Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

Nhật Bản thắng 4-0 và lời cảnh báo ở bảng F

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Tuyển Nhật Bản đi qua hai lượt trận đầu World Cup với dáng dấp của một đội bóng biết mình là ai, mạnh ở đâu và cần làm gì để tồn tại trong giải đấu lớn.

Nhật Bản tiến gần vòng knock-out sau màn trình diễn thuyết phục trước Tunisia.
Nhật Bản tiến gần vòng knock-out sau màn trình diễn thuyết phục trước Tunisia.

Bốn điểm, hiệu số +4 và một chiến thắng 4-0 trước Tunisia không chỉ đưa thầy trò Hajime Moriyasu tiến gần vòng knock-out. Quan trọng hơn, nó cho thấy Nhật Bản đã vượt qua trạng thái của một đội bóng châu Á chỉ biết gây bất ngờ. Họ chơi có hệ thống, có chiều sâu và có đủ bản lĩnh để thích nghi khi mất nhiều ngôi sao quan trọng.

Chiều sâu thật sự của Nhật Bản

Có một nghịch lý kéo dài với bóng đá Nhật Bản. Họ sản sinh nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, có những đội hình được tổ chức tốt, từng khiến không ít ông lớn phải khổ sở ở World Cup, nhưng chưa bao giờ vượt qua vòng 16 đội. Cột mốc ấy trở thành ranh giới vô hình giữa một đội tuyển đáng xem và một đội tuyển thật sự có thể đi xa.

Trước giải đấu này, kỳ vọng dành cho Nhật Bản không nhỏ. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu từng thắng Brazil hồi tháng 10, rồi trở thành đội tuyển châu Á đầu tiên đánh bại Anh tại Wembley vào tháng 3. Những kết quả ấy không tự nhiên biến Nhật Bản thành ứng viên vô địch, nhưng đủ để tạo cảm giác đây có thể là thế hệ đủ sức phá giới hạn.

Vấn đề nằm ở chỗ Nhật Bản bước vào giải với quá nhiều tổn thất. Kaoru Mitoma, Takumi Minamino và Wataru Endo chấn thương trước tournament. Takefusa Kubo, một trong những cầu thủ giàu sáng tạo nhất của họ, cũng vắng mặt ở trận gặp Tunisia sau chấn thương đầu gối từ trận mở màn. Với nhiều đội tuyển, mất từng ấy nhân sự chủ chốt là lý do hợp lý để sa sút. Với Nhật Bản, đó lại trở thành bài kiểm tra về chiều sâu.

Và họ vượt qua bài kiểm tra ấy một cách thuyết phục.

Keito Nakamura là hình ảnh tiêu biểu. Cầu thủ đang chơi cho Reims tại giải hạng hai Pháp không bước vào giải với ánh hào quang của một ngôi sao lớn. Nhưng anh ghi bàn trước Hà Lan, rồi kiến tạo cho Daichi Kamada lập công trước Tunisia. Nakamura không chỉ lấp khoảng trống nhân sự. Anh cho thấy Nhật Bản hiện tại không phụ thuộc tuyệt đối vào một vài cái tên nổi bật.

Thầy trò Hajime Moriyasu cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể dù thiếu nhiều trụ cột.
Thầy trò Hajime Moriyasu cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể dù thiếu nhiều trụ cột.

Đó là điểm đáng sợ nhất của đội bóng này. Nhật Bản không chơi bằng cảm hứng đơn lẻ. Họ vận hành bằng cấu trúc. Khi người này vắng mặt, người khác bước lên. Khi một hướng tấn công bị khóa, họ tìm đường khác. Trước Tunisia, hàng công Nhật Bản liên tục thay đổi vị trí, kéo giãn đối thủ và tấn công bằng nhiều lớp di chuyển.

Bàn thắng của Junya Ito nâng tỷ số lên 3-0 là minh chứng rõ ràng. Nó không đơn thuần là một pha kết thúc, mà là sản phẩm của những pha chạy chỗ, hoán đổi vị trí và lựa chọn thời điểm hợp lý. Ayase Ueda cũng để lại dấu ấn bằng hai kiểu dứt điểm đối lập: một cú sút căng từ rìa vùng cấm và một pha đánh đầu vòng cung khi hàng thủ Tunisia hoàn toàn rối loạn.

