Tích cực tiêu úng, tranh thủ thu hoạch lúa hè thu khi thời tiết thuận lợi để đảm bảo năng suất

Do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ hoạt động mạnh kết hợp rìa Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu và nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 19h ngày 6/9 đến 7h ngày 10/9 ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn dao động từ 180mm tới 290mm. Riêng trạm thủy Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên) lượng mưa đo được lên tới 367mm. Dung tích các hồ chứa trên địa bàn phổ biến đạt từ 40% - 95% dung tích thiết kế. 4 hồ, gồm Kim Sơn, Tàu Voi, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí đã xả tràn với lưu lượng từ 3 – 10 m3/s. Mực nước lúc 7h ngày 10/9 tại một số chứa lớn trên địa bàn như hồ Ngàn Trươi 37,55/52m (dung tích 293,5/775,7 triệu m3), hồ Kẻ Gỗ 24,88/32,5m (dung tích 158/345 triệu m3); hồ Sông Rác 20,58/23,2m (dung tích 84,47/124,5 triệu m3); Khe Xai 17,45/26,2m (dung tích 3,67/10,9 triệu m3). Theo số liệu báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đến ngày 9/9/2022 trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hoạch được 342/445 ha, đạt 76,9%. Qua báo cáo bước đầu của một số địa phương, do mưa lớn nên diện tích lúa tại một số địa phương bị ngập đổ. Tính đến 8h sáng 10/9 diện tích lúa bị đổ ngập tại huyện Cẩm Xuyên là 5ha lúa (xã Cẩm Sơn, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh); huyện Can Lộc là 8ha lúa (xã Khánh Vĩnh yên, Thị trấn Nghèn, Xuân Lộc, Thiên Lộc, Kim Song Trường, Trung Lộc) và TX Hồng Lĩnh là 2ha lúa (xã Thuận Lộc).