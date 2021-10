Đông ấm ở quê nhà Hà Tĩnh

Rời Bình Dương do ảnh hưởng dịch COVID-19, anh Phạm Văn Đồng ở thôn Tân Hương, xã Hương Trạch, Hương Khê (Hà Tĩnh) quyết tâm ở lại, lập nghiệp tại quê hương. Và mùa đông năm nay cũng thật đặc biệt với gia đình anh.

Gia đình đông anh em, hoàn cảnh khó khăn nên cách đây 5 năm (năm 2016), anh Đồng (SN 1988) và vợ là chị Trần Thị Xoan (SN 1987) cùng con gái 3 tuổi quyết định rời quê vào tỉnh Bình Dương sinh sống, làm việc. 5 năm ở xứ người, cả gia đình nhỏ của anh Đồng sống trong căn phòng trọ chật hẹp, số tiền lương công nhân của anh chị cũng chỉ vừa đủ để tạm lo cuộc sống từng ngày, không có tích lũy. Đặc biệt, năm 2019, khi anh chị có thêm con thứ 2, mọi chi phí đều tăng lên, cuộc sống càng chật vật hơn.

Anh Đồng và vợ sửa sang lại chuồng nuôi gà.

Anh Đồng chia sẻ: “Chúng tôi chỉ là lao động phổ thông, tôi làm ở công ty sản xuất về gỗ, vợ ở công ty may. Tôi chỉ cầu mong cuộc sống trôi qua bình lặng, không ốm đau, bệnh tật hay biến cố thì mới có thể bám trụ được nơi đất khách”.

Thế nhưng, năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cuộc sống gia đình anh Đồng tại Bình Dương bắt đầu xáo trộn. Đặc biệt, từ cuối tháng 6/2021, hai vợ chồng anh đều chịu cảnh thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh. Và không may khi tháng 7/2021, cả gia đình anh Đồng đều trở thành F0. Cả nhà vào chữa trị tại khu điều trị đặt ở Trường Tiểu học An Lập, huyện Dầu Tiếng. Nhờ triệu chứng nhẹ, sức khỏe tốt và được sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ, cả gia đình đã xuất viện sau 21 ngày điều trị.

Anh Đồng dọn dẹp lại nhà cửa để bắt đầu cuộc sống ở quê nhà.

“Lúc đó, bản thân tôi hết sức lo lắng, cũng có những lúc tâm trạng rất tệ bởi một thời gian dài không có việc làm lại mắc bệnh, không biết làm thế nào để vượt qua. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với gia đình tôi sau gần 1 tháng điều trị, cả nhà đều khỏi bệnh. Mọi chi phí chữa bệnh, ăn uống trong thời gian ở viện đều được hỗ trợ. Sau khi khỏi bệnh, cả gia đình tôi tự cách ly theo dõi sức khỏe tại phòng trọ 1 tháng. Thời gian này, để sống qua ngày, gia đình tôi nhờ vào sự hỗ trợ từ chính quyền và công ty của vợ. Cũng lúc này, tôi suy nghĩ về việc nên bám trụ tiếp hay trở về quê” - anh Đồng bộc bạch.

Vợ chồng anh Đồng quyết tâm cùng nhau lập nghiệp tại quê nhà.

Không thể kéo dài cuộc sống bấp bênh như thế, anh Đồng quyết định gom góp tất cả số tiền còn lại để thuê xe về quê. Cuối tháng 9, chuyến xe chở cả nhà anh Đồng từ Bình Dương trở về. Sau 14 ngày cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi sức khỏe, anh Đồng và vợ đang từng bước gây dựng lại cuộc sống.

Anh Đồng tâm sự: “Được về nhà an toàn là điều may mắn, hạnh phúc nhất lúc này của gia đình tôi. Được hít thở không khí của quê hương, tôi mới thấy giá trị cuộc sống mà bấy lâu nay mình bỏ lỡ. Hoàn thành cách ly y tế theo quy định, tôi và vợ quyết tâm làm lại từ đầu ngay trên mảnh đất ngày xưa mình đã rời đi”.

Chị Xoan - vợ anh Đồng và con gái đầu chuẩn bị sách vở cho buổi học ở ngôi trường mới tại quê hương.

Những ngày này, anh chị đang cùng nhau sửa sang lại ngôi nhà cũ, làm lại chuồng trại chăn nuôi gà, dọn dẹp quanh nhà để tận dụng đất trồng rau... Cô con gái lớn học lớp 3 cũng đã được bố mẹ làm hồ sơ chuyển trường và bắt đầu những buổi học đầu tiên tại Trường Tiểu học Hương Trạch... Anh Đồng cũng đang tiếp cận dần các nguồn vốn vay chính sách, các mô hình kinh tế có thể áp dụng ngay trên đất vườn nhà mình. Còn vợ anh đang dự kiến tìm kiếm việc làm tại các công ty, xưởng may trên địa bàn.

Một cuộc sống mới lại bắt đầu, người có thể phụ đất nhưng đất không phụ người. 5 năm rời làng và trở về với bàn tay trắng, thế nhưng bằng ý chí, quyết tâm và sức trẻ, tin rằng, anh Đồng sẽ lập nghiệp thành công ngay trên mảnh đất quê hương.

Hà Linh