Havertz lập cú đúp, tuyển Đức thắng Curacao 7-1 ở World Cup 2026

Đội tuyển Đức đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại bảng E World Cup 2026 khi đè bẹp Curaçao với tỷ số 7-1. Trước đối thủ lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thầy trò HLV Julian Nagelsmann phô diễn sức mạnh vượt trội để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu với hiệu số +6.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Đức nhanh chóng áp đặt thế trận. Sức ép liên tục được cụ thể hóa ở phút thứ 6 khi Lukas Nmecha mở tỷ số bằng cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Florian Wirtz. Tuy nhiên, Curaçao đã tạo nên bất ngờ ở phút 21. Comenencia tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để ghi bàn thắng lịch sử, giúp đại diện Caribe trở thành đội bóng đầu tiên của quốc gia này ghi bàn tại một kỳ World Cup.
Bàn gỡ khiến Đức càng gia tăng sức ép. Phút 38, trung vệ Nico Schlotterbeck đánh đầu chính xác từ quả tạt của Joshua Kimmich để tái lập lợi thế dẫn bàn. Trước khi hiệp một khép lại, Kai Havertz thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, giúp "Cỗ xe tăng" bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-1.
Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về đội bóng châu Âu. Chỉ hai phút sau khi bóng lăn trở lại, Jamal Musiala nâng tỷ số lên 4-1 bằng pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm. Đức tiếp tục duy trì sức ép nghẹt thở khiến hàng thủ Curaçao liên tục mắc sai lầm.
Phút 68, Brown ghi tên mình lên bảng tỷ số sau pha kiến tạo tinh tế của Undav. Mười phút sau, chính Undav lập công nâng tỷ số lên 6-1 sau đường chuyền dọn cỗ của Kimmich. Chưa dừng lại ở đó, Havertz hoàn tất cú đúp ở phút 88 bằng pha lốp bóng kỹ thuật qua thủ môn Eloy Room, khép lại chiến thắng tưng bừng 7-1 cho tuyển Đức.
Ngoài chiến thắng đậm nhất từ đầu giải, trận đấu còn chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của nhiều ngôi sao Đức như Kimmich, Musiala, Wirtz và Havertz. Với 7 bàn thắng ghi được, đoàn quân của HLV Nagelsmann gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ cạnh tranh tại bảng E, gồm Ecuador và Bờ Biển Ngà.
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