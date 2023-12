Nông dân Nghi Xuân “vượt rét” thu hoạch lạc thu đông

Dù thời tiết đang khá buốt giá nhưng lạc vụ thu đông được mùa, giá cao nên bà con nông dân Nghi Xuân (Hà Tĩnh) rất phấn khởi ra đồng thu hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Video: Nông dân Nghi Xuân thu hoạch lạc thu đông.

Giữa những cơn gió lạnh đầu mùa, bà con nông dân Nghi Xuân vẫn tất bật thu hoạch lạc vụ thu đông. Năm nay, lạc cho năng suất cao, lại bán được giá nên bà con rất phấn khởi.

Tại xứ đồng thôn Thuận Mỹ, xã Xuân Mỹ, ông Lê Văn Hòa phấn khởi cho biết: Tranh thủ thời tiết khô ráo, những ngày qua, gia đình tôi thu hoạch 2 sào lạc. Thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng đổi lại, lạc nhiều củ, đều đẹp hơn so với vụ thu đông năm trước. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, gia đình tôi dự kiến thu về khoảng 2,4 tạ lạc tươi. Trong đó, 40kg tôi dùng để lại làm giống, còn lại đem bán vì giá lạc năm nay khá cao”.

Vụ thu đông năm 2023, toàn xã Xuân Mỹ xuống giống hơn 3ha, sử dụng giống lạc L14, chủ yếu tập trung tại thôn Thuận Mỹ.

Bà Trần Thị Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mỹ cho biết: Do đầu vụ gặp mưa lớn nên việc xuống giống lạc chậm hơn 10 ngày so với lịch thời vụ. Tuy nhiên, từ đầu vụ cho đến kỳ thu hoạch, cán bộ kỹ thuật bám sát đồng, hướng dẫn bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, diệt chuột phá hoại nên năng suất bình quân đạt từ 1,2 - 1,3 tạ/sào, tăng khoảng 20 kg/sào so với năm trước.

Thời điểm này, trên các vùng sản xuất tại các thôn Mỹ Thuận, Cát Thủy, Phúc Tuy, Khang Thịnh thuộc xã Xuân Viên, bà con nông dân cũng tích cực ra đồng, thu hoạch gọn các diện tích lạc thu đông. Hiện toàn xã đã thu hoạch được hơn 2/3 diện tích lạc.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy – Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Viên, vụ thu đông, toàn xã gieo trỉa gần 5ha lạc, ước tính sản lượng thu về khoảng 12 tấn. Nhìn chung, lạc năm nay đều củ, đảm bảo chất lượng làm giống cho khoảng 1/3 diện tích lạc vụ xuân 2024 của địa phương.

Không chỉ năng suất tăng cao mà năm nay, giá lạc ở mức từ 57 – 60 nghìn đồng/kg. Bởi vậy, ngoài dự trữ làm giống, nông dân các xã sẽ bán ra thị trường, tăng thêm nguồn thu nhập.

Theo bà con nông dân Nghi Xuân, lạc thu đông từ khi xuống giống đến khi thu hoạch là khoảng 100 ngày, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu tại địa phương. Chất lượng giống lạc rất tốt, tỉ lệ nảy mầm hằng năm đạt gần 100%. Đây chính là nguồn giống, giúp người nông dân giảm chi phí đầu vào cho sản xuất vụ lạc xuân - vụ chính của năm.

Năm 2023, huyện Nghi Xuân sản xuất hơn 8ha lạc vụ thu đông, sản lượng đạt khoảng 20 tấn, trị giá gần 1,1 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đánh giá lạc thu đông năm nay đạt năng suất cao, đảm bảo chất lượng để làm giống cho vụ xuân tới. Việc chủ động sản xuất lạc giống sẽ góp phần giảm tình trạng sử dụng giống mua trôi nổi trên thị trường, đồng thời nâng cao năng suất, sản lượng cho lạc thương phẩm trong vụ sản xuất chính - vụ xuân 2024. Ông Trịnh Quang Luật Phó Trưởng phòng NN&PTNT Nghi Xuân

Hữu Trung