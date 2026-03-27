10 ứng viên vương miện Miss World Vietnam 2025

Lê Phương Quyên

Cô được fan dự đoán có cơ hội lớn giành chiến thắng nhờ sắc vóc, khả năng ăn nói và có dự án nhân ái nổi bật. Phương Quyên, 23 tuổi, quê Hải Phòng, cao 1,72m, số đo ba vòng lần lượt là 82-61-94 cm. Lần đầu thi nhan sắc, cô ghi điểm với nét trong trẻo.

Người đẹp tốt nghiệp loại giỏi chương trình chất lượng cao, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Ngoại thương với điểm GPA là 3.55/4. Cô từng đoạt á khôi 1 Duyên dáng Ngoại thương 2023.

Phương Quyên vào top 8 Người đẹp bản lĩnh, thể hiện khả năng hùng biện lưu loát. Dự án Sắc hồng vùng cao của cô tập trung hỗ trợ nữ sinh vùng khó khăn được nhận xét đúng trọng tâm, bám sát giá trị cuộc thi hướng tới.

Trần Thị Phương Linh

Xuất hiện tại vòng sơ khảo cuối năm 2025, Trần Thị Phương Linh chiếm cảm tình của khán giả với nhẹ nhàng. Nhiều video catwalk, thuyết trình của Trần Phương Linh được khán giả chia sẻ.

Cô 24 tuổi, cao 1,73m, số đo ba vòng lần lượt là 85-66-95 cm. Phương Linh tốt nghiệp loại giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Cô hiện làm nhân viên đối ngoại tại một công ty viễn thông.

Phan Phương Oanh

Người đẹp Hà Nội giữ phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi. Phương Oanh liên tục ghi tên vào vòng thi phụ gồm Head to Head Challenge, Queen Talk (top 4), Người đẹp Thời trang (top 5), Người đẹp Du lịch (top 10).

Phương Oanh, 23 tuổi, từng được công chúng biết đến qua Hoa hậu Việt Nam 2022, đoạt danh hiệu Người đẹp biển và vào top 10. Thí sinh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế quốc dân. Cô cao 1,73m, số đo hình thể 83-61-92 cm.

Nguyễn Đào Tuyên Dương

Cô là thí sinh cao nhất cuộc thi với 1,81m, cùng số đo hình thể 84-64-94 cm. Thế mạnh của Tuyên Dương là kỹ năng catwalk chuyên nghiệp do hoạt động tại làng mốt nhiều năm qua. Cô được xướng tên vào top 5 Người đẹp Thời trang, Người đẹp biển, kết quả sẽ công bố tại chung kết.

Tuyên Dương, 24 tuổi, quê Gia Lai (Bình Định cũ), tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Người đẹp hiện làm kỹ sư cho một công ty tại TP HCM, đồng thời theo học một chương trình thạc sĩ.

Phạm Thùy Dung

Người đẹp Hải Phòng đang dẫn đầu hạng mục Người đẹp được yêu thích nhất, nếu chiến thắng cô sẽ giành vé vào top 6. Tại cuộc thi, cô tạo ấn tượng với gương mặt đẹp, nụ cười sáng. Thùy Dung được giám khảo đánh giá tốt về khả năng catwalk, có tên trong top 5 Người đẹp biển.

Cô hiện là sinh viên năm hai của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thùy Dung cao 1,75m, số đo 78-67-92, nặng 54 kg.

Lê Phương Khánh Như

Thí sinh 22 tuổi thắng danh hiệu Người đẹp bản lĩnh, là cái tên đầu tiên vào top 20. Khánh Như được giám khảo đánh giá cao về khả năng hùng biện, truyền tải thông điệp tốt tới người nghe. Cô còn có tên trong nội dung Người đẹp tài năng (top 10), Queen Talk (top 4).

Khánh Như quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên năm cuối khoa Du lịch, Đại Học Kinh tế TP HCM. Cô cao 1,68m, số đo ba vòng lần lượt là 84-63-98 cm. Khánh Như từng đoạt quán quân cuộc thi Én Vàng UEF 2024 dành cho sinh viên toàn thành phố. Trước đó, cô là á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Phan Hải Như

Thí sinh ghi điểm tại nhiều vòng thi phụ gồm Người đẹp Tài năng (top 10), Người đẹp Du lịch (top 6), Head to Head Challenge (top 8). Cô từng là á khôi của Miss FPTU Cần Thơ 2022.

Hải Như 23 tuổi, cao 1,68m, số đo hình thể là 84-63-98 cm. Trước chung kết, người đẹp cho biết tự tin bởi nhận được nhiều sự cổ vũ của gia đình, thầy cô và bạn bè.

Ngô Thị Kiều Anh

Cô nằm trong nhóm ứng viên tiềm năng, thể hiện tinh thần bứt phá tại chặng cuối. Cô có mặt trong top 5 Người đẹp thời trang, top 4 Người đẹp Bản lĩnh. Thế mạnh của Kiều Anh là khả năng diễn thuyết trước đám đông. Cô có gương mặt khả ái, hình thể cân đối, cao 1,76m, số đo hình thể là 79-64-93 cm.

Ngô Thị Kiều Anh, 22 tuổi, quê Ninh Bình, hiện là sinh viên năm cuối của Đại học Ngoại thương. Cô đang triển khai mô hình dạy tiếng Anh từ xa dành cho người đi làm.

Lê Ngọc Như Quỳnh

Người đẹp 23 tuổi, quê Thanh Hóa, tỏa sáng ở chặng nước rút. Như Quỳnh vào top 2 Người đẹp Bản lĩnh, top 6 Người đẹp Truyền thông. Cô cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 77-60-88 cm

Thí sinh là cựu sinh viên ngành Tài chính của Học viện Ngân hàng, tốt nghiệp loại giỏi. Thời gian qua, cô thử sức với công việc MC. Mỗi lần đứng trước giám khảo và khán giả thuyết trình, Như Quỳnh được khen tự tin.

Trần Thị Kiều Anh

Thí sinh 24 tuổi, quê Hà Tĩnh, có gương mặt ưa nhìn. Trước chung kết, Trần Kiều Anh ghi tên vào top 4 Người đẹp Thể thao, top 10 Người đẹp Tài năng, top 8 Người đẹp Bản lĩnh. Cô cao 1,72m, số đo hình thể 81-64-92 cm.

Trần Kiều Anh tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng năm 2024, từng là hoa khôi của trường. Cô giỏi bơi lội, từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu cấp trường và thành phố.