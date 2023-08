Chàng trai Hà Tĩnh giành 5 học bổng toàn phần tiến sỹ tại Mỹ

Phan Việt Hoàng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) - cựu sinh viên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chinh phục được 5 học bổng toàn phần bậc tiến sỹ tại Mỹ.

Nhiều thành tích ấn tượng

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, từ nhỏ, Phan Việt Hoàng (SN 2000) đã thông minh, nhanh nhẹn vượt trội.

Khi học cấp 2, Hoàng đã thi vào Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh – Nghệ An) và đạt thủ khoa đầu vào môn Toán của trường. Lên THPT, em học tại Trường THPT Chuyên đại học Vinh.

Phan Việt Hoàng tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại giỏi.

Trong quá trình học tập suốt 12 năm phổ thông, Hoàng luôn là học sinh giỏi. Trong góc học tập nhỏ của Hoàng treo kín giấy khen, huy chương khi tham gia các cuộc thi từ cấp trường, cấp tỉnh đến quốc gia như: giải ba kỳ thi Toán quốc tế giữa các thành phố lần thứ 38 tại Hà Nội, Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic Toán học phổ thông do Hội Toán học Việt Nam tổ chức (năm học 2016 - 2017); Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học phổ thông khu vực Bắc Trung Bộ, giải Nhì môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT (năm học 2017 - 2018); nhận học bổng do Bộ GD&ĐT cấp trong chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020 và học bổng Odon VaLLet 2 năm học liên tiếp (2016 - 2017 và 2017 -2018).

Vốn yêu mến khoa học, máy tính, trong Hoàng luôn nung nấu quyết tâm học tập tốt để có cơ hội theo học tại các trường đại học hàng đầu về lĩnh vực này.

“Tìm hiểu về công nghệ, khoa học máy tính khá thú vị và đồng thời nhận thấy tiềm năng lớn về ngành này trong tương lại nên em đã lựa chọn thi vào chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (nay là Đại học Bách khoa Hà Nội)” - Phan Việt Hoàng chia sẻ.

Trong những năm tháng là sinh viên, Hoàng luôn nỗ lực không ngừng và tìm tòi cho mình phương pháp học hiệu quả nhất. Tháng 9/2022, Hoàng tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Bách khoa với tấm bằng loại giỏi.

Trong góc học tập nhỏ của Hoàng treo kín giấy khen, huy chương

Chia sẻ về cách học của mình, Hoàng bật mí: “Trong quá trình học, em luôn sắp xếp thời gian biểu hợp lý giữa học và chơi. Ở trên lớp, em tập trung nghe thầy cô giáo giảng bài, tránh bị phân tâm bởi những việc khác để có thể tiếp thu kiến thức. Trong việc học, em luôn đặt cho mình mục tiêu rõ ràng và tập trung để đạt được mục tiêu ngắn hạn, dài hạn đề ra. Bên cạnh đó, em cũng tích cực học tập, trao đổi với bạn bè và những anh chị khóa trước để mình có nhiều cách nhìn nhận vấn đề và nắm rõ kiến thức hơn”.

Hiện thực hóa ước mơ du học

Bước vào năm 2 đại học, Hoàng đã nuôi dưỡng ước mơ được đi du học tại Mỹ. Từ đó, Hoàng bắt đầu nộp hồ sơ và tham gia vào chương trình VinAI Residency của Tập đoàn VinGroup. Ở đây, Hoàng được làm việc, nghiên cứu với các giáo sư từ các trường đại học lớn trên thế giới và có cơ hội xuất bản những công trình nghiên cứu khoa học ở các hội nghị lớn.

Được tiếp động lực chinh phục giấc mơ du học từ thầy cô, gia đình, bạn bè, Hoàng đã quyết tâm chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng hơn.

“Để đi du học, việc trau dồi kỹ năng là tiếng Anh là điều cần thiết, vì thế, em luôn chủ động học tập, nâng cao ngoại ngữ qua chương trình học IELTS. May mắn, trong quá trình học và làm việc tại chương trình VinAI Residency em được trau dồi tiếng Anh nhiều hơn” - Hoàng chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, đến tháng 12/2022, Hoàng đã chuẩn bị hồ sơ và nộp vào 13 trường đại học ở Mỹ với các thủ tục như sơ yếu lý lịch, bảng điểm, thư giới thiệu, làm tiểu luận và phỏng vấn.

Đến tháng 2/2023, cảm xúc của Hoàng như vỡ òa khi chính thức nhận được học bổng toàn phần bậc tiến sỹ của các trường đại học New York University, University of Maryland, Purdue University, Rutgers University, University of Rochester.

“Em rất vui khi nhận được email thông báo của các trường. Đây đều là những trường tốp đầu của đại học Mỹ. Sau bao nhiêu cố gắng, ước mơ của em cũng đã trở thành hiện thực” - Phan Việt Hoàng chia sẻ.

Lãnh đạo Nghi Xuân chúc mừng Phan Việt Hoàng cùng gia đình

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ của Phan Việt Hoàng bộc bạch: “Thành tích đạt được là cả quá trình nỗ lực không mệt mỏi của Hoàng. Gia đình không bao giờ ép cháu học mà chỉ nhắc nhở và rèn cho cháu tính tự giác, ý thức tự học. Trong học tập, gia đình luôn động viên để con cố gắng, tự tin làm hết khả năng của mình”.

Với mong muốn được tìm hiểu và tiếp tục theo học những kiến thức đã được tiếp cận trong quá trình học đại học cũng như có cơ hội làm việc với những giáo sư hàng đầu về lĩnh vực máy tính, Việt Hoàng đã lựa chọn ngành Khoa học dữ liệu của trường New York University. Hoàng sẽ nhận được học bổng toàn phần và số tiền hỗ trợ sinh hoạt gần 40.000 USD/năm học.

Ngày 18/8 này, Hoàng sẽ lên đường để bắt đầu môi trường học tập mới ở Mỹ và tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt để viết tiếp ước mơ của mình.

Đức Đồng