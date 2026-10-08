Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Hà Tĩnh mang "hương quê" đến Hoa hậu Việt Nam 2026

An Nhiên
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004, quê xã Cẩm Trung) là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh góp mặt tại Vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đến với cuộc thi, Mai Linh mang theo sự tự tin cùng mong muốn lan tỏa nét đẹp quê hương.

0598fe7c-435c-4b84-899d-dd08440f7ea0.jpg
Nguyễn Bùi Mai Linh (SN 2004, quê xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh).

Trải qua các vòng thi và hoạt động đồng hành, Nguyễn Bùi Mai Linh - thí sinh duy nhất quê Hà Tĩnh đã ghi tên vào Vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, cùng 52 thí sinh tranh suất vào Vòng Chung kết.

Trước khi bước vào Vòng Chung khảo, 53 thí sinh đã có thời gian tập luyện, sinh hoạt và tham gia nhiều hoạt động chung. Các cô gái được đào tạo về catwalk, phong thái, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình... đồng thời tham gia những chuyến trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu lịch sử, gặp gỡ cộng đồng và thực hiện các hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ là quá trình rèn luyện kỹ năng, những hoạt động này cũng giúp các thí sinh thể hiện cá tính, bản lĩnh và những giá trị riêng, qua đó tạo thêm cơ sở để ban tổ chức đánh giá toàn diện trước khi lựa chọn những gương mặt bước tiếp.

651629ea-20ba-4822-9aa9-7f48f736391e.jpg
Mai Linh (ngoài cùng bên trái) cùng các thí sinh tham gia hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em ở Lai Châu.

Nguyễn Bùi Mai Linh sở hữu chiều cao 1,74m, hiện là sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội. Đến với cuộc thi, người đẹp Hà Tĩnh hướng tới hình ảnh một cô gái trẻ trung, tự tin, hiện đại và trân trọng những giá trị văn hóa của quê hương.

Với Mai Linh, hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là cơ hội thử sức và cũng là dịp để cô giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước những nét đẹp đặc trưng của Hà Tĩnh.

765013bb-9589-4467-aa5a-a67b69054c9a.jpg
Mai Linh cùng các em nhỏ tại Lai Châu.

Mai Linh chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê Hà Tĩnh với nhiều giá trị về văn hóa, lịch sử. Đặc biệt, Hà Tĩnh có nhiều món ăn ngon và đằng sau đó là câu chuyện về đất, về người, về những tháng ngày cần mẫn lao động của người dân quê tôi”.

Trong hành trình dự thi, Mai Linh lựa chọn kẹo cu đơ - thức quà dân dã làm từ lạc, gừng, mật mía và bánh tráng để giới thiệu về quê hương. Với cô, kẹo cu đơ gợi nhớ về những miền quê, những quán nhỏ bên quốc lộ 1 chuyên bán "đặc sản" này cho du khách và nét văn hóa ẩm thực mộc mạc của người Hà Tĩnh.

825352781-1532340022251061-7813597279623047900-n.jpg
Nguyễn Bùi Mai Linh trong một hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cùng với cu đơ, nước mắm truyền thống vùng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) cũng là sản phẩm mà Mai Linh muốn giới thiệu đến bạn bè gần xa. Qua những giọt nước mắm được làm từ sự cần mẫn, kiên nhẫn của người dân làng biển, cô muốn kể câu chuyện về cuộc sống gắn với biển, với nghề truyền thống và những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

“Đặc sản gắn với làng nghề, với sự chắt chiu, khó nhọc của người dân, với nỗi vất vả nắng sương và cả thời gian kiên nhẫn chờ đợi mới tạo nên sản phẩm. Phía sau mỗi món ăn không chỉ là vị ngon, mà còn là tâm huyết, sự cần cù và niềm tự hào của người Hà Tĩnh”, Mai Linh bày tỏ.

Không chỉ quảng bá ẩm thực, người đẹp quê Hà Tĩnh còn mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của quê hương từ biển xanh, cát trắng, núi non hùng vĩ đến những con người chân chất, chịu thương chịu khó, giàu tình nghĩa và hiếu học.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại TP Hải Phòng. Sau đêm thi, 25 thí sinh sẽ được lựa chọn để bước tiếp vào Vòng Chung kết. Để chuẩn bị tốt nhất cho Vòng Chung khảo, Mai Linh đang nỗ lực ở cả ba khía cạnh: ngoại hình, kỹ năng và kiến thức. Mai Linh cho biết: "Tôi đang tích cực tập luyện để có sức khỏe và vóc dáng tốt, đồng thời luyện catwalk, kỹ năng trình diễn và cách kiểm soát sân khấu. Bên cạnh đó, tôi dành thời gian đọc thêm về văn hóa, lịch sử, xã hội và những vấn đề đang được quan tâm".

c1b6d34c-6b90-4e23-a332-be5ee14b0d08.jpg
Mai Linh (thứ 2 bên trái qua) cùng các thí sinh đang nỗ lực tập luyện cho Vòng Chung khảo.

Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách, song với Mai Linh, mỗi bước đi tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đã là một trải nghiệm đáng quý. Cô gái quê Hà Tĩnh mong muốn không chỉ chinh phục sân khấu bằng sự tự tin, bản lĩnh mà còn để lại dấu ấn bằng câu chuyện về quê hương.

