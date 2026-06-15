Nhật Bản cầm hòa Hà Lan trong trận cầu đầy kịch tính

Bàn thắng Hà Lan vs Nhật Bản:

Hà Lan: Van Dijk (51'), Summerville (64'); Nhật Bản: Nakamura (57'), Kamada (88')

Sau những kết quả tích cực của Hàn Quốc, Australia và Qatar, Nhật Bản trở thành đại diện châu Á tiếp theo giành điểm tại World Cup năm nay, qua đó giúp các đội bóng của châu lục này duy trì thành tích bất bại sau lượt trận mở màn.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng. Hà Lan cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, Nhật Bản vẫn cho thấy sự sắc bén trong những tình huống phản công tốc độ.

Đội bóng áo cam là những người tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Donyell Malen buộc thủ thành Zion Suzuki phải trổ tài cứu thua sau đường kiến tạo của Cody Gakpo. Tuy nhiên, Nhật Bản cũng đáp trả bằng pha thoát xuống nguy hiểm của Daizen Maeda trước khi bị hàng thủ Hà Lan ngăn chặn.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp hai. Phút 51, từ tình huống đá phạt của Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch thực hiện đường chuyền chính xác để đội trưởng Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Nhật Bản, mở tỷ số cho Hà Lan.

Niềm vui của đại diện châu Âu chỉ kéo dài sáu phút. Phút 57, Takefusa Kubo thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Keito Nakamura tung cú dứt điểm quyết đoán. Bóng chạm chân hậu vệ Hà Lan đổi hướng khiến thủ môn Bart Verbruggen hoàn toàn bó tay, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Không chấp nhận chia điểm, Hà Lan tiếp tục gia tăng sức ép và tái lập lợi thế ở phút 64. Crysencio Summerville ghi dấu ấn trong lần đầu tiên tham dự World Cup bằng pha xử lý khéo léo trước khi tung cú sút chân trái đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1.

Khi nhiều người tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay đội bóng của HLV Ronald Koeman, Nhật Bản lại cho thấy bản lĩnh đáng nể. Trong khoảng thời gian cuối trận, đoàn quân của HLV Hajime Moriyasu liên tục dồn ép đối phương và được đền đáp ở phút 88.

Từ quả phạt góc của Junya Ito, Koki Ogawa đánh đầu chiến thuật khiến bóng tìm đến vị trí của Daichi Kamada. Tiền vệ đang thi đấu cho Crystal Palace chạm bóng quyết định, giúp Nhật Bản ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong sự vỡ òa của các cổ động viên.

Trận hòa này tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng lớn của Nhật Bản trên bản đồ bóng đá thế giới. Dù thiếu vắng một số trụ cột, đội bóng xứ mặt trời mọc vẫn chơi sòng phẳng trước một trong những ứng viên hàng đầu của bảng F.

Đáng chú ý, kết quả trước Hà Lan cũng giúp Nhật Bản kéo dài chuỗi trận không thua trong 90 phút trước các đại diện châu Âu lên gần 3.000 ngày, một thống kê cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nước này trong những năm gần đây.

Với một điểm giành được trước đối thủ mạnh nhất bảng, Nhật Bản đang nắm lợi thế không nhỏ trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, Hà Lan chắc chắn sẽ tiếc nuối khi hai lần vươn lên dẫn trước nhưng vẫn không thể bảo toàn chiến thắng.

Đội hình thi đấu Hà Lan vs Nhật Bản

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; De Jong, Reijnders (Timber 70'), Gravenberch (Ake 81'); Malen (Depay 70'), Gakpo (Brobbey 85'), Summerville (Koopmeiners 70').

Nhật Bản: Suzuki; Hiroki Ito, Taniguchi, Watanabe (Tomiyasu 75'); Ritsu Doan (Sugawara 75'), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (Ogawa 75'), Maeda (Ito 66'), Ueda (Shiogai 84')