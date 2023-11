Hà Tĩnh chủ động điều tiết nước các hồ đập lớn ứng phó với mưa to

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, đêm 15, ngày 16/11, không khí lạnh tăng cường mạnh nên khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, ven biển phía Nam có mưa rất to; gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7; đêm và sáng trời rét. Từ ngày 17 đến ngày 19/11, không khí lạnh ổn định, sau suy yếu chậm nên mây giảm, phổ biến không mưa, ban ngày có nơi hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 22 - 24 độ C, ban đêm nhiệt độ giảm thấp, ở vùng núi có thể xuống tới 12 - 14 độ C, vùng đồng bằng ven biển 14 - 16 độ C; gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6; đêm và sáng trời rét. Dự báo lượng mưa phổ biến 50 – 100 mm, riêng đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh 80 - 150 mm.. Do ban đêm nhiệt độ giảm thấp, đặc biệt các ngày 17 – 19/11, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống, cần có biện pháp giữ ấm cho cây trồng, vật nuôi đặc biệt khu vực vùng núi. Việc chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nên cần giữ ấm, tránh bị sốc nhiệt ảnh hưởng xấu tới sức khỏe đặc biệt người già, trẻ em, người có bệnh nền. Trên biển luôn duy trì gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng xấu đến các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng và vận tải trên biển.