Ảnh FB Hoa hậu Việt Nam

Tin liên quan

Tags:

#Hoa hậu Việt Nam #Mai Linh #Hà Tĩnh #Người đẹp Hà Tĩnh #Người đẹp Hà Tĩnh vào Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #người đẹp Hà Tĩnh thi hoa hậu

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Podcast truyện ngắn: Sau trận bão

Miền Trung qua bao mùa bão lũ vẫn bền bỉ, kiên cường; trong gian khó, tình đoàn kết, sự chở che và yêu thương càng được vun đắp, giúp con người vững vàng vượt qua giông gió.
Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Những nếp làng giữ bản sắc quê hương

Qua bao đổi thay, nhiều nếp làng ở Hà Tĩnh vẫn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, tục lệ và những sinh hoạt cộng đồng được trao truyền qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Podcast tản văn: Tháng 10 và những mùa bão lũ

Với người miền Trung, tháng 10 không chỉ mang sắc thu và cái se lạnh mà còn gợi ký ức về bao mùa mưa bão. Xa quê hơn 45 năm, tác giả Nguyễn Bá Thuyết vẫn mang theo những ký ức ấy.
Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Podcast tản văn: Những món quà bình dị

Một mùi bưởi thơm, vệt nắng bên ô cửa hay tiếng bà gọi khi chiều xuống… những điều giản dị ấy đôi khi lại trở thành món quà đẹp nhất của tuổi thơ.
"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

"Giữ lửa" văn hóa từ các câu lạc bộ ở cơ sở

Từ những buổi tập dân vũ, luyện trò Kiều đến các hoạt động văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ ở cơ sở đang tạo không gian để người dân gặp gỡ, rèn luyện và tiếp nối những giá trị văn hóa đã gắn với cộng đồng qua nhiều thế hệ.
Tìm về câu ví, giặm xưa

Tìm về câu ví, giặm xưa

Sinh ra từ lao động, ví, giặm cổ là hồn cốt quê hương Hà Tĩnh. Dẫu không còn vang lên thường nhật, những lời ca cổ vẫn được các thế hệ nghệ nhân nâng niu, gìn giữ.
Podcast tản văn: Mùa hồng thắp lửa

Podcast tản văn: Mùa hồng thắp lửa

Mùa thu không chỉ được gọi tên bằng những chuyển động của đất trời, mà còn được nhận ra từ những mùa quả chín, từ sắc đỏ ấm áp giữa những vườn cây sau bao tháng ngày nắng gió.
Gom yêu thương thắp sáng Trung thu

Gom yêu thương thắp sáng Trung thu

Một mùa trăng nữa lại về, mang theo sắc màu rực rỡ, tiếng trống hội rộn ràng và những niềm vui trẻ nhỏ. Ở những nơi vốn có nhiều khoảng lặng hơn tiếng cười, Trung thu năm nay cũng được thắp lên bằng những món quà, những chương trình sẻ chia và những cuộc gặp gỡ ấm áp, để mỗi em nhỏ có thêm một mùa trăng trọn vẹn yêu thương.
Nhớ tết Trung thu xưa

Nhớ tết Trung thu xưa

Đó là chiếc đèn ông sao đầu đời mà tôi có được. Trong ký ức, nó đẹp hơn bất kỳ chiếc đèn ông sao nào sau này tôi được thấy. Vì nó tỏa ra thứ ánh sáng đẹp mê hồn từ tình yêu của cha...
Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp yêu thương

Trẻ em Hà Tĩnh đón Trung thu ấm áp yêu thương

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang đến cho thiếu nhi một mùa trăng vui tươi, đầm ấm.
Đón mùa trăng rực rỡ tại Khu đô thị Elite Residence, phường Thành Sen

Đón mùa trăng rực rỡ tại Khu đô thị Elite Residence, phường Thành Sen

Từ hội chợ, khu vui chơi - ẩm thực, đêm hội Trung thu nhiều sắc màu đến sân khấu âm nhạc ngoài trời, chuỗi sự kiện “Khi trăng tỏ” diễn ra từ ngày 24 - 26/9 tại Khu đô thị Elite Residence (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) hứa hẹn mang đến một mùa Trung thu sôi động, giàu cảm xúc.
10 khách sạn đẹp nhất thế giới

10 khách sạn đẹp nhất thế giới

Từ lâu đài Ireland xây dựng năm 1228 đến dinh thự Phục hưng từng thuộc dòng họ Medici, Time Out công bố danh sách khách sạn đẹp nhất thế giới, dựa theo cảnh quan, nội thất, kiến trúc và khuôn viên.
Podcast: Nhớ tết Trung thu xưa

Podcast: Nhớ tết Trung thu xưa

Cuộc sống không ngừng đổi thay, con trẻ giờ đây có nhiều đồ chơi hiện đại, đẹp mắt. Thế nhưng, trong ký ức nhiều người, những chiếc đèn Trung thu tự làm vẫn mang ý nghĩa đặc biệt.
Podcast truyện ngắn: Thư viện Ánh Sao

Podcast truyện ngắn: Thư viện Ánh Sao

Ở nơi biên giới xa xôi, Thư viện Ánh Sao đã trở thành nơi những đứa trẻ tìm đến với sách, với tri thức và những ước mơ, để tự tin viết tiếp câu chuyện của chính mình.
Podcast tản văn: Dáng mẹ

Podcast tản văn: Dáng mẹ

Hình ảnh dáng mẹ tảo tần qua năm tháng và những âm thanh thân thương chốn bếp xưa đã nuôi dưỡng tuổi thơ, gợi nhắc mỗi người về niềm biết ơn cùng tình yêu thương dành cho mẹ.
Podcast truyện ngắn: Bưu điện âm thanh

Podcast truyện ngắn: Bưu điện âm thanh

Truyện ngắn "Bưu điện âm thanh" của Vũ Khánh Đan kể về món quà đặc biệt dành tặng cụ Sáu khiếm thị, đó là những tiếng động, thanh âm ấm áp, rộn rã của con hẻm nhỏ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!