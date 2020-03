Giáo viên mầm non Hà Tĩnh trồng rau sạch biếu phụ huynh

Nghỉ học tránh dịch Covid-19 nhưng các cô giáo mầm non ở TP Hà Tĩnh vẫn tích cực chăm sóc vườn rau sạch của trường và thu hoạch để biếu phụ huynh.

Dù học sinh nghỉ học dài ngày nhưng các cô giáo Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus vẫn đến trường chăm sóc vườn rau sạch.

Nhiều loại rau như rau khoai lang...

... rau dền...

... mồng tơi nhật xanh mướt, tốt tươi.

Đu đủ sai quả

Dưới bàn tay chăm bón của các cô giáo, các loại rau củ đã đến kỳ thu hoạch.

Sau thu hoạch, rau được dùng lá chuối khô...

... bó gọn gàng và đẹp mắt

Nhà trường sử dụng túi vải thay tui nilon để đựng rau.

Nhà trường đã đăng tải lên trang thông tin để những phụ huynh có nhu cầu đăng ký nhận rau. Sau khi đăng tải, rất nhiều phụ huynh hào hứng với hoạt động ý nghĩa này. (Trong ảnh: Một phụ huynh vui vẻ nhận rau sạch tại vườn ngay khi vừa thu hoạch).

Cô Trần Thị Diệu Huyền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus chia sẻ: “Vườn rau sạch của nhà trường cung cấp đủ nhu cầu rau xanh cho 380 học sinh. Đợt nghỉ học tránh dịch này, các cô giáo đã thu hoạch 2 vụ để biếu cán bộ, giáo viên, phụ huynh. Dù học sinh không đi học nhưng các cô vẫn muốn góp phần mang đến cho các con bữa ăn an toàn”.

Với khuôn viên rộng hàng nghìn m2, vườn rau sạch của Trường Mầm non quốc tế Trung Kiên cũng được phủ một màu xanh mướt của các loại rau củ.

Từ mồng tơi...

... rau bí...

... lá hẹ...

... rau muống...

... đến các loại củ quả đều được các cô giáo chăm bón theo đúng quy trình sản xuất rau an toàn

Các loại rau củ sau khi thu hoạch cũng được các cô mang đến cho phụ huynh có nhu cầu.

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ với hoạt động này và mong muốn được góp phần cùng các cô giáo gây quỹ công đoàn của nhà trường.

Sau kỳ thu hoạch, các cô giáo lại làm đất, gieo hạt giống để chuẩn bị cho một vụ rau mới với hy vọng dịch bệnh qua nhanh, các em nhỏ sớm quay lại trường học.

Kiều Minh