Người cán bộ ngành y có “duyên” với giải thưởng

23 năm gắn bó với ngành y, anh Trần Hoàng Nhân (SN 1971) - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh luôn có duyên đạt giải trong các cuộc thi do Trung ương và địa phương tổ chức.

Anh Trần Hoàng Nhân - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Vừa giành giải 3 cuộc thi trực tuyến “Chuyển đổi số và thương mại điện tử” do Sở Công thương Hà Tĩnh tổ chức vào đầu tháng 4/2023, anh Trần Hoàng Nhân lại tiếp tục đạt được giải 3 của cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức vào trung tuần tháng 5/2023 (cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân tỉnh Hòa Bình và trên mọi miền Tổ quốc tham gia).

Anh Nhân nhận giải 3 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức.

Anh Nhân chia sẻ: “Những giải thưởng này là kết quả tìm hiểu, học hỏi kiến thức của tôi trong thời gian qua. Chỉ từ năm 2021 đến nay, tôi đã tham gia hàng chục cuộc thi trong nhiều lĩnh vực như: pháp luật, chính trị… và may mắn giành 7 giải thưởng.

Việc tham gia các cuộc thi đã giúp tôi thấy cần phải cố gắng hơn nữa để nắm vững các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. “Bồi đắp” kiến thức từ các cuộc thi còn giúp tôi thực hiện tốt hơn công việc của mình và áp dụng vào thực tiễn cuộc sống".

Tại cuộc thi “Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh và 65 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh”, anh Nhân đạt giải khuyến khích.

Ngoài các giải thưởng trên, anh Nhân còn đạt nhiều thành tích tốt trong các cuộc thi do địa phương và Trung ương tổ chức, như: giải nhì tuần 5 cuộc thi “Chung tay phòng chống dịch COVID-19” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức (năm 2021), giải nhất tuần 2 cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Bác Hồ với Hà Tĩnh – Hà Tĩnh làm theo Bác” do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức (năm 2022)…

Được biết, năm 2000, anh Nhân bắt đầu vào làm việc tại tại phòng Vật tư – Thiết bị y tế (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh). 23 năm làm việc, anh Nhân luôn nêu cao tinh thần ham học hỏi, nghiên cứu để phục vụ, cống hiến cho công việc và trau dồi kiến thức cho bản thân. Cùng với công tác chuyên môn, việc tham gia các cuộc thi và giành giải thưởng là niềm đam mê với anh Nhân.

Một phần “gia tài” giấy chứng nhận tham gia các cuộc thi của anh Nhân.

Anh Nhân cho biết: “Tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tranh thủ thời gian tìm hiểu, tham gia các cuộc thi. Từ các cuộc thi đã vun đắp cho tôi niềm say mê, nhiệt huyết thực sự bởi đó là những sân chơi bổ ích để bản thân trau dồi, nâng cao hiểu biết về kiến thức xã hội, chuyên ngành”.

Khi được hỏi bí quyết về việc tham gia các cuộc thi, anh Nhân chia sẻ: "Dù là cuộc thi trắc nghiệm hay cuộc thi viết cũng đều cần đọc kỹ câu hỏi, không vội vàng, xem câu hỏi yêu cầu gì để tư duy, suy luận cho hợp lý. Bên cạnh đó, với những bài viết luận, cần có kỹ năng khái quát kiến thức chung, đưa vào bài thi những kiến thức mở rộng thì sẽ thể hiện được khả năng hiểu biết cũng như tăng khả năng lập luận của bài”.

Anh Nhân luôn cố gắng trau dồi chuyên môn, bồi đắp kiến thức cho bản thân.

Ngoài là một người tích cực tham gia các cuộc thi và giành được nhiều giải thưởng, anh Nhân còn là “hạt nhân” tiêu biểu của Phòng Quản lý chất lượng cũng như Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Với sự năng nổ của mình, anh Nhân luôn tích cực nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ; không ngừng rèn luyện, trau dồi y đức, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Anh cũng là nhân tố tích cực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những đóng góp và tinh thần cầu thị của anh Nhân được đồng nghiệp quý mến, lãnh đạo bệnh viện tin tưởng.

Tinh thần làm việc của anh Nhân đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều đồng nghiệp.

Nhận xét về người đồng nghiệp của mình, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Đức Chung cho biết: Anh Nhân là một đảng viên, một phó trưởng phòng tích cực, gương mẫu, có đạo đức, tư cách tốt. Về chuyên môn, anh thường xuyên có nhiều nghiên cứu để cải tiến máy móc, phương tiện, thiết bị y tế.

Anh Nhân cũng tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi do Đảng ủy các cấp, Công đoàn, ngành Y tế Hà Tĩnh phát động. Những nỗ lực, cố gắng trong công việc và phấn đấu trong học tập, nâng cao kiến thức qua việc tham gia nhiều cuộc thi của anh đã truyền cảm hứng tích cực cho nhiều đồng nghiệp.

Anh Thùy