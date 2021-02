Các chùa ở Hà Tĩnh tổ chức hành lễ gọn nhẹ để phòng dịch

Những ngày đầu năm mới, du khách thập phương tìm về thắp hương, vãn cảnh tại các chùa trên địa bàn Hà Tĩnh khá đông. Các nhà chùa đã linh hoạt trong cách thức hành lễ để phù hợp với quy định phòng dịch.

Chùa Giai Lam được trang hoàng rực rỡ những ngày đầu xuân.

Những năm trước, lễ cầu an đầu năm mới được coi là đại lễ ở chùa Giai Lam (xã Tân Lâm Hương - Thạch Hà) với khoảng 3.000 người dân, phật tử tham gia. Năm nay, mặc dù khuôn viên chùa vẫn được trang hoàng lộng lẫy để đón năm mới nhưng không khí trầm lắng hơn các năm trước rất nhiều.

Người dân đến lễ chùa được quán triệt đeo khẩu trang...

Thầy Thích Tâm Nguyện - trụ trì chùa Giai Lam cho biết: “Thay vì hành lễ tập trung đông người thì lễ cầu an năm nay sẽ được tổ chức thành các nhóm nhỏ, tiến hành từ mùng 1 tết Nguyên đán đến rằm tháng Giêng.

Với cách thức tổ chức như vậy, nhà chùa mong muốn vừa đảm bảo quy định phòng dịch, vừa phục vụ được nhu cầu tâm linh của người dân những ngày đầu năm mới”.

...và rửa tay sát khuẩn đúng cách.

Bên cạnh đó, nhà chùa cũng thường xuyên nhắc nhở, quán triệt người dân đến thắp hương, vãn cảnh phải đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay sát khuẩn đúng cách. Để phục vụ người dân, nhà chùa đã trang bị gần 700 lọ dung dịch rửa tay, hơn 1.000 khẩu trang miễn phí.

Chùa Giai Lam còn trang bị khẩu trang để phát miễn phí cho khách.

Đón xuân Tân Sửu 2021, chùa Phổ Độ (xã Hộ Độ - Lộc Hà) đã tu sửa cơ sở vật chất, trang hoàng cảnh sắc để mang đến một không gian đậm chất truyền thống, tràn ngập hương sắc tết Việt. Lượng khách đến chùa những ngày này khá đông nên công tác phòng dịch được nhà chùa triển khai tương đối bài bản.

Giữ khoảng cách an toàn khi hành lễ tại chùa Phổ Độ.

Đại đức Thích Hạnh Minh - trụ trì chùa Phổ Độ cho biết: “Ngoài việc bố trí chỗ ngồi đảm bảo khoảng cách, trang bị các dụng cụ phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay, nhà chùa còn phối hợp các đoàn thể ở địa phương phân luồng, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định khi đến chùa”.

Thay vì tham gia hành lễ đông người, người dân đến chùa cầu bình an, may mắn cho năm mới.

Cùng người thân thắp hương, vãn cảnh chùa, bà Nguyễn Thị Bé (xã Thạch Mỹ - Lộc Hà) chia sẻ: “Lễ chùa đầu năm là tục lệ của gia đình tôi. Năm nay, do dịch bệnh, các chùa không tổ chức lễ lớn nên tôi cùng các thành viên trong gia đình chỉ lên chùa Phổ Độ thắp hương, cầu bình an. Chúng tôi đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đúng cách để an toàn cho bản thân và cộng đồng”.

Chùa Cảm Sơn cũng chủ trương không tổ chức các buổi lễ đông người.

Chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài - TP Hà Tĩnh) cũng là một trong những địa chỉ tâm linh quen thuộc của người dân TP Hà Tĩnh và các vùng lân cận. Nếu những năm trước, đây là thời điểm chùa tổ chức hoạt động hành lễ đông người thì năm nay cũng chỉ gói gọn trong buổi lễ cầu an đầu năm mới với số lượng người tham gia hạn chế.

Chùa cũng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo đúng khuyến cáo của ngành chức năng.

Hành lễ gọn nhẹ để góp phần phòng chống dịch bệnh mà vẫn phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân.

Bà Trần Thị Kim Hiền (pháp danh Diệu Hiếu) - Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quy định về phòng chống dịch bệnh của UBND tỉnh, các chùa đều quán triệt hành lễ, khấn nguyện theo phương thức đơn giản, gọn nhẹ, không tập trung đông người. Dù phục vụ nhu cầu thực hành văn hóa của người dân nhưng yếu tố phòng dịch vẫn phải được đặt lên hàng đầu”.

Mặc dù các chùa đã áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch, tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan, lơ là, không tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Ý thức của người dân khi đi lễ chùa, vãn cảnh vẫn là yếu tố quyết định sự an toàn cho cả cộng đồng.

Minh Khánh