Nhật Bản vì thế không tạo cảm giác của một đội thắng nhờ đối thủ yếu. Họ thắng bằng cách kiểm soát nhịp độ, khai thác khoảng trống và duy trì sức ép đủ lâu để khiến Tunisia vỡ trận. Đó là dấu hiệu của một đội bóng trưởng thành.

Giới hạn nằm ở nhánh đấu

Bốn điểm sau hai trận là khởi đầu rất tốt. Nhật Bản hiện ngang Hà Lan về hiệu số +4 ở đầu bảng. Trong trường hợp hai đội bằng điểm khi kết thúc vòng bảng, hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố phân định quan trọng, bởi họ đã hòa nhau ở cuộc đối đầu trực tiếp.

Nhật Bản không còn chỉ là đội bóng gây bất ngờ, mà đã trở thành đối thủ đáng gờm.
Nhật Bản không còn chỉ là đội bóng gây bất ngờ, mà đã trở thành đối thủ đáng gờm.

Trên lý thuyết, Nhật Bản có quyền tin vào khả năng đánh bại Thụy Điển ở lượt cuối. Tuy nhiên, bài toán không chỉ nằm ở chính họ. Đội bóng của Graham Potter có thể bất ổn, nhưng vẫn là đối thủ đủ năng lực để khiến cục diện bảng đấu phức tạp hơn.

Một trận cuối vòng bảng vì thế không đơn thuần là thủ tục. Với Nhật Bản, nó có thể quyết định cả vị trí, nhánh đấu và cơ hội vượt qua giới hạn lịch sử.

Đây mới là phần khó nhất trong hành trình của Moriyasu. Nhật Bản đã chơi hay, nhưng vòng knock-out không thưởng cho sự lãng mạn. Theo kịch bản hiện tại, dù kết thúc nhất, nhì hay ba bảng F, họ vẫn có thể phải chạm trán Brazil, Morocco hoặc Pháp ở vòng 32 đội. Đó đều là những thử thách nặng ký.

Brazil là biểu tượng của đẳng cấp World Cup. Pháp có chiều sâu và bản lĩnh ở những trận knock-out. Morocco, sau những gì đã thể hiện trong các giải lớn gần đây, cũng không phải đối thủ có thể xem nhẹ.

Với Nhật Bản, vấn đề vì thế không phải họ có đủ hay để vào vòng sau hay không. Câu hỏi đúng hơn là họ có đủ lạnh lùng để sống sót trong một trận đấu mà sai lầm nhỏ cũng có thể trả giá hay không.

Dẫu vậy, Nhật Bản hiện tại có một phẩm chất đáng quý: họ không chơi như đội bóng tự ti. Trước những đối thủ mạnh, đội bóng này không chỉ chờ thời cơ hay cầu mong may mắn. Họ có xu hướng đối đầu trực diện, giữ cấu trúc chơi bóng và tìm cách gây sát thương bằng tốc độ, kỹ thuật lẫn sự đồng bộ.

Đó là lý do bất kỳ trận knock-out nào có Nhật Bản cũng đáng xem. Họ có thể chưa phải ứng viên hàng đầu cho danh hiệu. Họ cũng chưa chắc phá được giới hạn vòng 16 đội từng ám ảnh nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì đã thể hiện, Nhật Bản xứng đáng được nhìn nhận như một đối thủ nghiêm túc, không phải một câu chuyện đẹp bên lề World Cup.

Từ đội bóng từng được chờ đợi để tạo bất ngờ, Nhật Bản đang tiến gần vị thế của đội tuyển khiến người khác phải chuẩn bị kỹ trước khi đối đầu. Đó có thể chưa phải lời khẳng định cuối cùng. Nhưng với Moriyasu và các học trò, nó là bước đi đúng hướng trên hành trình vượt qua cái bóng của chính mình.

