7 điều khách Tây hứng thú khi du lịch tại Việt Nam

Hội An (Quảng Nam) vốn là điểm đến được lòng nhiều du khách quốc tế. Một trong những trải nghiệm tại Hội An chưa nhiều người Việt để ý nhưng lại hấp dẫn khách Tây là may đồ tại tiệm may truyền thống. Blogger của trang Seenicwander gợi ý du khách nên một lần mặc đồ may ở phố cổ. “Các hàng vải, tiệm may truyền thống là nét đep văn hóa đặc trưng lại Hội An. Bạn có thể tự chọn một khúc vải, đặt tiệm may theo số đo yêu cầu và nhận sản phẩm trong ngày”, blogger trang Seenicwander viết. Ảnh: sheisnotlost, nomadvietnam.