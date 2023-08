Vinamilk hình thành các “Cánh rừng Net Zero”

Vừa qua, tại Nghệ An, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) đã công bố chính thức lộ trình tiến đến Net Zero 2050 với chương trình hành động “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050” (Vinamilk hướng đến Net Zero 2050).