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/nhat-ban-thang-4-0-va-loi-canh-bao-o-bang-f-post1661715.html

Tin liên quan

Tags:

#Nhật Bản #World Cup #đội tuyển #Moriyasu #chiều sâu đội hình #bóng đá

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kane lập cú đúp, tuyển Anh chiến thắng Croatia ngày ra quân

Kane lập cú đúp, tuyển Anh chiến thắng Croatia ngày ra quân

Đội tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia 4-2 ở lượt trận mở màn bảng L trên sân Dallas. Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp, trong khi Jude Bellingham và Marcus Rashford cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp "Tam sư" giành trọn 3 điểm trong trận cầu giàu cảm xúc.
Kết quả Áo - Jordan: Không có bất ngờ

Kết quả Áo - Jordan: Không có bất ngờ

Trận đấu giữa Áo vs Jordan đã kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho đại diện châu Âu. Mặc dù được đánh giá cao hơn khá nhiều, nhưng Áo đã có 3 điểm tương đối chật vật nhờ pha đá phản lưới nhà của đối thủ cũng như bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ 11.
Mbappe lập cú đúp, Pháp xuất sắc đánh bại Senegal

Mbappe lập cú đúp, Pháp xuất sắc đánh bại Senegal

Đội tuyển Pháp đã có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Senegal với tỷ số 3-1 ở lượt trận mở màn bảng I. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, sự tỏa sáng của Kylian Mbappe trong hiệp hai đã giúp Les Bleus giành trọn 3 điểm.
Những bí mật phía sau hiện tượng Curacao

Những bí mật phía sau hiện tượng Curacao

Khi những đội tuyển lớn đến World Cup bằng chuyên cơ riêng, khách sạn sang trọng và đoàn hậu cần hùng hậu, Curacao, đội tuyển nhỏ nhất lịch sử góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lại chọn một cách xuất hiện hoàn toàn khác: một chiếc xe buýt trường học.
Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup

Brazil hòa Morocco ở trận ra quân World Cup

Trận đấu giữa Brazil vs Morocco tại vòng bảng World Cup đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, trong ngày mà những vũ công Samba đã không thể tạo ra được thế trận lấn lướt như kỳ vọng trước đại diện châu Phi.
Qatar lần đầu có điểm tại World Cup

Qatar lần đầu có điểm tại World Cup

Đội tuyển Qatar đã tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên của World Cup 2026, khi ghi bàn ở những phút cuối để cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 trong trận ra quân bảng B trên sân Levi's.
Hôm nay khai mạc World Cup 2026

Hôm nay khai mạc World Cup 2026

Hôm nay 11/6, lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mexico City. Ngay sau khai mạc là trận mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi trong khuôn khổ bảng A.
Tottenham thông báo chia tay 11 cầu thủ

Tottenham thông báo chia tay 11 cầu thủ

Tottenham đã chính thức công bố danh sách thanh lý lực lượng sau mùa giải 2025/26, với tổng cộng 11 cầu thủ sẽ rời đội bóng khi hợp đồng hết hạn. Đáng chú ý nhất trong số này là tiền vệ Yves Bissouma, người từng góp công giúp Spurs giành chức vô địch Europa League lịch sử nhưng sau đó đánh mất vị trí vì những vấn đề kỷ luật.
Eriksen lại gục ngã trên sân khiến cả Đan Mạch sốc

Eriksen lại gục ngã trên sân khiến cả Đan Mạch sốc

Bóng đá thế giới một lần nữa nín thở vì Christian Eriksen. Tiền vệ kỳ cựu người Đan Mạch bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine, gợi lại ký ức kinh hoàng tại EURO 2020 và khiến trận đấu phải hủy bỏ trước khi kết thúc.
U19 Việt Nam thắng đậm Myanmar

U19 Việt Nam thắng đậm Myanmar

Chiều 4/6, U19 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước Myanmar, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc tranh vé đi tiếp với Indonesia ở bảng A Giải U19 Đông Nam Á 2026.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!