Mẹ đơn thân ở Hà Tĩnh lập nghiệp thành công từ chế biến thực phẩm sạch

Từng có một công việc ổn định ở Hà Nội, nhưng sau biến cố gia đình, chị Trần Thị Quang Cảnh (SN 1988), quê tại thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã quyết định về quê khởi nghiệp và đã thành công với chế biến thực phẩm sạch.

Chị Trần Thị Quang Cảnh - Giám đốc Công ty TNHH Thủy Mộc Organic.

Năm 2014, cầm trên tay 2 tấm bằng đại học của Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP. HCM) và Đại học Ngân hàng TP. HCM, chị Trần Thị Quang Cảnh đã ngược ra Hà Nội làm việc và trở thành nhân viên ngân hàng.

Đến cuối năm 2015, sau biến cố gia đình, chị trở thành mẹ đơn thân. Một mình chị và con trai nhỏ còn chưa tròn 1 tuổi bơ vơ giữa thủ đô. Sau đó, chị quyết định về quê nhà Hương Sơn khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng.

Chị Cảnh tâm sự: “Khi trở về quê, một thời gian dài, tôi rơi vào trầm cảm, không tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Nhưng rồi, nhờ sự động viên của mẹ, tình cảm của con trai, tôi dần xóa bỏ sự tự ti, quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp, sống một cuộc đời khác...”.

Trước khi xuất bán ra thị trường, từng sản phẩm đều được chị Cảnh kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối.

Khi về quê lập nghiệp, chị Cảnh không có vốn cũng chẳng dám vay mượn ai, chị đành nhờ vào sự khéo tay của bản thân để tự kiếm tiền bằng cách thêu, may, móc len làm các sản phẩm thủ công và bán trên mạng. Công việc này mất nhiều thời gian, công sức nhưng vốn bỏ ra không nhiều nên “tích tiểu thành đại”, dần dần chị Cảnh có chút vốn trong tay.

Khi có một ít vốn, chị Cảnh đã mở cửa hàng bán đồ gia dụng và sau đó mở thêm một quán ăn vặt. Từ những tiền đề này, chị tích góp tiền, kinh nghiệm và đến năm 2017, chị chính thức lập nghiệp bằng việc làm thực phẩm sạch, mặt hàng đầu tiên chị thử nghiệm là xúc xích.

Tự mày mò kinh nghiệm chế biến trên mạng và học hỏi những người đi trước, những mẻ xúc xích đầu tiên của chị Cảnh được ra lò. Nhưng để có những sản phẩm chất lượng tốt nhất, chị đã phải trải qua không ít lần thất bại. Những mẻ xúc xích không đạt chất lượng đã cho chị nhiều kinh nghiệm để tiếp tục cố gắng, làm lại từ đầu.

Chị Cảnh hướng dẫn nhân viên các công đoạn làm thịt bồ câu để đảm bảo tiêu chí sạch, ngon, an toàn.

Lúc đầu, các sản phẩm của chị đều chỉ được chế biến bằng thủ công, bán cho những người quen sử dụng để trải nghiệm trước. Sau khi sản phẩm được đón nhận, chị quyết tâm đầu tư hơn 500 triệu đồng mua máy móc, thiết bị để làm xúc xích sạch. Ngoài ra, chị Cảnh còn đầu tư làm các sản phẩm khác như: giò lụa, chả cốm, thịt bồ câu…

Đến tháng 8/ 2021, khi nhận thấy chương trình OCOP sẽ giúp cho sản phẩm được chuyên nghiệp hóa hơn, chị Cảnh đã mạnh dạn đăng kí. Qua nhiều vòng đánh giá, 2 sản phẩm là xúc xích heo Thủy Mộc và thịt bồ câu Thủy Mộc đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Theo đà phát triển, vào tháng 10/2021, Công ty TNHH Thủy Mộc Organic do chị Cảnh làm Giám đốc được thành lập.

Hiện tại, các sản phẩm của Công ty TNHH Thủy Mộc Organic đã phủ sóng trên nhiều cửa hàng OCOP của tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác như: Quảng Bình, Nghệ An, các tỉnh thành phía Bắc... để lại nhiều ấn tượng tốt với người tiêu dùng.

Sản phẩm xúc xích của Công ty TNHH Thủy Mộc Organic có quy trình sản xuất sạch, được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để có những sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì nguồn nguyên liệu đầu vào là rất quan trọng. Chị Cảnh cho biết: “Với các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn như xúc xích, giò chả, nem chua rán…, tôi chọn liên kết với các trang trại đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn huyện Hương Sơn để có nguồn đầu vào chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn đối với sản phẩm thịt bồ câu, để đảm bảo nguồn nguyên liệu, tôi đã kí hợp đồng với 44 hộ dân nuôi bồ câu ở huyện Hương Sơn, bồ câu được nuôi thả tự nhiên, đạt các yêu cầu theo tiêu chuẩn của chương trình OCOP”.

Bên cạnh đó, quy trình chế biến các sản phẩm của Thuỷ Mộc Organic luôn trong môi trường khép kín 1 chiều nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Trên bao bì các sản phẩm của công ty đều có mã vạch để khách hàng có thể truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Các sản phẩm được làm từ thịt lợn của công ty chị Cảnh đều có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo độ tươi, ngon, sạch khi chế biến.

Qua gần 5 năm khởi nghiệp bằng thực phẩm sạch, đến nay, công ty của chị Cảnh đã tạo công ăn việc làm ổn định cho 10 nhân viên với mức lương trung bình từ 4-5 triệu đồng/tháng. Mỗi ngày, công ty của chị xuất bán được hơn 40kg xúc xích, các mặt hàng khác như: giò lụa, chả cốm, thịt bồ câu... đều xuất xưởng hơn 30kg/ngày. Sau khi trừ các khoản chi phí, chị Cảnh thu lãi từ 50-70 triệu đồng/tháng.

Từ 2 bàn tay trắng, trải qua bao lần thất bại, nhưng cho đến hiện tại chị Cảnh đã thực hiện được mục tiêu là xây dựng lại sự nghiệp, mang lại cuộc sống tốt cho con trai. Nói về tương lai, chị Cảnh chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi con đường làm thực phẩm sạch, đồng thời phát triển, nâng hạng OCOP cho các sản phẩm của công ty. Ngoài ra, tôi đang dự định sẽ mở trang trại của riêng mình để có thể tự cung tự cấp theo vòng tròn khép kín, cho ra những sản phẩm tươi, ngon và sạch.”

Sản phẩm xúc xích heo Thủy Mộc đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận.

Ông Nguyễn Trọng Danh - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phố Châu nhận xét: “Đi theo hướng sản xuất thực phẩm sạch, chị Trần Thị Quang Cảnh đã tạo nên một hướng đi bền vững, phù hợp với xu thế lựa chọn thực phẩm của người dân hiện nay.

Các sản phẩm của Công ty TNHH Thủy Mộc Organic đều được người tiêu dùng gần xa đón nhận. Hơn thế, tinh thần khởi nghiệp, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu của chị Cảnh cũng là tấm gương để nhiều người trẻ tại thị trấn Phố Châu học hỏi”.

Anh Thùy