về những miền quê, những quán nhỏ bên quốc lộ 1 chuyên bán "đặc sản" này cho du khách và nét văn hóa ẩm thực mộc mạc của người Hà Tĩnh.

Nguyễn Bùi Mai Linh trong một hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cùng với cu đơ, nước mắm truyền thống vùng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) cũng là sản phẩm mà Mai Linh muốn giới thiệu đến bạn bè gần xa. Qua những giọt nước mắm được làm từ sự cần mẫn, kiên nhẫn của người dân làng biển, cô muốn kể câu chuyện về cuộc sống gắn với biển, với nghề truyền thống và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

“Đặc sản gắn với làng nghề, với sự chắt chiu, khó nhọc của người dân, với nỗi vất vả nắng sương và cả thời gian kiên nhẫn chờ đợi mới tạo nên sản phẩm. Phía sau mỗi món ăn không chỉ là vị ngon, mà còn là tâm huyết, sự cần cù và niềm tự hào của người Hà Tĩnh”, Mai Linh bày tỏ.

Không chỉ quảng bá ẩm thực, người đẹp quê Hà Tĩnh còn mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của quê hương từ biển xanh, cát trắng, núi non hùng vĩ đến những con người chân chất, chịu thương chịu khó, giàu tình nghĩa và hiếu học.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại TP Hải Phòng. Sau đêm thi, 25 thí sinh sẽ được lựa chọn để bước tiếp vào Vòng Chung kết. Để chuẩn bị tốt nhất cho Vòng Chung khảo, Mai Linh đang nỗ lực ở cả ba khía cạnh: ngoại hình, kỹ năng và kiến thức. Mai Linh cho biết: "Tôi đang tích cực tập luyện để có sức khỏe và vóc dáng tốt, đồng thời luyện catwalk, kỹ năng trình diễn và cách kiểm soát sân khấu. Bên cạnh đó, tôi dành thời gian đọc thêm về văn hóa, lịch sử, xã hội và những vấn đề đang được quan tâm".

Mai Linh (thứ 2 bên trái qua) cùng các thí sinh đang nỗ lực tập luyện cho Vòng Chung khảo.

Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song với Mai Linh, mỗi bước đi tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã là một trải nghiệm đáng quý. Cô gái quê Hà Tĩnh mong muốn không chỉ chinh phục sân khấu bằng sự tự tin, bản lĩnh mà còn để lại dấu ấn bằng câu chuyện về quê hương.

Ảnh FB Hoa hậu Việt Nam